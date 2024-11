Thư viện tối tân bậc nhất, nơi hàng chục nghìn học sinh nhí tạo ra hơn 100,000 dự án lập trình

Thời điểm dịch Covid-19 năm 2020, chị Huyền Anh cho con trai mình là bé Cao Minh, khi đó 8 tuổi, học sinh một trường Quốc tế Pháp ở TP Thủ Đức, TP HCM bắt đầu tiếp cận lập trình qua các lớp học của STEAM for Vietnam - dự án dạy lập trình miễn phí của các kỹ sư người Việt ở khắp nơi trên thế giới. Sau 2 năm, bé đã học được ba khóa và tiếp tục học khóa robot.

Ban đầu chị thường quan sát, hỏi con có câu lệnh nào chưa hiểu để kèm cặp và dần dần con đã bắt đầu hiểu về tư duy máy tính và lập trình cơ bản. Chị Huyền Anh nhận thấy con trai kiên trì, tỉ mỉ và thể hiện tư duy logic hơn sau một thời gian tìm đến lập trình.

Cao Minh chỉ là một trong số những em nhỏ tiếp cận lập trình từ rất sớm. Tiến sĩ Trần Việt Hùng, CEO Got It, nhà sáng lập STEAM for Vietnam, cho biết STEAM for Vietnam bắt đầu lớp đầu tiên cho học viên từ 8 tuổi, khi các em bắt đầu thạo tính toán đơn giản và thể hiện tư duy logic.

Tuy nhiên, theo một khảo sát thực tế của STEAM for Vietnam, một tổ chức phi lợi nhuận Hoa kỳ được thành lập năm 2020 và vận hành bởi các chuyên gia người Việt ở khắp nơi trên thế giới cho thấy hiện nay gần 1,5 triệu trẻ em Việt Nam, đặc biệt học sinh ở các vùng sâu vùng xa đang gặp nhiều hạn chế trong việc tiếp thu kiến thức khoa học và công nghệ mới do việc thiếu thiết bị học tập và khả năng tiếp cận với Internet.

Việc không có đủ thiết bị học tập trực tuyến đã gây cản trở lớn cho việc học tập và tiếp thu kiến thức về STEAM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Nghệ thuật, Toán học) cũng như lập trình.

Từ lý do đó, dự án "STEAM Hub- Thư viện công nghệ và trung tâm học tập STEAM" ra đời nhằm tạo điều kiện cho học sinh Việt Nam có cơ hội tiếp cận các chương trình học STEAM đạt tiêu chuẩn quốc tế với mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho đất nước.

Buổi Workshop của Steam Hub tại Vũng tàu tháng 6 - Ảnh: STEAM Hub

Nhà sáng lập tổ chức, Tiến sĩ Trần Việt Hùng từng chia sẻ: "Sứ mệnh của STEAM for Vietnam là xóa bỏ các rào cản để tất cả học sinh ở bất kỳ hoàn cảnh nào nào cũng có cơ hội được tiếp cận với những kiến thức về STEAM tiên tiến hiện đại nhất. Việc xây dựng mạng lưới STEAM Hub - thư viện công nghệ và trung tâm học tập STEAM đánh dấu một bước tiến tới mục tiêu của mình. Ngoài ra, thông qua việc hợp tác cùng với NIC (Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia), STEAM for Vietnam và NIC sẽ tận dụng nền tảng công nghệ và mạng lưới chuyên gia người Việt trên khắp toàn cầu để mở rộng việc đào tạo STEAM cho các đối tượng khác như: sinh viên đại học, cán bộ, chuyên viên... trên toàn quốc để tăng cường năng lực STEAM thúc đẩy phát triển kinh tế."

Ngoài ra, dự án không chỉ tập trung vào cung cấp thiết bị mà còn tạo điều kiện cho giáo viên và nhân viên được đào tạo về robot và các công cụ mô phỏng, giúp họ nâng cao chất lượng giảng dạy. Các hoạt động gắn kết cộng đồng như giải đấu robot và cuộc thi quốc gia cũng sẽ được tổ chức nhằm công nhận và tôn vinh thành tích của học sinh.

Quyên góp 1.000 máy tính, tiếp cận đến hơn 35.000 học sinh

Với sự đồng hành và bảo trợ của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, khi ra đời, dự án STEAM Hub đã đặt mục tiêu xây dựng một mạng lưới hơn 50 STEAM Hub trên toàn quốc, tập trung vào các địa phương khó khăn. Các trung tâm này sẽ được trang bị thiết bị công nghệ hiện đại như máy tính, máy tính bảng và bộ robot, nhằm phục vụ nhu cầu học tập của hơn 30.000 học sinh trong vòng 2 năm. Qua đó, dự án không chỉ góp phần giải quyết vấn đề thiếu thốn về thiết bị học tập mà còn giúp nâng cao khả năng cạnh tranh toàn cầu của thế hệ trẻ Việt Nam.

Như mục tiêu đề ra, chỉ trong 2 năm STEAM for Vietnam đã có những kết quả ấn tượng, có ảnh hưởng tích cực khi tạo ra 5 kỳ học trực tuyến về lập trình, tiếp cận hơn hơn 35,000 học sinh và tạo ra hơn 100,000 dự án lập trình.

Hơn 500 trợ giảng đã qua đào tạo về STEAM tham gia hỗ trợ, mang lại trải nghiệm học tập cá nhân hóa cho học sinh bên cạnh việc đào tạo giáo viên và tình nguyện viên địa phương để quản lý cơ sở vật chất và giúp học sinh học tập hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, dự án cũng quyên góp thành công 1,000 máy tính Chromebook đang trong quá trình vận chuyển về Việt Nam. Đảm bảo nguồn tài trợ từ AC, đồng thời nhận được sự tài trợ từ các trung tâm AC trên toàn quốc để thiết lập các STEAM Hub.

Các trẻ em hào hứng khi được tham gia trải nghiệm thư viện công nghệ - Ảnh: STEAM for Vietnam

Đặc biệt, tổ chức cũng hoàn thành việc lắp đặt STEAM Hub tại ĐH Bách Khoa Hà Nội, nơi đã trang bị sẵn các robot miễn phí cho các đội tham gia tập luyện. Các tài liệu như sách, báo chí, sách nói và thiết bị như máy tính xách tay, máy tính bảng, wifi, máy in 3D cũng sẽ được trang bị đầy đủ để hỗ trợ việc học. Công nghệ sẽ được áp dụng để theo dõi và đánh giá việc sử dụng tài nguyên theo thời gian thực, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tại STEAM Hub.

“Với thư viện công nghệ này, không chỉ trang bị những trang thiết bị điện tử tối tân nhất dành cho các học sinh mà còn là một hệ sinh thái cho các em có thể tham gia vào học tập STEAM. Hệ sinh thái bao gồm các khóa học định kỳ mà STEAM for Vietnam cung cấp cho học sinh, đồng thời là những cuộc thi, thử thách để học sinh có thể tham gia định kỳ, hằng năm", bà Trần Phương Thảo, Giám đốc vận hành của STEAM for Vietnam chia sẻ tại buổi lễ khai trương các thư viện công nghệ STEAM Hub đầu tiên trên khắp Việt Nam hồi năm 2022.

