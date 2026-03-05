Thuế TP Hà Nội thông báo tới 350.000 hộ kinh doanh: Toàn bộ quy trình quản lý thuế đã được điện tử hóa

Ngày 4/3, tại hội nghị tập huấn về quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh, lãnh đạo Thuế TP Hà Nội cho biết thực hiện chủ trương đổi mới quản lý thuế theo Luật Quản lý thuế và các nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, trong năm 2025, Thuế TP Hà Nội đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh.

Điểm nhấn là Kế hoạch "60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh". Qua triển khai, về cơ bản 100% HKD trên địa bàn sẵn sàng chuyển sang phương pháp kê khai; 99% hộ nộp thuế đã có tài khoản điện tử; 98% cài đặt ứng dụng eTax Mobile; 100% hộ thuộc diện kê khai thực hiện kê khai điện tử. Những kết quả này tạo nền tảng quan trọng để Thuế Thủ đô bước vào giai đoạn tiếp theo của quá trình chuyển đổi phương thức quản lý thuế.

Tuy nhiên, lãnh đạo cơ quan thuế cũng cho biết, thực tế cho thấy một bộ phận hộ, cá nhân kinh doanh vẫn còn bỡ ngỡ, chưa nắm rõ các quy định mới, thậm chí có những nhận thức chưa đầy đủ về nghĩa vụ thuế.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Thuế TP Hà Nội Vũ Mạnh Cường cho biết, hiện nay cơ quan thuế Hà Nội đang quản lý hơn 350 nghìn hộ kinh doanh đang hoạt động, tăng 48% so với năm 2024. Năm 2025, số thu từ khu vực hộ kinh doanh đạt 5.970 tỷ đồng, tăng 45% so với năm trước. Đáng chú ý, thu qua Cổng thương mại điện tử đạt 1.309 tỷ đồng, chiếm 51% toàn quốc, đưa Hà Nội trở thành địa phương dẫn đầu cả nước trong lĩnh vực này.

Cùng với đó, toàn bộ quy trình quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh đã được điện tử hóa toàn trình, từ đăng ký thuế, kê khai, nộp thuế đến cưỡng chế nợ thuế. Thuế TP Hà Nội cũng đã bổ sung quản lý gần 70 nghìn hộ kinh doanh mới, đồng thời lập danh sách hơn 17 nghìn hộ kinh doanh trọng điểm trên địa bàn.

"Năm 2026 được xác định là cột mốc quan trọng đối với hệ thống quản lý thuế khi chính thức chuyển đổi từ phương pháp thuế khoán sang phương pháp kê khai đối với hộ, cá nhân kinh doanh. Việc chuyển đổi này không chỉ là thay đổi về kỹ thuật quản lý mà còn là bước tiến quan trọng trong việc xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng, khuyến khích sự tuân thủ tự giác của người nộp thuế."- ông Vũ Mạnh Cường nhấn mạnh.

Vì vậy, ngành thuế TP Hà Nội cho biết xác định nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, đặc biệt là công chức làm công tác quản lý hộ kinh doanh, nhằm kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Sau chương trình tập huấn, Thuế TP Hà Nội cho biết sẽ tổ chức kiểm tra, đánh giá năng lực công chức bằng hình thức trắc nghiệm. Những trường hợp chưa đạt yêu cầu sẽ tiếp tục được bồi dưỡng theo từng chuyên đề, bảo đảm đội ngũ công chức được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng trước khi triển khai chính sách mới.