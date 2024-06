Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 56/CĐ-TTg yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số.

Theo công điện, sự phát triển nhanh chóng của hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số thời gian qua đặt ra những thách thức đối với công tác quản lý, giám sát, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trước tình trạng hàng giả , hàng kém chất lượng, quản lý thu thuế…

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực này, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Tài chính trong việc phát hiện và xử lý vi phạm trong hoạt động thương mại điện tử theo quy định của pháp luật đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân không kê khai, nộp thuế theo quy định.

Thủ tướng yêu cầu thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động livestream bán hàng. Ảnh VNN

Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý thuế đối với thương mại điện tử; từng bước kiểm soát chặt chẽ hóa đơn đầu vào đảm bảo việc kê khai, nộp thuế đúng quy định pháp luật của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân từ khâu sản xuất đến lưu thông, từ khâu nhập khẩu đến bán hàng.

Thủ tướng cũng yêu cầu tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động livestream bán hàng ; trường hợp phát hiện tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, nhận hoa hồng từ việc quảng cáo, bán hàng có dấu hiệu vi phạm pháp luật, chuyển cơ quan chức năng để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường triển khai thực hiện nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh kinh tế, an ninh trật tự trong hoạt động giao dịch điện tử và thương mại điện tử ; triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng các giải pháp công nghệ nhằm tăng cường giám sát, quản lý các giao dịch trên môi trường trực tuyến, chống các hành vi gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật nhằm tăng cường quản lý thuế đối với các nhà cung cấp dịch vụ Internet, dịch vụ nội dung số xuyên biên giới và để có thể thực hiện tạm dừng, thu hồi giấy phép hoạt động trên môi trường mạng đối với các trường hợp vi phạm pháp luật thuế.