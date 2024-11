Thương & An: Nơi nuôi hy vọng cho các gia đình có trẻ tự kỷ

Theo thống kê từ Bộ Y tế, hiện nay có khoảng 1-2% trẻ em tại Việt Nam mắc chứng tự kỷ , đồng nghĩa với hàng chục nghìn trẻ cần môi trường giáo dục, chăm sóc và hỗ trợ đặc biệt để phát triển kỹ năng sống và khả năng hòa nhập xã hội.

Từ những trăn trở đến động lực thành lập Thương & An

Được sáng lập bởi chị Từ Mỹ Khánh - CEO của M Holdings Communication, Thương & An đặt mục tiêu xây dựng một cộng đồng hỗ trợ toàn diện cho trẻ tự kỷ. Nơi đây không chỉ là một tổ chức hỗ trợ mà còn là “ngôi nhà thứ hai” dành cho các em và gia đình, nhằm giúp các em phát triển độc lập và hòa nhập với xã hội một cách tối ưu nhất.

Từ khi thành lập dự án, chị Từ Mỹ Khánh đã được sự hướng dẫn, cố vấn đồng hành của chị Phan Thị Lan Hương - chuyên gia chuyên gia nổi tiếng trong lĩnh vực hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ và chậm phát triển tại Hà Nội.

Một hoạt động dành cho trẻ tự kỷ được tổ chức bởi Thương & An.

Bản thân chị cũng có hơn 4 năm kinh nghiệm làm việc trong các dự án chăm sóc trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19. Trong quá trình này, chị đã chứng kiến nhiều trẻ em có biểu hiện tránh giao tiếp và rối loạn ngôn ngữ, từ đó chị bắt đầu quan tâm đến việc tìm hiểu và phát triển các phương pháp chăm sóc trẻ có rối loạn ngôn ngữ và trẻ tự kỷ.

Từ những trải nghiệm thực tế và sự tận tâm, chị Khánh đã quyết định đứng ra tổ chức và phát triển dự án "Thương & An", với mong muốn đem lại sự thay đổi tích cực cho cuộc sống của trẻ tự kỷ và gia đình của các con.

Dự án "Thương & An" không chỉ đơn thuần là một sáng kiến vì lợi ích chung của cộng đồng, mà còn là một nỗ lực bền bỉ và kiên định để xây dựng một tương lai tươi sáng hơn cho trẻ tự kỷ.

Chị Mỹ Khánh và đội ngũ thực hiện dự án hy vọng rằng với sự chung tay của cộng đồng và sự hỗ trợ từ những người có tâm huyết, dự án Thương & An sẽ trở thành một điểm sáng trong hành trình giáo dục và chăm sóc trẻ tự kỷ, đem lại niềm hy vọng và sự bình yên cho những người làm cha, làm mẹ.

Với tên gọi ý nghĩa, “Thương & An” là sự kết hợp của hai mục tiêu lớn – “Thương” (nhận diện và can thiệp sớm các dấu hiệu tự kỷ) và “An” (đem lại môi trường học tập, hướng nghiệp an toàn cho trẻ tự kỷ từ 10 tuổi trở lên).

Cụ thể, theo chị Mỹ Khánh, THƯƠNG là Chìa khóa giúp ba mẹ nhận diện sớm con có mắc rối loạn phổ tự kỷ hay không để can thiệp kịp thời bằng các phương pháp khoa học hiện đại. AN là môi trường giáo dục đặc biệt dành cho trẻ từ 10 tuổi trở lên. Đây là độ tuổi mang tính bước ngoặt, khi các em không chỉ cần sự chăm sóc, tự bảo vệ bản thân mà còn cần sự chuẩn bị kỹ lưỡng để có thể hòa nhập cùng xã hội với những kỹ năng sống, làm việc, và thậm chí có khả năng tự lập về kinh tế.

Chương trình đào tạo kỹ năng sống tại Thương & An không chỉ dạy trẻ tự chăm sóc bản thân mà còn giúp các em phát triển kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống và định hướng hành vi trong các hoàn cảnh xã hội khác nhau.

Bên cạnh đó, Thương & An cũng tổ chức các lớp đào tạo nghề đa dạng như làm thủ công, nghệ thuật và kỹ năng kỹ thuật số, giúp trẻ tự kỷ khám phá năng khiếu và xây dựng sự tự tin. Các nhóm nghề được lựa chọn kỹ lưỡng, phù hợp với khả năng của các em, mở ra cơ hội tạo thu nhập cho trẻ tự kỷ khi trưởng thành.

Ngoài ra, không gian sinh hoạt tại Thương & An là một trong những yếu tố khác biệt của dự án, giúp trẻ tự kỷ dễ dàng chuyển tiếp từ môi trường giáo dục sang cuộc sống xã hội.

Trong không gian này, trẻ tự kỷ được giám sát và hướng dẫn bởi các giáo viên chuyên nghiệp và giàu lòng yêu thương, giúp các em phát triển sự tự tin khi bước vào cuộc sống trưởng thành. Những bài học và trải nghiệm tại đây không chỉ giúp trẻ tự kỷ phát triển kỹ năng sống mà còn tạo nên nền tảng tâm lý vững chắc, chuẩn bị cho các em khả năng tự lập và hòa nhập.

Một trong những sáng kiến đáng chú ý của Thương & An là việc phát triển kênh bán hàng cho các sản phẩm thủ công do chính trẻ tự kỷ thực hiện. Những sản phẩm này không chỉ là kết quả của các hoạt động nghề nghiệp mà còn mang đậm dấu ấn cá nhân và sự tự hào của mỗi trẻ. Qua kênh bán hàng này, các em có thể tự hào khi thấy sản phẩm của mình được xã hội công nhận, đồng thời tạo ra nguồn thu nhập, giúp các em có thêm động lực để sống tự lập và đóng góp tích cực cho cộng đồng.

Gieo những hạt giống HY VỌNG cho tương lai

Với những thành tựu đáng kể đạt được sau thời gian hoạt động, Thương & An đang dần trở thành nơi mang đến hy vọng và tương lai tươi sáng cho trẻ tự kỷ.

Tính đến tháng 11/2024, Thương & An đã thu hút được hàng ngàn lượt quan tâm qua các kênh truyền thông xã hội và tổ chức thành công nhiều hoạt động gây quỹ như các buổi hội thảo, chương trình âm nhạc. Các sự kiện này không chỉ giúp gây quỹ mà còn tạo nên sân chơi và môi trường giao lưu cho trẻ tự kỷ, giúp các em phát triển mối quan hệ xã hội và làm quen với thế giới chung quanh.

Bên cạnh đó, dự án cũng đang mở rộng hoạt động tại các tỉnh, thành phố khác ngoài Thành phố Hồ Chí Minh, với hy vọng lan tỏa và mang đến giải pháp hỗ trợ toàn diện cho trẻ tự kỷ trên khắp cả nước.

Bên cạnh đó, dự án cũng đang mở rộng hoạt động tại các tỉnh thành khác ngoài Thành phố Hồ Chí Minh, với hy vọng lan tỏa và mang đến giải pháp hỗ trợ toàn diện cho trẻ tự kỷ trên khắp cả nước.

Với mô hình đa dạng hóa nguồn tài trợ, Thương & An đã khéo léo kết hợp việc mở khu cafe và khu vui chơi dành cho trẻ tự kỷ, không chỉ giúp tối ưu chi phí mà còn tạo thêm một không gian sinh hoạt an toàn và vui vẻ cho các em.

Đối với nhiều gia đình có trẻ tự kỷ, Thương & An thực sự là nơi nuôi dưỡng hy vọng về một tương lai độc lập, an lành cho con em mình. Theo những người sáng lập dự án, Thương & An không chỉ là một dự án hỗ trợ trẻ tự kỷ mà còn là nơi ươm mầm hy vọng, mang đến cho các em một cuộc sống trọn vẹn và đầy ý nghĩa.

