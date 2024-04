Thuận An thi công dự án 1.800 tỉ ở Quảng Nam: Chủ đầu tư nói gì?

Liên quan đến thông tin Công ty CP Tập đoàn Thuận An là nhà thầu tham gia thi công dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14E ở tỉnh Quảng Nam, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Xuân Ảnh, Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, cho biết đã chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát tình hình triển khai của nhà thầu tại hiện trường.



Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14E đang được triển khai thi công

"Thực tế hiện nay toàn tuyến Quốc lộ 14E đang vướng mặt bằng nhiều, khối lượng triển khai chưa lớn" – ông Ảnh cho biết.

Ông Ảnh cho hay sau khi ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An, bị bắt, chưa rõ việc phân công nhiệm vụ trong nội bộ tập đoàn thế nào, đảm bảo nguồn tài chính ra sao để tiếp tục triển khai thi công các dự án do công ty trúng thầu.

"Chúng tôi đang làm công văn để hỏi. Việc ông Hưng bị bắt thì chắc chắn có ảnh hưởng đến dự án nhưng không biết ảnh hưởng tới đâu. Tuy nhiên, ai sai thì người đó chịu trách nhiệm, nguyên tắc nhà thầu tham gia trúng thầu phải đảm bảo đúng tiến độ, đúng chất lượng, đúng yêu cầu của chủ đầu tư, không thì mời ra, chuyển khối lượng cho nhà thầu khác" – ông Ảnh nói thêm.

Ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An (ảnh đầu) và 5 đồng phạm bị khởi tố, bắt tạm giam Ảnh: Bộ Công an

Theo Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14E do Ban Quản lý dự án 4 triển khai đấu thầu qua mạng, các thủ tục được thực hiện theo quy định.

Tập đoàn Thuận An được biết đến là đơn vị trúng nhiều gói thầu các công trình giao thông lớn tại nhiều tỉnh thành.

Tại tỉnh Quảng Nam, Công ty CP Phát triển xây dựng và thương mại Thuận An do ông Nguyễn Duy Hưng làm giám đốc, trúng thầu ít nhất 2 dự án do các đơn vị trực thuộc Bộ GTVT làm chủ đầu tư.

Cụ thể, tháng 12-2019, liên danh Công ty CP Thương mại, tư vấn và xây dựng Vĩnh Hưng - Công ty CP Phát triển xây dựng và thương mại Thuận An là đơn vị trúng gói thầu sửa chữa, gia cường cầu Giằng, Quốc lộ 14D (tỉnh Quảng Nam), do Cục Đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư, giá trị gói thầu hơn 34,8 tỉ đồng.

Tháng 12-2022, liên danh Công ty CP Đầu tư xây dựng thương mại Tân Hoàng Long - Công ty CP Phát triển xây dựng và thương mại Thuận An - Công ty CP Đầu tư và xây dựng công trình Tây An trúng gói thầu XD02 thi công xây dựng đoạn Km40+00 - Km71+500, thuộc dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 14E, tỉnh Quảng Nam. Giá trúng thầu dự án hơn 507 tỉ đồng.

Được biết, dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 14E, tỉnh Quảng Nam có tổng mức đầu tư hơn 1.848 tỉ đồng, do Cục Đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án 4 tổ chức quản lý thực hiện.