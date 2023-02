Thực hư chủ xe bấm được biển đẹp 45678, tăng gấp đôi giá trị

Hai ngày qua, mạng xã hội xôn xao hình ảnh một chiếc xe ô tô bán tải bấm được biển số "khủng": 37C-456.78. Nhiều người bày tỏ niềm vui và chúc mừng chủ xe đã may mắn khi bấm được biển số xe siêu đẹp này.

Bên cạnh việc chúc mừng chủ xe đã may mắn thì cũng có nhiều người bày tỏ sự hoài nghi, liệu biển số đẹp này có thật không? hay chỉ là một trò đùa chỉnh sửa ảnh bằng công nghệ của người nào đó để trêu đùa?

Chiếc xe bán tải hiệu Ford Ranger đã may mắn được đeo biển số siêu đẹp "45678".

Liên quan đến sự việc này, một cán bộ Đội Đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) xác nhận, biển số 37C-456.78 trên là có thật và đã được cấp cho chiếc xe bán tải hiệu Ford Ranger thông qua hình thức bấm ngẫu nhiên trên máy tính.



Theo tìm hiểu được biết, chủ nhân may mắn sở hữu chiếc xe có biển số đẹp trên trú tại huyện Diễn Châu (Nghệ An). Chiếc biển số này đã được nhân viên bán xe bấm hộ khách hàng vào ngày 2/2 vừa qua.

Giới chơi số đẹp cho biết, biển số 456.78 có nhiều cách gọi khác nhau, trong đó nhiều người thường gọi là biển "sảnh tiến". Nhiều người nhận định, biển số này rất đẹp bởi nó mang những con số được xếp theo thứ tự tiến lên, tượng trưng cho sự thăng tiến trong cuộc sống và công việc.

Được biết, chiếc xe bán tải hiệu Ford Ranger nói trên mua mới có giá trị khoảng 1 tỷ đồng sau đăng ký. Nhiều người nhận định, sau khi được lắp biển số 37C-456.78, chiếc xe bán tải này sẽ được tăng giá trị lên gấp đôi.

Chiếc xe biển đẹp lưu thông trên đường phố Nghệ An những ngày qua.

Hiện chưa rõ chủ chiếc xe này có ý định chuyển nhượng cho người nào có nhu cầu hay muốn giữ lại để mang may mắn. Tuy nhiên nhiều người đã gặp chiếc xe này lưu thông trên đường phố Nghệ An những ngày qua.



Theo thống kê, hiện tỉnh Nghệ An đang có tổng cộng 171.588 chiếc xe ô tô thuộc sự quản lý của CSGT tỉnh này. Trong năm 2021, tổng số xe ô tô đăng ký tại tỉnh Nghệ An là 24.287. Bước sang năm 2022, con số này đã tăng lên thành 27.404 xe ô tô, tăng so với năm 2021 là 3.117 xe.

Trước đó vào tháng 4/2022, 1 người đàn ông ở huyện Anh Sơn (Nghệ An) đã may mắn khi bấm được biển ngũ quý 9. Chiếc xe ô tô sau đó được bán với giá trị gần gấp 3 lần chiếc xe ban đầu.

Trong những ngày đầu năm mới, số lượng ô tô đăng ký mới tại tỉnh Nghệ An rất lớn, trung bình mỗi ngày có khoảng 100 chiếc xe được đăng ký.

Theo đó, chỉ tính riêng 19 ngày đầu năm (từ 1/1/2023 đến 19/1/2023) tỉnh Nghệ An có 1.830 xe ô tô đăng ký mới.

Tỉnh Nghệ An đang được xếp vào danh sách tỉnh nghèo của cả nước, nhưng lại là địa phương nằm trong top đầu cả nước về số lượng ô tô cá nhân những năm gần đây.

Lý giải về nguyên nhân người Nghệ An mua nhiều ô tô, theo các chuyên gia thì những năm trở lại đây, kinh tế phát triển năng động, đa dạng, người dân có nhiều cơ hội phát triển kinh tế, thu nhập tăng lên từ nhiều nguồn khác nhau. Mặt khác, thu nhập của người dân ngày tăng cao, trong khi đó giá xe ô tô ngày càng tiệm cận với thu nhập của người dân. Hơn thế nữa, xe ô tô mà người Nghệ An mua chủ yếu là các dòng xe phổ thông để phục vụ việc kinh doanh và gia đình. Xe sang và siêu sang ở Nghệ An không có nhiều.