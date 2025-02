Thước đo lạm phát ưa thích của Fed tăng khớp dự báo, quan chức Fed ra tín hiệu tiếp tục ‘án binh’ lãi suất

Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 12/2024 của Mỹ tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước. Con số này cao hơn 0,2 điểm phần trăm so với tháng 11 và khớp với dự báo của các nhà kinh tế do Dow Jones khảo sát.

PCE lõi, không tính giá thực phẩm và năng lượng, tăng 2,8%, không đổi so với tháng trước và cũng đúng với dự báo. Đây là thước đo lạm phát dài hạn ưa thích của Fed.

Như vậy, lạm phát vẫn cao hơn mức mục tiêu 2% mà Fed đặt ra.

Dữ liệu lạm phát mới nhất được đưa ra sau khi Fed quyết định giữ nguyên lãi suất chủ chốt trong khoảng 4,25-4,5% tại cuộc họp 2 ngày 28-29/1. Động thái này cho thấy Fed tạm dừng xu hướng nới lỏng chính sách sau khi hạ lãi suất 3 lần liên tiếp kể từ tháng 9/2024, với mức giảm tổng cộng 1%.

Trong bài phát biểu sáng thứ Sáu (31/1), Thống đốc Fed, Michelle Bowman, kỳ vọng lạm phát sẽ giảm tốc trong năm nay nhưng ngân hàng trung ương nên giữ nguyên lãi suất cho đến khi có những dấu hiệu rõ ràng hơn.

“Vẫn còn nhiều việc phải làm để đưa lạm phát tiến gần hơn đến mục tiêu 2%. Tôi muốn thấy nhiều tiến triển trong cuộc chiến chống lạm phát hơn trước khi tiếp tục điều chỉnh chính sách”, bà nói.

Theo CNBC