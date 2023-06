Thương cổ đông khó khăn, Vinasun (VNS) nâng tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền mặt từ 12% lên 45%, gia đình chủ tịch nhận về gần 130 tỷ

CTCP Ánh dương Việt Nam - Vinasun (mã: VNS) dự kiến sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch điều chỉnh bổ sung chi trả cổ tức bằng tiền trong năm 2023 tại ĐHCĐ bất thường lần 1 năm 2023 diễn ra ngày 13/7/2023.

Theo đó, Vinasun dự kiến điều chỉnh tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền đã được ĐHĐCĐ thường niên 25/04/2023 thông qua từ 12% lên 45% trong năm 2023, tương ứng 1 cổ phần phổ thông nhận được 4.500 đồng.

Công ty cho biết, trong tình hình hiện nay, nền kinh tế thế giới và trong nước diễn biến phức tạp, khó lường. Cùng với khủng hoảng hậu covid, suy giảm sức mua, sức tiêu dùng cùng các chính sách tài khóa nhằm kiềm chế lạm phát để ổn định vĩ mô đã tác động tiêu cực đến các hoạt động sản xuất kinh doanh, tới cộng đồng doanh nghiệp, tới các cổ đông của Công ty.

Để đảm bảo quyền lợi, lợi ích của cổ đông và chia sẻ những khó khăn của cổ đông cũng như gắn kết cổ đông đồng hành với Công ty trong suốt các giai đoạn vừa qua. Trên cơ sở cân đối Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022 của Công ty, công ty đã đưa ra kế hoạch điều chỉnh tỷ lệ cổ tức như trên.

Thời gian thực hiện chi trả dự kiến trong năm 2023, có thể chi trả cho cổ đông thành 1 đợt hoặc nhiều đợt trong năm.

Đối tượng nhận cổ tức là cổ đông hiện hữu của công ty có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp.

Hiện nay, vợ chồng ông Đặng Phước Thành – Chủ tịch HĐQT Vinasun cùng con trai Đặng Thành Duy - Phó TGĐ Vinasun đang sở hữu hơn 28 triệu cổ phiếu VNS, tương ứng 41,82% vốn điều lệ của Vinasun. Ước tính, gia đình ông có thể nhận về hơn 127 tỷ đồng nếu nâng tỷ lệ trả cổ tức tiền mặt lên 45%.

Sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề do dịch Covid dẫn đến lỗ 8 quý liên tiếp, Vinasun đã có sự trở lại mạnh mẽ và bắt đầu có lãi từ quý 1/2022 đến nay. Trong quý 1/2023, doanh thu thuần Vinasun đạt 326 tỷ đồng, gấp đôi so với quý 1/2022. Vinasun báo lãi sau thuế gấp hơn 4 lần so với cùng kỳ, đạt 53 tỷ đồng.

Tính đến 14h10 phiên giao dịch hôm nay ngày 21/6, cổ phiếu VNS đang tăng 5,41% lên 19.500 đồng/cp.