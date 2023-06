Thương hiệu đồng hồ Hublot khai mở một chương mới tại thị trường Việt Nam

Đánh dấu một chương mới của Hublot tại thị trường Việt Nam



Việc Hublot cùng lúc khai trương hai cửa hàng độc lập tại hai thành phố lớn nhất đất nước bên cạnh sự mở cửa hàng Hublot tại TTTM Saigon Centre, Tp. Hồ Chí Minh không chỉ cho thấy tiềm năng phát triển to lớn của thị trường Việt Nam mà còn thể hiện cho những kỳ vọng lớn lao của Hublot khi bắt tay hợp tác cùng nhà phân phối The Hour Glass.

Sự kiện khai trương hai cửa hàng của Hublot càng trở nên ý nghĩa hơn với sự hiện diện của ông Ricardo Guadalupe - CEO của Hublot. Sự xuất hiện của vị CEO danh tiếng cùng việc khai trương hai cửa hàng đánh dấu một chương mới của Hublot tại thị trường Việt Nam. Khi tình yêu và đam mê của khách hàng dành cho Hublot ngày một lớn hơn, chuyến thăm của ông Ricardo Guadalupe là thông điệp mạnh mẽ về cam kết và thành công của Hublot tại thị trường Việt Nam.

Ông Ricardo Guadalupe và ông Tran Thanh Hai trong buổi họp báo tại Tp. Hồ Chí Minh.

Trong buổi trả lời phỏng vấn báo chí, ông Ricardo Guadalupe nhận định: "Việt Nam là một thị trường vô cùng tiềm năng với sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế nói chung lẫn ngành hàng xa xỉ nói riêng. Với dân số hơn 100 triệu người, Việt Nam có một đội ngũ lao động đầy sức trẻ, đam mê công việc và sớm gặt hái nhiều thành công. Chính họ, những người có độ tuổi trung bình từ 25 đến 45 tuổi, sẽ là những khách hàng quan trọng của Hublot."



Tính đến nay, Hublot có 9 cửa hàng độc lập tại thị trường Đông Nam Á và 3 trong số đó là ở Việt Nam. Những cửa hàng của thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ đều tọa lạc ở các vị trí đắc địa tại những trung tâm thương mại danh tiếng như Tràng Tiền Plaza, Union Square hay Saigon Centre. Trong phát biểu của mình, ông Ricardo Guadalupe cho hay: "Các cửa hàng độc lập sẽ tiếp tục là chiến lược chủ đạo của Hublot nhằm giúp khách hàng tiếp cận sâu hơn với những gì đang diễn ra tại Thụy Sĩ, đồng thời nâng cao tầm nhìn và sự hiện diện của Hublot trong một thị trường có nhiều sự cạnh tranh. Cửa hàng mới tại Union Square và Tràng Tiền Plaza sẽ giúp người chơi đồng hồ có những trải nghiệm quý báu về kỹ năng chế tác điêu luyện của một trong những thương hiệu đồng hồ hàng đầu thế giới."

Thế giới thu nhỏ của Hublot tại cửa hàng Tràng Tiền Plaza.

Quả thực, ba cửa hàng độc lập với thiết kế mang đậm DNA của Hublot sẽ mở ra cơ hội để các khách hàng Việt Nam tiếp cận sâu hơn với thế giới của Hublot, với những gì đang diễn ra tại nhà máy ở Nyon, Thụy Sĩ. Các tín đồ của Hublot sẽ được trải nghiệm "The Art of Fusion – Nghệ thuật của sự kết hợp" cùng triết lý nổi tiếng: "Luôn đi đầu, duy nhất và khác biệt". Trước mắt, ba cửa hàng của Hublot sẽ có sự xuất hiện của các bộ sưu tập mới nhất của năm 2023 như MP-13 Tourbillon Bi-Axis Retrograde, Big Bang Tourbillon Automatic Yellow Neon SAXEM, Square Bang Unico Sapphire, tất cả đều minh chứng cho trình độ kỹ thuật và tài nghệ của Hublot trong việc chơi đùa với chất liệu.



The Hour Glass – đối tác quan trọng trong sự thành công của Hublot

Thành công vượt bậc của Hublot trong thế giới đồng hồ với sự hiện diện của nhiều thương hiệu có lịch sử tính bằng thế kỷ chắc chắn có sự đóng góp to lớn của những đối tác dài hạn như The Hour Glass. Tất cả được khái quát trong những chia sẻ chân thực của ông Ricardo Guadalupe nhân chuyến thăm tại Việt Nam: "The Hour Glass là đối tác tuyệt vời ngay từ những ngày đầu mới thành lập thương hiệu. Khi Hublot lần đầu bước chân vào thị trường đồng hồ, The Hour Glass là cái tên duy nhất đặt niềm tin vào chúng tôi. Hành trình rực rỡ của Hublot luôn có dấu ấn của The Hour Glass suốt hơn bốn thập kỷ qua."

Các đại diện của Hublot và The Hour Glass trong sự kiện dành cho khách hàng tại Việt Nam.

Vị CEO nổi tiếng của Hublot tin rằng, sự kết hợp giữa thương hiệu Thụy Sĩ và The Hour Glass sẽ mở ra một chương mới tại thị trường Việt Nam. Ông Ricardo Guadalupe nhận định, thị trường ngày có thêm nhiều các thế hệ khách hàng mới xuất hiện. Hublot vì vậy luôn có các chiến lược truyền thông trên các nền tảng mạng xã hội như facebook và instagram, và thực hiện các chiến dịch kết hợp với các lĩnh vực như thể thao, âm nhạc và nghệ thuật… nhằm mở rộng sức ảnh hưởng của thương hiệu. Tại Việt Nam, Hublot đã có những chiến dịch sôi động như "Hublot Loves Football" và "Hublot Loves Summer" với sự hiện diện của những ngôi sao trong lĩnh vực thể thao, giải trí.

Tầm nhìn nói trên của Hublot được phản chiếu qua chiến lược và cách tiếp cận của The Hour Glass tại Đông Nam Á nói chung và thị trường Việt Nam nói riêng. Trong câu chuyện của mình, ông Tran Thanh Hai, Giám đốc The Hour Glass Việt Nam cho hay: "Được xem là "quốc gia khởi nghiêp’, Việt Nam có nhiều doanh nhân trẻ thành công có nhu cầu về các sản phẩm xa xỉ và Hublot là thương hiệu được ưu chuộng bởi các đối tượng khách hàng này. Vì thế, The Hour Glass cũng tiếp cận các khách hàng trẻ thông qua các nền tảng mạng xã hội, và làm việc cùng các tài năng trẻ để nâng tầm ảnh hưởng thương hiệu."

Big Bang Unico Titanium Rainbow - hiện thân của The Art Of Fusion.

Theo ông Hai, Hublot là một trong những thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực đồng hồ. Trong khi đó, The Hour Glass sở hữu một đội ngũ chuyên gia rất am hiểu về thị trường và khách hàng. Cá nhân ông Hai đã có kinh nghiệm hơn 15 năm trong lĩnh vực bán lẻ tại Việt Nam. Mục tiêu và sứ mệnh của The Hour Glass là tăng cường và mở rộng sức ảnh hưởng của thương hiệu tại thị trường Việt Nam.



Bên cạnh đó, The Hour Glass luôn nỗ lực mang lại những trải nghiệm mua sắm tốt nhất cho người tiêu dùng. The Hour Glass cũng đặt cho mình nhiệm vụ nâng cao văn hoá về đồng hồ và mở rộng cộng đồng những người yêu đồng hồ tại Việt Nam, giúp họ hiểu biết nhiều hơn về nghệ thuật chế tác đồng hồ cao cấp.

Với tiêu chí lựa chọn thương hiệu vô cùng khắt khe cùng niềm đam mê mãnh liệt trong việc kiến tạo những trải nghiệm mua sắm độc đáo, The Hour Glass luôn nỗ lực trở thành người bạn đồng hành thân tín của các tín đồ đồng hồ và các nhà sưu tập ở mọi châu lục. Thông qua hệ thống 50 cửa hàng trong toàn khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, chúng tôi muốn cùng khách hàng nuôi dưỡng niềm đam mê đồng hồ và sẵn sàng dẫn lối trong hành trình tìm kiếm những cỗ máy thời gian quý giá nhất.

Để khái quát về vai trò của The Hour Glass, ông Ricardo Guadalupe nhấn mạnh: "Một trong những lý do chúng tôi hợp tác với The Hour Glass là họ có một đội ngũ chuyên gia am hiểu về thị trường Đông Nam Á. Là một đối tác hùng mạnh, The Hour Glass giúp chúng tôi truyền tải thành công những giá trị của thương hiệu, mang lại nhiều kiến thức và trải nghiệm cho khách hàng trong lĩnh vực chế tác đồng hồ, đặc biệt là triết lý "The Art of Fusion - Nghệ thuật của sự kết hợp."

Thông tin cửa hàng:

Hublot Hà Nội Tràng Tiền Plaza Boutique

Tràng Tiền Plaza, 24 Hai Bà Trưng, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hotline: (+84) 24 7102 2488

Giờ mở cửa:

9:30 – 21:30 từ Thứ hai đến Thứ năm

9:30 – 22:00 từ Thứ sáu đến Chủ nhật

Hublot Hồ Chí Minh Saigon Centre Boutique

L1-14, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, quận 1, TP.HCM

Hotline: (+84) 28 3636 9860

Giờ mở cửa:

9:30 – 21:30 từ Thứ hai đến Thứ năm

9:30 – 22:00 từ Thứ sáu đến Chủ nhật

Hublot Hồ Chí Minh Union Square Boutique

L1-04, Union Square Building

171 Đồng Khởi, Bến Nghé, quận 1, TP.HCM

Hotline: (+84) 28 3535 3349

Giờ mở cửa:

9:00 – 22:00 từ Thứ hai đến Chủ Nhật