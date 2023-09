Thuê phòng 30m2, đầu tư 30 triệu đồng trang trí để sống 1 mình

Thuê trọ có nội thất cơ bản, đầu tư 30 triệu để trang trí

Hiền Trang (sinh năm 2000, làm trong lĩnh vực truyền thông) đang thuê căn phòng khoảng 30m2 và sống 1 mình ở TPHCM. “Vì mình thuê sau mùa dịch, giá phòng khá rẻ 3,2 triệu đồng/tháng. Căn này đã bao gồm nội thất là 1 máy lạnh, 1 tủ quần áo, 1 giường và có ban công. Tổng chi phí bao gồm điện nước sẽ khoảng hơn 4 triệu/tháng".

Hiền Trang

Được biết cô bạn đã lựa chọn căn phòng có sẵn nội thất cơ bản, không cần phải suy nghĩ quá nhiều về chuyện mua sắm cho nhà cửa ngay khi mới chuyển vào. Bên cạnh đó, căn phòng vẫn có những không gian trống để trang trí theo mong muốn cá nhân. Sau khi thích nghi với căn phòng mới, Hiền Trang sắm sửa thêm bàn học, sofa, ghế, kệ tủ, bếp núc, tủ lạnh, thảm decor, bàn uống nước và một số đồ trang trí xinh xắn. Tổng chi phí khoảng 30 triệu đồng, mua chia thành nhiều đợt.



Hiền Trang đầu tư cho không gian sống bởi vì nó ảnh hưởng đến tinh thần và năng lượng cá nhân. Căn phòng là nơi cô bạn trở về sau những ngày làm việc nên không gian sống phải thật thoải mái mới có thể cảm thấy vui vẻ.

Không gian căn phòng Hiền Trang đang thuê

Bên cạnh đó, căn phòng này được trang trí theo phong cách hòa trộn giữa vintage hơi hướng Nhật Bản và Hàn Quốc. “Trước khi tìm kiếm mua đồ trang trí, mình xem lại tổng thể phòng, lựa chọn những sản phẩm phù hợp với concept (ý tưởng chủ đạo) để không bị lạc quẻ. Mình ưu tiên có món đồ độc lạ giúp tạo ấn tượng riêng. Mình hướng đến một căn phòng với tổng thể sẽ khá màu sắc. Vì mình muốn căn phòng đem lại sự vui tươi, cảm giác nhẹ nhõm khi về nhà và giúp phát triển sự sáng tạo".



Hiện tại, Hiền Trang đang chi 15% thu nhập hàng tháng cho việc thuê nhà và cô bạn cho rằng đây là một con số hợp lý. Đầu tư vào không gian sống cũng giúp cô phát triển nghề tay trái là xây dựng nội dung trên mạng xã hội. Với nguồn thu nhập này cùng với lương từ công việc chính, cô bạn khá thoải mái để chi tiền đầu tư vào không gian sống.

Cô bạn thích những món đồ nhiều màu sắc

Cần lựa chọn nhà thuê cẩn thận khi sống 1 mình

Trước khi lựa chọn ở 1 mình như hiện tại, Hiền Trang từng sống cùng bạn, khá vui vẻ và không có bất đồng trong sinh hoạt. Tuy nhiên, sau mùa dịch, cô bạn bắt đầu dọn ra ở riêng vì lúc đấy bạn bè ai cũng có công việc và định hướng riêng nên không còn ở gần nhau nữa. Một phần vì sau khi đi làm, thu nhập tốt hơn nên muốn sống 1 mình, thoải mái hơn trong việc trang trí nhà cửa theo mong muốn riêng.

Yếu tố Hiền Trang quan tâm nhất khi lựa chọn một căn phòng thuê đó là sự an toàn, an ninh được đảm bảo. “Bởi vì ở 1 mình nên cần phải đặt vấn đề môi trường xung quanh an toàn lên hàng đầu. Như vậy, mình mới có thể yên tâm, thoải mái sinh hoạt. Tiếp đến là phòng phải thoáng và có cửa sổ, điều này sẽ giúp không gian sáng và tốt cho sức khỏe hơn. Và tài chính phải phù hợp tương xứng với chất lượng phòng. Đó là 3 yếu tố mình nghĩ cần thiết nhất khi quyết định thuê 1 căn phòng. Còn về phần thiết kế phòng, mình sẽ tự sơn sửa hay trang trí theo ý mình muốn. Mình có thể thay đổi linh hoạt theo nhu cầu ở mỗi giai đoạn khác nhau”.

Sau những trải nghiệm cá nhân, Hiền Trang cho rằng nếu bạn đang có ý định thuê nhà sống 1 mình, đầu tiên là phải đảm bảo thu nhập ổn định. Số tiền bỏ ra để thuê nhà phù hợp với nhu cầu sống. Mặc dù không gian sống rất quan trọng, chi nhiều tiền để thuê nhà có thể khiến bạn gặp áp lực trong tài chính. Bên cạnh đó, nếu muốn sống 1 mình, mọi người hoàn toàn có thể trải nghiệm một thời gian. “Đừng sợ ở 1 mình sẽ buồn hay cô đơn. Lựa chọn sống 1 mình đem lại sự thoải mái, được tự do sử dụng không gian và trang trí nó theo mong muốn của mình. Mỗi khi đi làm về quá mệt cần một khoảng thời gian để nghỉ ngơi, việc sống 1 mình sẽ tạo ra một môi trường phù hợp để làm những điều đó”.