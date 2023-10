Thừa Thiên - Huế: Có nơi ngập sâu đến 1,3 m do mưa lũ, một số trường học đóng cửa

Tại thành phố Đà Nẵng có mưa to đến mưa rất to



Tổng lượng mưa từ 7 giờ ngày 12 đến 7 giờ ngày 13 phổ biến 50-130mm, có nơi cao hơn như: Suối Đá 156.2mm, Chùa Linh Ứng 152.6mm, Sơn Trà 142.8mm. Dự báo mưa lớn trong 24 giờ đến 48 giờ tới, trên địa bàn thành phố tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh. Tổng lượng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi trên 350mm. Cảnh báo từ 48 giờ đến 72 giờ tới: Từ trưa ngày 15-10 đến hết ngày 17-10, khả năng trên địa bàn thành phố tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-250mm, có nơi trên 300mm.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu đề phòng mưa lớn với cường độ lớn tập trung trong thời gian ngắn, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại các vùng trũng thấp và đô thị.

Q. Châu