Thú vị câu chuyện “mới nhưng không hề mới” trong xây dựng công trình

Chuyện "mới" tôn AM 4 lớp tại Việt Nam



Tôn vốn là vật liệu quen thuộc trong xây dựng nhà xưởng tại Việt Nam nhưng hiện nay đa số chủ đầu tư vẫn đang chọn tôn 2 lớp, hay thị trường còn gọi là tôn lạnh. Sử dụng tôn AM 4 lớp được coi là "chuyện mới" bởi chưa nhiều chủ đầu tư trong nước quen thuộc với loại vật liệu mới nhưng có nhiều ưu điểm này.

Được biết, NS BlueScope là "cha đẻ" của công nghệ mạ AM Activate ma trận bốn lớp. Sau hơn 20 năm nghiên cứu, NS BlueScope đã mang "đứa con" AM bốn lớp từ Úc về Việt Nam vào năm 2019, với kỳ vọng sẽ tạo ra một chuẩn mực hoàn toàn mới cho ngành tôn mạ trong nước. Đến nay, một số công trình tại Việt Nam như nhà máy lắp ráp linh kiện điện tử Goertek Vina, nhà máy SLP, BW, Mapletree… đã tiên phong sử dụng tôn AM bốn lớp - loại vật liệu được dự báo sẽ là vật liệu tôn mạ tương lai, thay thế tôn mạ 2 lớp truyền thống.

Nhà máy Vinfast cũng là một điển hình của việc sử dụng tôn AM bốn lớp. Đặt tại KCN Đình Vũ, Hải Phòng với diện tích 335 hecta, Tổ hợp nhà máy VinFast có vị trí cách biển chưa đầy 500m, đã giải quyết bài toán ăn mòn của môi trường sát biển bằng việc sử dụng hơn 6.000 tấn tôn AM – tôn mạ chuẩn ma trận 4 lớp cho gần 1,2 triệu m2 mái, vách nhà máy.

Lý giải thêm về sự "mới" của tôn AM bốn lớp tại Việt Nam, KTS Vũ Minh Tiến, Tổng Giám Đốc Công ty Studio VU cho biết: Một trong những thách thức của kiến trúc sư là chỉ định đúng sản phẩm. Ở Việt Nam có xu hướng thay thế vật liệu tương tự trong các dự án. Sản phẩm có thể có công năng như nhau nhưng hiệu suất, chất lượng có thể không giống nhau. Việc thay thế vật liệu này đặc biệt phổ biến ở những dự án chú trọng đến chi phí đầu tư ban đầu mà không tính toán đến vòng đời dự án, vật liệu có phải thay thế thường xuyên không. Đây cũng là lý do khiến cho một vật liệu tốt như AM chưa được ứng dụng nhiều.

Là chuyện "không hề mới" trong các công trình đẳng cấp nước ngoài

Thú vị là, tuy là một làn gió mới tại Việt Nam nhưng tôn AM bốn lớp lại là vật liệu được ưa chuộng của các công trình đẳng cấp ở nước ngoài có môi trường khắc nghiệt tương tự, thậm chí là hơn cả Việt Nam. Là một kiến trúc sư đã từng làm việc nhiều nơi như New Zealand, Singapore và giờ là Việt Nam, KTS Tiến cho biết: "Úc và New Zealand là những nơi có ánh sáng khắc nghiệt và trực tiếp hơn Việt Nam, nhưng lại tương đồng với nước ta là có bờ biển dài. Mà chúng ta đều biết rằng, các khu vực ven biển thường có gió biển và hơi ẩm mang hàm lượng muối cao, gây ảnh hưởng nghiệm trọng đến tuổi thọ của tấm lợp, nên công trình ven biển cực kỳ dễ bị ăn mòn".

Do đó các công trình đẳng cấp tại Úc, Trung Quốc và nhiều nước trên thế giới đã sử dụng tôn AM 4 lớp để giải quyết bài toán chống ăn mòn cho công trình. Đơn cử như Trung tâm Penguin Parade - một biểu tượng kiến trúc mới tại Victoria, Úc, cũng là công trình giành giải thưởng William Wardell cho Kiến trúc Công cộng tại Victoria đã sử dụng tôn AM 4 lớp để chống chọi với sự ăn mòn từ muối biển.

Tôn AM bốn lớp là loại vật liệu quen thuộc với các công trình nước ngoài. Hình công trình Trung tâm Penguin Parade

Tôn AM bốn lớp cũng được sử dụng ở nhiều công trình cao cấp khác. Ví dụ như Bảo tàng Hàng hải Úc tọa lạc tại bến cảng Darling (Úc), Nhà máy Jiangling Motors Toyama (Giang Tây, Trung Quốc), Nhà máy Điện Tài Nguyên Trung Quốc (Sơn Đông),…

Nhà máy điện tài nguyên Trung Quốc

"Tôn AM bốn lớp là vật liệu tối ưu cho công trình trong môi trường khắc nghiệt. Loại tôn này khắc phục được các nhược điểm hiện có của tôn hai lớp, có khả năng chống ăn mòn vượt trội cho mái và vách công trình. Tôi cho rằng đây là một bước tiến thú vị trong ngành tôn mạ và chắc chắn tôn AM bốn lớp sẽ là vật liệu tương lai của ngành tôn mạ," KTS Tiến nhấn mạnh.

Với những ưu thế sẵn có, tôn AM bốn lớp được dự đoán sẽ trở thành một loại vật liệu phổ biến mới, thay thế tôn mạ hai lớp truyền thống tại thị trường Việt Nam.