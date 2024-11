Thương hiệu cao cấp Marc Jacobs tung BST Thu - Đông 2024 làm “nức lòng” tín đồ thời trang, dàn “Anh trai” JSOL, Wean Le diện đồ cực “hút mắt”

“Nếu có một con thỏ trắng đeo đồng hồ quả quýt chạy ngang qua, Marc Jacobs có lẽ sẽ không thể kiềm chế mà chạy theo nó, bước vào xứ Wonderland rồi đưa tiên cảnh ấy về cõi thực qua thời trang.” Bộ sưu tập The Wizard of Oz từ Marc Jacobs chính là hiện thân của tinh thần lạc quan này, nơi sự sáng tạo không ngừng đẩy giới hạn của phong cách và phép màu.



Bước vào mùa Thu - Đông 2024, Marc Jacobs khai mở một cuộc hành trình kỳ bí, nơi mọi ranh giới giữa thực và ảo đều được xóa nhòa. Mỗi sản phẩm đều mang một phần của xứ Oz đầy sắc màu và ma thuật, vừa hiện đại vừa cổ điển. Ngày 30/10 vừa qua, thương hiệu Marc Jacobs đã chào bán các sản phẩm Thu - Đông cũng như BST The Wizard of Oz tại thị trường Việt Nam. Sự kiện ra mắt được tổ chức tại 2 cửa hàng của thương hiệu tại Hà Nội và TP. HCM với sự tham gia của dàn KOLs đông đảo.

Tín đồ thời trang Việt có một đêm đáng nhớ khi tham dự buổi ra mắt BST Marc Jacobs Thu - Đông 2024. Bước vào mùa lạnh, Marc Jacobs Việt Nam sẽ chào bán các item thuộc 2 BST: ‘The Wizard of Oz’ và BST Resort 2024, hướng tới mùa nghỉ lễ cuối năm.

JSOL chọn túi The Sack Bag với họa tiết ngôi sao nổi bật làm phụ kiện.

Thảo Nhi Lê chiếm spotlight với váy họa tiết Zebra và túi The Sack Bag ánh kim nổi bật. Nàng hậu là gương mặt quen thuộc với các sự kiện của Marc Jacobs tại Việt Nam.

Giữa những lựa chọn “đen - trắng” an toàn, Wean Le chơi trội với cardigan đỏ nổi bật phảng phất tinh thần lễ hội cuối năm.

Linh Ngọc Đàm ngày càng ghi dấu ấn thời trang nổi bật bên ngoài lĩnh vực streamer đã làm nên tên tuổi. Cô chọn túi The Sack Bag làm phụ kiện - mẫu túi lý tưởng của những bóng hồng mang lối sống bận rộn, hiện đại.

Nổi tiếng với hình ảnh gợi cảm, hiện đại, ABG Tina diện đồ ‘denim on denim’ gồm áo khoác và chân váy thuộc BST- ‘diện mạo Marc Jacobs’ ưa thích của nàng KOL. Chiếc túi The Sack Bag cô chọn mang họa tiết đôi giày Mary Jane Ruby biểu tượng - thứ đã đưa Dorothy trở về nhà sau chuyến phiêu lưu ly kì.

Kelbin Lei và chiếc túi The Tote Bag mang hình ảnh bộ tứ quen thuộc đã ‘phá đảo’ xứ Oz từ 85 năm trước. Từ trái qua là dàn nhân vật biểu tượng: Tin Man, Dorothy, chú sư tử nhát cáy và cậu bù nhìn sống động.

Các rapper thường có mối “liên kết’ rất tự nhiên với tính thẩm mỹ bụi bặm của Marc Jacobs. Nếu như J Balvin tham gia vào chiến dịch quảng bá tủ đồ denim mới của Marc tại Mỹ, thì 2Pillz chính là đại diện của văn hóa hiphop tại sự kiện ra mắt BST.

“Người quen” của Marc Jacobs - cặp đôi Tùng Sơn - Trang Lou cũng diện “đồ đôi” hợp tông để góp mặt tại sự kiện. Chiếc Tote Bag Tùng Sơn cầm được xử lý bề mặt chất liệu denim, làm nổi bật hình in 4 nhân vật biểu tượng của bộ phim ‘The Wizard of Oz’.

Hàn Hằng trung thành với style “áo nhỏ - quần to’ gợi cảm, chọn túi xách The Sack Bag làm phụ kiện chuẩn phong cách Y2K.

Các sản phẩm thời trang và phụ kiện Thu - Đông 2024 từ Marc Jacobs đã chính thức cập bến cửa hàng của thương hiệu tại Việt Nam cũng như toàn cầu. Thương hiệu Marc Jacobs hiện được phân phối chính hãng tại Việt Nam bởi Công ty Cổ phần Quốc tế Tam Sơn.