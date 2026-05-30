Thuốc điều trị bệnh hiểm nghèo có được BHYT chi trả toàn bộ?

Đây cũng là trăn trở của rất nhiều bệnh nhân nghèo. Bệnh nhân đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét đưa các loại thuốc trên vào danh mục thuốc được BHYT chi trả (toàn bộ hoặc một phần), có chính sách hỗ trợ chi phí thuốc đặc trị cho bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời như sau:

- Đối với thuốc Lenalidomid 25mg: Hiện nay, thuốc Lenalidomid, đường uống đã có trong danh mục thuốc ban hành kèm theo Thông tư số 20/2022/TT-BYT ngày 31-12-2022 của Bộ Y tế ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT (STT 421). Danh mục thuốc thuộc phạm vi chi trả của Quỹ BHYT chỉ quy định tên hoạt chất, không quy định nồng độ, hàm lượng. Vì vậy, hiện nay thuốc Lenalidomid hàm lượng 25mg, đường uống đang thuộc phạm vi chi trả của Quỹ BHYT. Việc lựa chọn thuốc thương mại cụ thể được Quỹ BHYT thanh toán tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh xây dựng kế hoạch và tổ chức đấu thầu mua sắm theo quy định để bảo đảm đáp ứng nhu cầu điều trị.

- Đối với thuốc Ixazomid 4mg: Bộ Y tế đang thực hiện rà soát, sửa đổi bổ sung Thông tư ban hành danh mục thuốc hóa dược được Quỹ BHYT thanh toán nhằm đáp ứng nhu cầu điều trị, bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT. Dự kiến danh mục thuốc thuộc phạm vi chi trả của Quỹ BHYT lần cập nhật này sẽ bổ sung nhiều thuốc thế hệ mới có hiệu quả điều trị cao, trong đó có thuốc Ixazomid.

Bộ Y tế đang lấy ý kiến góp ý rộng rãi của các cơ quan, đơn vị, cá nhân trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế để hoàn thiện dự thảo Thông tư và danh mục ban hành kèm theo. Tuy nhiên, để bảo đảm khả năng chi trả của Quỹ BHYT, những thuốc có chi phí điều trị lớn sẽ phải xem xét, đánh giá kỹ lưỡng để quyết định việc chi trả, có thể phải quy định các điều kiện thanh toán hoặc chỉ được thanh toán với một tỷ lệ nhất định.