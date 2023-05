Thức ăn thừa để được bao lâu?

Việc lưu trữ thức ăn thừa không chỉ có lợi cho ngân sách mà còn giúp tiết kiệm thời gian nấu ăn cho các bữa sau. Đây cũng là điều nhiều gia đình thường làm để tránh lãng phí thực phẩm.



Việc tiết kiệm là điều nên làm nhưng lưu trữ thức ăn thừa quá lâu có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe.

Theo thông tin từ chuyên trang y tế Healthline, thức ăn thừa giữ được trong bao lâu phụ thuộc vào 3 yếu tố đó là cách đóng gói, cách bảo quản và loại thực phẩm. Mỗi loại thực phẩm đều có thời gian bảo quản khác nhau để an toàn khi sử dụng. Một số loại thực phẩm dễ nhiễm vi khuẩn hoặc độc tố hơn so với những thực phẩm khác.

Món ăn thường kết hợp từ một số loại thực phẩm khác nhau. Tuy nhiên, mẹo nhỏ đầu tiên nếu muốn bảo quản thức ăn thừa lâu hơn đó là loại bỏ những thực phẩm nhanh bị ôi, thiu hơn trong thức ăn đi.

Thời gian bảo quản thức ăn thừa

Trái cây và rau củ

Tất cả các loại trái cây và rau củ tươi nên được rửa kỹ bằng nước sạch trước khi ăn. Đối với loại thực phẩm này, bạn nên ăn càng sớm càng tốt. Trái cây đã được cắt ra có thể sử dụng trong vòng từ 3-5 ngày trước khi chúng héo đi.

Các loại rau nấu thừa nếu bảo quản trong hộp kín có thể lưu giữ được từ 3-7 ngày trong tủ lạnh. Đối với các loại rau đóng hộp đã được nấu chín, ví dụ như các loại đậu, nếu được bảo quản đúng cách có thể dùng được 7-10 ngày sau đó.

Những loại trái cây, rau củ có hàm lượng nước cao hơn, chẳng hạn như cà chua, dưa chuột và dâu tây, sẽ mất độ tươi nhanh hơn so với những loại có hàm lượng nước thấp hơn như cải xoăn, khoai tây và chuối.

Bánh mì

Bánh mì (Ảnh: SHUTTERSTOCK)

Bánh mì tự làm có thể để được khoảng 3 ngày ở nhiệt độ phòng, trong khi bánh mì mua ở cửa hàng sẽ an toàn để ăn trong khoảng 5-7 ngày, trừ khi bạn thấy có mốc xuất hiện trên bánh. Bánh mì đã bị mốc tuyệt đối không thể sử dụng.

Bảo quản bánh mì trong tủ lạnh có thể kéo dài thời gian sử dụng thêm 3-5 ngày, mặc dù điều này có thể khiến chất lượng của bánh bị giảm đi.

Nếu để bánh mì trong tủ đông, bạn có thể dùng chúng trong vòng 6 tháng. Bạn nên gói bánh mì trong giấy nhôm hoặc bảo quản trong túi zip chuyên đựng thực phẩm.

Mì ống và các loại cũ cốc đã nấu chín

Các loại thực phẩm này có thể dùng được tối đa trong 3 ngày nếu được bảo quản đúng cách. Nếu để trong tủ đông, bạn có thể dùng chúng trong vòng 3 tháng.

Với các món tráng miệng và đồ ngọt, bạn có thể để được trong tủ lạnh từ 3-4 ngày.

Cơm

Trên gạo có thể có bào tử của vi khuẩn Bacillus cereus. Vi khuẩn này tạo ra độc tố và có thể gây ngộ độc thực phẩm. Do đó, để sử dụng cơm nguội an toàn, mọi người nên cho cơm vào tủ lạnh trong vòng 1 giờ sau khi nấu và chỉ nên dùng cơm đó trong vòng 3 ngày.

Các loại thịt

Theo Cơ quan Kiểm Dịch và An Toàn Thực Phẩm, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, thịt xay và thịt gia cầm đã được nấu chín có thể để được trong tủ lạnh từ 1-2 ngày và bảo quản ở nhiệt độ bằng hoặc thấp hơn 5 độ C.

Các loại thịt khác như bít tết, sườn, thịt nướng có thể để được từ 3-4 ngày trong tủ lạnh. Thịt nguội đã mở túi nên tiêu thụ trong vòng 3-5 ngày kể từ ngày mở.

Động vật có vỏ, trứng, súp và món hầm

Thức ăn thừa là hải sản nên ăn ngay trong ngày hôm sau (Ảnh: SHUTTERSTOCK)

Trứng là một loại thực phẩm có thể bị nhiễm khuẩn Salmonella. Cách tốt nhất để bảo quản trứng đã được luộc chín là giữ nguyên vỏ trứng. Theo một nghiên cứu được đăng tải trên International Journal of Environmental Research and Public, trứng luộc chín đã bóc vỏ có thể tiêu thụ trong vòng 7 ngày sau khi nấu chín và để trong tủ lạnh. Bạn cũng có thể cho trứng đã bóc vỏ vào 1 bát nước sạch và thay nước hàng ngày, nhưng tốt hơn hết bạn nên cho các quả trứng này vào túi zip thực phẩm hoặc hộp kín.

Một nghiên cứu được đăng tải trên Canadian Medical Association Journal năm 2012 cho biết cá và các động vật có vỏ rất dễ nhiễm các độc tố gây ngộ độc. Do đó, các loại thức ăn thừa là hải sản nên tiêu thụ ngay trong ngày hôm sau, hoặc chỉ nên tiêu thụ trong vòng 3 ngày. Bạn nên dùng màng bọc thực phẩm để bọc kín loại thực phẩm này trước khi để vào tủ lạnh.

Đối với súp và các món hầm có hoặc không có thịt/ cá, bạn có thể sử dụng trong vòng 3-4 ngày nếu bảo quản trong tủ lạnh. Theo gợi ý từ tờ Taste of Home, bạn nên chia nhỏ món thịt hầm còn thừa vào các túi zip đựng thực phẩm hoặc hộp kín và để trong tủ đông.

Làm thế nào để biết thức ăn thừa đã bị hỏng?

Để biết thức ăn còn sử dụng được hay không, bạn cần quan sát và ngửi mùi của chúng.

Nếu thức ăn thay đổi hình dạng hoặc kết cấu, xuất hiện nấm mốc, bạn cần vứt bỏ ngay lập tức. Nếu thức ăn đã có mốc, bạn tuyệt đối không nên ngửi vì điều này có thể khiến nấm mốc xâm nhập và gây bệnh cho đường hô hấp.

Nếu thức ăn xuất hiện lớp màng nhầy, đó là dấu hiệu cho thấy chúng đã bị hỏng.

Mùi và màu sắc của thức ăn thay đổi, có màu/mùi lạ, đó cũng là dấu hiệu của ôi thiu.

Mẹo bảo quản thức ăn thừa

Nên để thức ăn thừa trong hộp kín (Ảnh: SHUTTERSTOCK)

Theo Cơ quan Kiểm Dịch và An Toàn Thực Phẩm, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, vi khuẩn thường phát triển trong nhiệt độ từ 4-60 độ C. Để giữ cho thức ăn thừa an toàn, bạn nên cho chúng vào tủ lạnh hoặc tủ đông trong vòng 2 giờ sau khi nấu. Nếu nhiệt độ ngoài trời đang trên 32 độ C, bạn nên cất thức ăn vào tủ lạnh hoặc tủ đông trong vòng 1 giờ sau khi nấu.

Thức ăn thừa nên được để trong hộp kín. Mặc dù việc làm lạnh có thể làm chậm sự phát triển của hầu hết vi khuẩn, nhưng điều quan trọng cần lưu ý là một số vi khuẩn, ví dụ như Listeria monocytogenes, vẫn có thể phát triển ở nhiệt độ lạnh. Do đó, điều quan trọng bạn cần ghi nhớ đó là bạn đã bảo quản loại thức ăn đó trong tủ lạnh bao lâu. Bạn có thể dán nhãn gồm tên và thời gian bạn đã nấu món đó ngoài hộp bảo quản thức ăn.

Thêm vào đó, tuyệt đối không để lẫn thức ăn sống và thức ăn đã được nấu chín. Khi dùng lại thức ăn thừa, nên hâm nóng ở nhiệt độ ít nhất 74 độ C.