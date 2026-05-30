Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thuốc điều trị bệnh hiểm nghèo có được BHYT chi trả toàn bộ?

| | Sống

Một người dân đang điều trị bệnh đa u tủy xương (mã bệnh C90.0) từ tháng 8-2022. Theo phác đồ, người này cần sử dụng thuốc Lenalidomide 25mg và Ixazomib 4mg. Tuy nhiên, loại thuốc này nằm ngoài danh mục chi trả của BHYT nên gia đình phải tự chi trả hoàn toàn, mỗi đợt lên tới gần 50.000.000 đồng. Số tiền phải chi trả vượt quá khả năng kinh tế của gia đình.

Đây cũng là trăn trở của rất nhiều bệnh nhân nghèo. Bệnh nhân đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét đưa các loại thuốc trên vào danh mục thuốc được BHYT chi trả (toàn bộ hoặc một phần), có chính sách hỗ trợ chi phí thuốc đặc trị cho bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời như sau:

- Đối với thuốc Lenalidomid 25mg: Hiện nay, thuốc Lenalidomid, đường uống đã có trong danh mục thuốc ban hành kèm theo Thông tư số 20/2022/TT-BYT ngày 31-12-2022 của Bộ Y tế ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT (STT 421). Danh mục thuốc thuộc phạm vi chi trả của Quỹ BHYT chỉ quy định tên hoạt chất, không quy định nồng độ, hàm lượng. Vì vậy, hiện nay thuốc Lenalidomid hàm lượng 25mg, đường uống đang thuộc phạm vi chi trả của Quỹ BHYT. Việc lựa chọn thuốc thương mại cụ thể được Quỹ BHYT thanh toán tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh xây dựng kế hoạch và tổ chức đấu thầu mua sắm theo quy định để bảo đảm đáp ứng nhu cầu điều trị.

- Đối với thuốc Ixazomid 4mg: Bộ Y tế đang thực hiện rà soát, sửa đổi bổ sung Thông tư ban hành danh mục thuốc hóa dược được Quỹ BHYT thanh toán nhằm đáp ứng nhu cầu điều trị, bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT. Dự kiến danh mục thuốc thuộc phạm vi chi trả của Quỹ BHYT lần cập nhật này sẽ bổ sung nhiều thuốc thế hệ mới có hiệu quả điều trị cao, trong đó có thuốc Ixazomid.

Bộ Y tế đang lấy ý kiến góp ý rộng rãi của các cơ quan, đơn vị, cá nhân trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế để hoàn thiện dự thảo Thông tư và danh mục ban hành kèm theo. Tuy nhiên, để bảo đảm khả năng chi trả của Quỹ BHYT, những thuốc có chi phí điều trị lớn sẽ phải xem xét, đánh giá kỹ lưỡng để quyết định việc chi trả, có thể phải quy định các điều kiện thanh toán hoặc chỉ được thanh toán với một tỷ lệ nhất định.

Theo PV

Sài gòn giải phóng

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cây vải gần 2.000 năm tuổi gây sốt: Từng rẻ bèo, nay chỉ một quả đã có giá hơn 3,8 triệu đồng

Cây vải gần 2.000 năm tuổi gây sốt: Từng rẻ bèo, nay chỉ một quả đã có giá hơn 3,8 triệu đồng Nổi bật

Gửi sĩ tử 2k11 trước giờ vượt vũ môn: 10 lời nhắn nhủ "xương máu" từ các anh chị khóa trước

Gửi sĩ tử 2k11 trước giờ vượt vũ môn: 10 lời nhắn nhủ "xương máu" từ các anh chị khóa trước Nổi bật

Tưởng rau bina đã là "nữ hoàng bổ gan", hóa ra vẫn thua 1 loại rau quê bán đầy chợ Việt

Tưởng rau bina đã là "nữ hoàng bổ gan", hóa ra vẫn thua 1 loại rau quê bán đầy chợ Việt

07:46 , 30/05/2026
3 thứ phụ huynh EQ cao mang theo khi đưa con đi thi lớp 10

3 thứ phụ huynh EQ cao mang theo khi đưa con đi thi lớp 10

07:20 , 30/05/2026
10 loại cây "hút" vượng khí, rất nên trồng trong nhà

10 loại cây "hút" vượng khí, rất nên trồng trong nhà

07:00 , 30/05/2026
Người dùng Facebook, Instagram sắp phải trả tiền cho nhiều tính năng

Người dùng Facebook, Instagram sắp phải trả tiền cho nhiều tính năng

06:52 , 30/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên