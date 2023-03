Thuduc House bị cưỡng chế hơn 90 tỉ đồng, không bị khởi tố

Công ty CP Phát triển nhà ở Thủ Đức ( Thuduc House ) vừa công bố thông tin bất thường về việc công ty nhận được quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính của Cục thuế TP HCM về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của công ty với số tiền 90,89 tỉ đồng.

Trước đó, Thuduc House cũng đã công bố việc công ty đã nhận được công văn cập nhật thông tin đến cổ đông về kết luận điều tra bổ sung lần hai của cơ quan công an về vụ án hình sự liên quan đến hoạt động kinh doanh linh kiện điện tử giai đoạn 2017-2019. Đồng thời, cập nhật quá trình công ty lấy lại quyền kinh doanh hợp pháp tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức.

Theo nội dung kết luận điều tra của cơ quan công an, Thuduc House đã ứng trước tiền thuế giá trị gia tăng 365,5 tỉ đồng để chuyển cho Công ty Nguyễn Văn Lành, sau đó mới thực hiện thủ tục hoàn thuế tại Cục thuế TP HCM.

Cũng theo thông báo của công an, Thuduc House cũng chỉ là đương sự trong vụ án, có nghĩa vụ phối hợp điều tra, không bị khởi tố cũng như không bị kê biên, tạm dừng hay phong tỏa tài sản.

Văn phòng công ty Thuduc House trước khi có liên quan đến vụ điều tra.

Liên quan đến việc chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT của hoạt động sản xuất, xuất khẩu linh kiện điện tử trong giai đoạn 2017-2019 của Thuduc House, cơ quan công an đã đưa ra kết luận các bị can phải liên đới chịu trách nhiệm về số tiền 365,5 tỉ đồng tiền hoàn thuế. Đồng thời, cơ quan công an đã thực hiện các biện pháp kê biên, tạm dừng phong tỏa tài sản của các bị can để đảm bảo thực hiện khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật.



Mặc dù vậy, nhằm phối hợp công tác điều tra, Thuduc House vẫn thực hiện nộp đủ số tiền hoàn thuế vào tài khoản tạm giữ theo yêu cầu của cơ quan công an cho đến khi có quyết định cuối cùng của tòa án nhân dân có thẩm quyền và có trách nhiệm bồi thường thiệt hại của các bị can đối với số tiền bị chiếm đoạt này.

Ngoài ra, Cục thuế TP HCM cũng đang thực hiện các biện pháp cưỡng chế đối với Thuduc House về các khoản nợ liên quan đến số tiền chậm nộp thuế GTGT linh kiện điện tử nêu trên trong thời gian đợi có quyết định cuối cùng của tòa án về trách nhiệm bồi thường của các bị can…

Giá cổ phiếu TDH của Thuduc House phiên giao dịch 17-3 chỉ còn hơn 3.370 đồng/cổ phiếu, trong khi giai đoạn đỉnh cao phải đến hơn 20.000 đồng/cổ phiếu.