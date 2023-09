Thuê bao băng rộng di động của Việt Nam đã đạt tỷ lệ 87,07 thuê bao/100 dân

Trong lĩnh vực viễn thông, tỷ lệ hộ gia đình sử dụng cáp quang đạt 78,3% tăng 6,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Mục tiêu năm 2023 đạt 84% tỷ lệ hộ gia đình sử dụng cáp quang; Số thuê bao băng rộng cố định đạt 22,3 triệu thuê bao (tương ứng với tỷ lệ 22,4 thuê bao/100 dân), tăng 7,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Mục tiêu đến tháng 12/2023 đạt 25 thuê bao/100 dân.

Số thuê bao băng rộng di động đạt 86,6 triệu thuê bao (tương ứng với tỷ lệ 87,07 thuê bao/100 dân), tăng 6,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Mục tiêu đạt đến tháng 12/2023 đạt 90 thuê bao/100 dân; Thuê bao điện thoại di động sử dụng SMP ước đạt 101,2 triệu thuê bao tăng 7,77% so với cùng kỳ năm ngoái, tăng 7,3 triệu thuê bao. Thuê bao Feature phone 23,1 triệu thuê bao, giảm 3 triệu thuê bao so với cùng kỳ năm ngoái.

Tốc độ băng rộng cố định 93,66 Mbps (tăng 22,93% so với cùng kỳ năm 2022), xếp thứ 46 và cao hơn trung bình thế giới là 82,56 Mbps; Tốc độ truy nhập Internet băng rộng di động đạt 48,29 Mbps (tăng 26,28% so với cùng kỳ năm 2022), xếp thứ 45 và cao hơn trung bình thế giới là 42,35 Mbps).

Trong lĩnh vực chuyển đổi số, triển khai Tổ Công nghệ số cộng đồng (CNSCĐ) tính đến ngày 04/9/2023: Cả nước 63/63 tỉnh, thành phố đã thành lập 76.905 Tổ CNSCĐ và 356.914 thành viên tham gia Tổ CNSCĐ cấp xã, thôn, phố; 53/63 tỉnh, thành phố hoàn thành 100% đến cấp xã.

Triển khai Nền tảng học kỹ năng trực tuyến mở đại trà: Nền tảng được khai trương từ đầu tháng 5/2022. Tính đến 04/9/2023 đã có 18,053 triệu lượt truy cập vào nền tảng học trực tuyến mở đại trà.

100% Bộ, ngành, địa phương đã ban hành kiến trúc CQĐT 2.0 (22/22 bộ, ngành và 63/63 tỉnh, thành phố xây dựng, cập nhật Kiến trúc 2.0); Số Bộ, ngành, địa phương đã ban hành Nghị quyết, Chỉ thị về chuyển đổi số: 5/22 bộ, ngành; 63/63 địa phương; 100% bộ, ngành và địa phương đã kiện toàn, thành lập Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số; 100% bộ, ngành và địa phương đã ban hành Kế hoạch/Đề án về chuyển đổi số (22/22 bộ, ngành; 63/63 tỉnh, thành phố).

Trong lĩnh vực Chính phủ số, trong tháng 8/2023, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình/tổng số dịch vụ công đủ điều kiện cung cấp toàn trình là 93,65%; Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ sơ trực tuyến là 54,03%; Tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến toàn trình là 52,49%.

Trong lĩnh vực an toàn an ninh mạng, tháng 8/2023, doanh thu đạt 410 tỷ đồng, tăng 20,2% so với tháng 8/2022 (341 tỷ đồng); Tỷ lệ doanh thu sản phẩm nội địa so với nước ngoài trong tháng 8/2023 đạt 45,4% (giảm 2,4% so với tháng 8/2022); Nộp ngân sách nhà nước đạt 28,7 tỷ đồng (tăng 19,6 % so với cùng kỳ năm 2022); Lợi nhuận đạt 41 tỷ đồng (tăng 20,2% so với cùng kỳ năm 2022).

Số doanh nghiệp đạt 104 doanh nghiệp (tăng 5,1% so với cùng kì năm 2022); Số lao động An toàn thông tin đạt 3.072 người (tăng 11% so với cùng kì năm 2022). Tấn công mạng tháng 8/2023 là 1.402 cuộc, tăng 54,6% so với cùng kỳ tháng 8/2022 (907 cuộc); IP botnet tháng 8/2023 là 450.328 địa chỉ, giảm 27,3% so với cùng kỳ tháng 8/2022 (619.610 địa chỉ).

Trong lĩnh vực chứng thực chữ ký số công cộng, tổng số chứng thư số công cộng đã cấp tính đến hết tháng 8/2023 là 5.385.932 chứng thư số tăng 17,67% so với cùng kỳ năm 2022 (là 5.426.914 chứng thư số); Tổng số chứng thư số công cộng đang hoạt động tháng 8/2023 là 2.196.000 chứng thư số tăng 19% so với cùng kỳ năm 2022 (là 1.845.370 chứng thư số).

Trong lĩnh vực kinh tế số, xã hội số, tỷ trọng kinh tế số/GDP quý 2 năm 2023 ước tính đạt 15,26%, tỷ trọng kinh tế số/GDP 6 tháng năm 2023 là 14,96%. Tổng số lượng tải mới ứng dụng di động tháng 7/2023 đạt 339 triệu lượt, tăng 3% so với cùng kỳ tháng trước. Việt Nam xếp thứ 9 thế giới về tổng số lượt tải mới, chiếm gần 2,5% tổng số lượt tải toàn cầu.

Tổng thời lượng người dùng điện thoại thông minh dành để truy cập các ứng dụng Việt Nam đạt khoảng 7,65 giờ/tháng/thuê bao, tổng số tài khoản hoạt động trên các ứng dụng di động Việt Nam đạt gần 500 triệu tài khoản.

Trong lĩnh vực công nghiệp ICT, doanh thu từ lĩnh vực công nghiệp phần cứng, điện tử trong 08 tháng đầu năm 2023 ước đạt gần 1,9 triệu tỷ đồng (tương đương 80,8 tỷ USD) giảm 4,7% so với cùng kỳ năm 2022. Giá trị xuất khẩu sản phẩm phần cứng, điện tử ước đạt gần 72,8 tỷ USD, giảm 4,7% so với cùng kỳ năm 2022, chiếm khoảng 30% giá trị xuất khẩu của cả nước.

Từ 1/7/2023 đến 31/8/2022, Facebook đã chặn, gỡ bỏ hơn 674 bài viết đăng thông tin sai sự thật, tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước, các thương hiệu, cá nhân, tổ chức (tỷ lệ 90%). Ngoài ra, gỡ bỏ 25 tài khoản giả mạo các cá nhân, tổ chức; 01 group giả mạo; 01 group độc hại với trẻ em; Google đã gỡ 2.343 videos vi phạm trên Youtube (tỷ lệ 93%). Ngoài ra, xóa 10 kênh có nội dung chống phá Đảng, Nhà nước (chứa khoảng 22.500 video); TikTok đã chặn, gỡ bỏ 64 link vi phạm, đăng tải thông tin sai sự thật, nội dung tiêu cực (tỷ lệ 92%).