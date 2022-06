Thu về cả trăm nghìn tỷ mỗi năm từ bán than, phát điện, lợi nhuận Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) lớn đến mức nào?

Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin – TKV) là công ty TNHH MTV có vốn điều lệ là 35.000 tỷ đồng, do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ.



TKV được Nhà nước giao nhiệm vụ thực hiện chức năng chủ thể quản lý tài nguyên khoáng sản than, bô xít, đồng, sắt, vàng, bạc, thiếc, kẽm và các khoáng sản khác theo quy định của pháp luật.

Ngành nghề kinh doanh chính của TKV là khai thác và thu gom than; khai khoáng: khí đốt tự nhiên, quặng sắt, quặng không chứa sắt, đá, kim loại quý hiếm, …; sản xuất kinh doanh vật liệu nổ; sản xuất, truyền tải và phân phối điện; công nghiệp chế biến, chế tạo. Tính đến hết năm 2021, TKV đang có 26 đơn vị hạch toán phụ thuộc và 39 công ty con.

Báo cáo tại hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Tập đoàn TKV, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải cho biết dù trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tác động và ảnh hưởng nặng nề đến mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn nhưng năm 2021 vẫn được đánh giá là năm thành công nhất trong 5 năm gần đây của TKV với kết quả hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, sản xuất tăng trưởng bình quân từ 7-10% so với năm 2020.

Cụ thể, năm 2021 doanh thu thuần Tập đoàn đạt 113.173 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế đạt 5.288 tỷ đồng, tăng 71% so với cùng kỳ 2020 và là mức lợi nhuận cao nhất trong vòng 10 năm đổ lại đây sau đợt giảm mạnh vào năm 2012.

Doanh thu và lợi nhuận của Tập đoàn phần lớn đến từ hoạt động khai thác và kinh doanh than. Theo đó, năm 2021, kinh doanh than mang về cho TKV 73.508 tỷ đồng doanh thu, tăng 2% so với năm 2022, chiếm 65% cơ cấu doanh thu Tập đoàn và 9.225 tỷ đồng lợi nhuận gộp, giảm 5,7% cùng kỳ, chiếm 53% cơ cấu lợi nhuận gộp.

Bên cạnh than là hoạt động chủ đạo, hoạt động kinh doanh khoáng sản của TKV năm vừa qua ghi nhận tăng trưởng ấn tượng khi mang về 17.496 tỷ đồng doanh thu, tăng 24,7% và 4.106 tỷ đồng lợi nhuận gộp, tăng 126%, đóng góp 23,7% vào tổng lợi nhuận gộp.

Các hoạt động sản xuất kinh doanh của TKV chủ yếu diễn ra tại thị trường trong nước, riêng hoạt động kinh doanh than và alumin của Tập đoàn có xuất khẩu sang nước ngoài. Sản lượng xuất khẩu than sang nước ngoài là 1,8 triệu tấn, mang về 5,352 tỷ đồng; sản lượng xuất khẩu Alumin là 1,4 triệu tấn, mang về 11.166 tỷ đồng. Trong khi xuất khẩu than chỉ chiếm 1 phần nhỏ khoảng 4,3% sản lượng than kinh doanh thì xuất khẩu alumin chiếm đến 97,8% sản lượng alumin của TKV.

Sau những thành quả đạt được trong năm 2021, Ban lãnh đạo Tập đoàn đặt ra những mục tiêu mới cho năm 2022 có phần thận trọng với doanh thu kế hoạch là 131.600 tỷ đồng, tăng 16% so với thực hiện năm 2021 và lợi nhuận trước thuế kế hoạch là 3.500 tỷ đồng, giảm 34% so với thực hiện năm 2021.

Chỉ trong 5 tháng đầu năm 2022, các chỉ tiêu SXKD chính đã đạt xấp xỉ 50% KH năm. Trong đó, than nguyên khai sản xuất đạt 18,74 triệu tấn, đạt 47,9% KH năm, tăng 9% so với cùng kỳ; Than tiêu thụ đạt 20,5 triệu tấn, đạt 47,7% KH năm, tăng 11% so với cùng kỳ. TKV cũng đã hoàn thành tốt việc cung cấp than cho các hộ điện theo đúng cam kết với khối lượng 15,28 triệu tấn...,

Về khoáng sản, sản xuất alumin quy đổi 619,5 ngàn tấn, tăng 5% so với cùng kỳ; Đồng tấm sản xuất 12.630 tấn, tăng 137% so với cùng kỳ…, Các lĩnh vực sản xuất điện, hoá chất và vật liệu nổ công nghiệp đều hoàn thành trên 42% KH năm. Tổng doanh thu 5 tháng ước đạt 64.112 tỷ đồng, đạt 48,7 tỷ đồng.

