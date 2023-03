Thuduc House bị cưỡng chế 91 tỷ đồng tiền thuế nhưng tài khoản chỉ có gần 3 tỷ đồng

Liên tục bị cưỡng chế thuế

Công ty CP Phát triển nhà ở Thủ Đức (Thuduc House - mã chứng khoán: TDH) vừa công bố thông tin bất thường về việc công ty nhận được 12 quyết định cưỡng thuế của Cục Thuế TPHCM bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của công ty, với số tiền gần 91 tỷ đồng.

Trước đó, Thuduc House cũng đã thông tin đến cổ đông về kết luận điều tra bổ sung lần hai của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ công an về vụ án hình sự liên quan đến hoạt động kinh doanh linh kiện điện tử giai đoạn 2017 - 2019.

Theo kết luận của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ công an, Thuduc House chỉ là đương sự trong vụ án, có nghĩa vụ phối hợp điều tra, không bị khởi tố cũng như không bị kê biên, tạm dừng hay phong tỏa tài sản.

Tại thời điểm 31/12/2022, khoản nợ thuế của Thuduc House vẫn duy trì ở mức 461 tỷ đồng, chỉ giảm 15 tỷ đồng so với đầu năm 2022.

Liên quan đến việc chiếm đoạt tiền hoàn thuế giá trị gia tăng của hoạt động sản xuất, xuất khẩu linh kiện điện tử trong giai đoạn 2017-2019 của Thuduc House, cơ quan công an đưa ra kết luận các bị can phải liên đới chịu trách nhiệm về số tiền 365,5 tỷ đồng tiền hoàn thuế. Đồng thời, cơ quan công an đã thực hiện các biện pháp kê biên, tạm dừng phong tỏa tài sản của các bị can để đảm bảo thực hiện khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật.



Tuy nhiên, để phối hợp công tác điều tra, Thuduc House vẫn phải nộp đủ số tiền hoàn thuế vào tài khoản tạm giữ theo yêu cầu của cơ quan công an cho đến khi có quyết định cuối cùng của tòa án và có trách nhiệm bồi thường thiệt hại của các bị can đối với số tiền bị chiếm đoạt này.

Ngoài ra, Cục thuế TPHCM cũng đang thực hiện các biện pháp cưỡng chế đối với Thuduc House về các khoản nợ liên quan đến số tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng linh kiện điện tử nêu trên, trong thời gian đợi có quyết định cuối cùng của tòa án về trách nhiệm bồi thường của các bị can…

Trong 3 năm gần đây, Thuduc House là doanh nghiệp bất động sản thường xuyên bị Cục Thuế TPHCM nhắc tên liên quan đến các vụ xử phạt và truy thu thuế. Trước đó, vào ngày 1/7/2022, Thuduc House nhận được quyết định cưỡng chế thuế từ Cục Thuế TPHCM với số tiền phải nộp gần 80 tỷ đồng.

Ngày 3/7/2022, Thuduc House thông báo đã nộp 5,8 tỷ đồng cho Cục thuế TPHCM sau khi được hoàn trả tiền sử dụng đất ở hai dự án Khu nhà ở Bình An. Do đó, số tiền thuế còn lại phải nộp là hơn 74 tỷ đồng.

Tới giữa tháng 9/2022, Thuduc House tiếp tục nhận được quyết định của Cục Thuế TPHCM về việc cưỡng chế thuế với số tiền phải nộp hơn 74 tỷ đồng. Như vậy, thời điểm tháng 9/2022, Thuduc House nhận quyết định cưỡng chế hơn 74 tỷ đồng nhưng tới quyết định ngày 16/3/2023 đã lên tới gần 91 tỷ đồng, tăng hơn 16 tỷ đồng so với quyết định trước đó.

Lấy gì đóng thuế?

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2022, Thuduc House đạt doanh thu 118 tỷ đồng, tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ. Tuy nhiên, sau khi khấu trừ chi phí, doanh nghiệp này lại ghi nhận mức lỗ ròng 15 tỷ đồng.

Kết thúc năm 2022, doanh thu Thuduc House đạt 177 tỷ đồng, giảm hơn 60% so với năm trước. Do không còn ghi nhận nhiều chi phí đột biến, Thuduc House báo lãi hơn 13 tỷ đồng, chấm dứt chuỗi 2 năm thua lỗ liên tiếp. Dù vậy, khoản lãi này chỉ giúp Thuduc House giảm lỗ lũy kế xuống còn 671 tỷ đồng, tương ứng hơn 51% vốn điều lệ.

Tuy nhiên, tại 31/12/2022, khoản nợ thuế của Thuduc House vẫn duy trì ở mức 461 tỷ đồng, chỉ giảm 15 tỷ đồng so với đầu năm 2022. Đáng chú ý, lượng tiền mặt công ty đang nắm giữ khoảng 2,8 tỷ đồng, giảm 98% so với cùng kỳ.

Trong nỗ lực thu xếp nguồn vốn để hoàn tất nghĩa vụ cho cơ quan thuế, Thuduc House liên tục bán tài sản. Vào ngày 6/5/2022, Hội đồng quản trị công ty đã ban hành Nghị quyết thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại Công ty CP Bách Phú Thịnh với giá trị chuyển nhượng không thấp hơn 130 tỷ đồng.

Đến 23/11/2022, Thuduc House đã hoàn tất việc ký kết hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ 51% vốn góp của công ty tại Bách Phú Thịnh với giá không thấp hơn 130 tỷ đồng nhưng thời gian thanh toán được hai bên thương lượng đến 30/6/2023.

Thuduc House liên tục bán cổ phần, thu hồi công nợ để tạo nguồn tiền, sớm hoàn tất việc nộp số tiền còn lại cho Cục Thuế TPHCM.

Ngoài số tiền sẽ thu được từ việc chuyển nhượng vốn góp tại Công ty Bách Phú Thịnh, Thuduc House cho biết vẫn tích cực thu hồi công nợ, sàng lọc và tiếp tục thực hiện thanh toán các khoản đầu tư hiện có để tạo nguồn tiền, sớm hoàn tất việc nộp số tiền còn lại cho Cục Thuế TPHCM.

Trước đó, vào giữa tháng 6/2021, Thuduc House cũng thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ gần 17 triệu cổ phần, tương đương 43% vốn tại Công ty CP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TPHCM (mã chứng khoán: FDC). Giá bán được xác định theo giá thị trường tại thời điểm chuyển nhượng nhưng không thấp hơn 12.000 đồng/cổ phiếu.

Thuduc House cũng chuyển nhượng toàn bộ vốn tại Công ty CP Chứng khoán Sen Vàng với giá không dưới 5.000 đồng/cổ phiếu. Sở hữu hơn 3 triệu cổ phiếu đồng nghĩa doanh nghiệp này sẽ ghi nhận tối thiểu 15 tỷ đồng khi thương vụ hoàn tất.

Ngoài ra, Thuduc House đã bán hết vốn tại 3 công ty khác hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ, môi giới và mua bán hàng hoá, khai thác khoáng sản gồm Công ty TNHH Tam Bình Thủ Đức, Công ty TNHH Quốc tế Song Hỷ, Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản VICO Quảng Trị. Điểm chung của những thương vụ thoái vốn này là ban lãnh đạo Thuduc House mong muốn hoàn tất thật nhanh, không quá 3 tháng kể từ ngày nghị quyết được thông qua.