Thức ăn đầu tiên được ăn trong không gian là gì?

Ăn uống trong không gian mang đến nhiều thách thức do môi trường vi trọng lực. Khi không có lực hấp dẫn, thức ăn và nước uống có thể trôi nổi tự do, khiến việc ăn uống trở nên khó khăn và lộn xộn. Do đó, các loại thực phẩm được thiết kế đặc biệt để dễ dàng sử dụng, chẳng hạn như đóng gói trong tuýp hoặc dạng viên. Ngoài ra, việc nuốt thức ăn cũng gặp nhiều khó khăn hơn trong môi trường không trọng lực. Do thiếu lực hấp dẫn, thức ăn có xu hướng di chuyển chậm hơn trong thực quản và có thể gây nghẹn. Do đó, phi hành gia phải được đào tạo cách ăn uống cẩn thận và chậm rãi để tránh nguy cơ nghẹn.