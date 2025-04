Thực hư thông tin nữ sinh lớp 7 uống 30 viên thuốc Paracetamol do bị tẩy chay, bắt nạt ở lớp

Những ngày qua, trên mạng xã hội xôn xao thông tin về việc một nữ sinh lớp 7 đang theo học tại một trường Trung học cơ sở trên địa bàn huyện Diễn Châu (tỉnh Nghệ An), phải nhập viện tại Bệnh viện Sản-Nhi Nghệ An do uống 30 viên Paracetamol.

Theo một số bài viết, nguyên nhân dẫn đến hành động này được cho là do em có mâu thuẫn với một số bạn trong lớp, bị tẩy chay, cô lập và bắt nạt tập thể.

Liên quan đến sự việc trên, sáng 12-4, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An, cho biết Sở đã nhận được báo cáo từ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Diễn Châu về vụ việc nữ sinh lớp 7 phải nhập viện do uống 30 viên Paracetamol gây xôn xao dư luận,.

Theo báo cáo, ngày 30-3-2025, em L.T.M.P., học sinh lớp 7 trường THCS An Trung, huyện Diễn Châu, đã uống thuốc Paracetamol liều cao gây ngộ độc phải nhập viện điều trị.

Sau khi biết thông tin sự việc, nhà trường đã thăm hỏi, động viên học sinh, đồng thời cử giáo viên chủ nhiệm và cán bộ phụ trách tư vấn tâm lí của nhà trường thường xuyên động viên và làm tốt công tác tư vấn cho học sinh.

Qua tìm hiểu và xác minh từ các nguồn thông tin, nhà trường báo cáo là không có hiện tượng em P. bị cô lập, tẩy chay và bắt nạt hội đồng do mâu thuẫn với một số bạn học. Theo thông tin từ gia đình, trong thời gian gần đây em P. có nhiều biểu hiện không bình thường.

Được biết, sau khi sự việc xảy ra, chiều ngày 30-3, em P. gọi điện cho mẹ báo mệt, đau bụng và nhờ mẹ về đưa đi bệnh viện. Em P. sau đó được gia đình đưa đến Bệnh viện Sản-Nhi Nghệ An, các bác sĩ chẩn đoán là có sử dụng lượng lớn thuốc giảm đau.

Hiện, sau 4 ngày điều trị, sức khỏe của em P. đã ổn định, được xuất viện và hiện đã đi học trở lại.

Theo thông tin từ người thân em P., thông tin trên mạng xã hội cho rằng cháu bị cô lập và bắt nạt dẫn đến uống thuốc tự tử là không đúng sự thật. Trước việc các thông tin lan truyền trên mạng xã hội, Công an tỉnh Nghệ An đã vào cuộc xác minh, làm rõ sự việc nhằm ngăn chặn việc lan truyền thông tin sai lệch, ảnh hưởng đến tâm lý học sinh, môi trường học đường và gây dư luận xấu trong xã hội.

"Ngay khi nhận được thông tin, Sở đã chỉ đạo Phòng khẩn trương xác minh, làm rõ sự việc; đề nghị nhà trường phối hợp với phụ huynh thăm hỏi, động viên học sinh, hỗ trợ kịp thời để em sớm ổn định và tiếp tục học tập. Sở yêu cầu nhà trường tăng cường công tác tư vấn tâm lý, phát huy vai trò của Tổ tư vấn tâm lý học đường và công tác xã hội trong nhà trường để kịp thời phát hiện, hỗ trợ học sinh gặp khó khăn trong tâm lý, phòng ngừa các hành vi liên quan đến bạo lực học đường"- ông Hoàn cho biết thêm.