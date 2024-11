Thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ hơn 267 năm tuổi ra mắt thiết kế đặc biệt giới hạn: Chỉ có 100 chiếc, tinh xảo cỡ nào mà khiến giới mộ điệu ‘‘điêu đứng’’?

Năm 2004, Vacheron Constantin cho ra mắt BST Patrimony nhằm tri ân nghệ thuật chế tác đồng hồ lâu đời, giấu kết cấu phức tạp bên dưới ngoại hình khiêm cung. Các tạo tác của dòng Patrimony được lấy cảm hứng từ những mẫu đồng hồ năm 1957, nổi bật nhờ thiết kế bộ vỏ tròn với viền bezel mảnh, mặt số tinh tế, dáng vòm, kim đồng hồ kiểu baton cùng vạch phút dạng điểm hạt, đều uốn cong.

BST Patrimony được Vacheron Constantin ra mắt vào năm 2004.

Để kỷ niệm 20 năm BST Patrimony, thương hiệu đồng hồ cao cấp đến từ Thụy Sĩ đã có màn hợp tác đặc biệt với nhà thiết kế người Pháp Ora ïto để ra mắt mẫu đồng hồ Patrimony phiên bản giới hạn chỉ 100 chiếc. Thiết kế này sở hữu bộ vỏ vàng vàng 40mm bao quanh mặt số màu vàng xuyệt tông, trang trí vô số những vòng tròn đồng tâm phản chiếu ánh sáng. Cấu trúc sóng tròn giúp lan tỏa những con sóng đồng điệu với bề mặt mặt số cong vồng.

Mẫu đồng hồ Patrimony lên cót tự động là phiên bản đặc biệt giới hạn.

Ở mặt còn lại của đồng hồ, nắp lưng sapphire tinh thể tiết lộ Calibre 2450 lên cót tự động với các đặc trưng Đồng hồ Cao cấp, trong đó đáng chú ý có hoàn thiện dập vân tròn trên đĩa máy, hoa văn Côte de Genève trên cầu máy và con lắc dao động vàng khuyết rỗng hình chữ thập Malta.

Mẫu đồng hồ đi cùng dây đeo da bê màu rượu vang, dập các hình chữ nhật bo góc để nhấn mạnh cá tính hoài cổ của đồng hồ cũng như tạo tương phản mạnh với dạng thức sóng tròn của bộ vỏ và mặt số.

Sản phẩm có thiết kế sang trọng, đơn giản và tinh tế.

Chia sẻ về tầm quan trọng của lễ kỷ niệm 20 ra mắt BST Patrimony, bà Sandrine Donguy - Giám đốc Truyền thông & Cải tiến Sản phẩm của Vacheron Constantin cho biết: BST lần này tiếp tục khẳng định mong muốn của Vacheron Constantin là tạo ra những chiếc đồng hồ vừa hiện đại vừa vượt thời gian.

‘‘Sự thanh manh không chỉ là vấn đề về kỹ thuật mà còn là triết lý thiết kế đưa những sáng tạo của chúng tôi vào một dòng chảy thanh lịch phong phú xuyên suốt các thời đại. Thành công không thể phủ nhận của đồng hồ Patrimony chắc chắn có thể được giải thích bằng sự kết hợp giữa chủ nghĩa cổ điển và hiện đại.’’, bà Sandrine Donguy nói thêm.

Vacheron Constantin và nhà thiết kế người Pháp Ora ïto đã có màn hợp tác vô cùng ăn ý.

Nhà thiết kế Ora ïto sinh năm 1977, là gương mặt của BST từ 2019 như một phần của chiến dịch “Một trong số Không nhiều" (One of Not Many). Ora ïto đã hợp tác với nhiều thương hiệu quốc tế uy tín trong lĩnh vực thiết kế và kiến trúc. Với triết lý "Simplexity", những sáng tạo của anh gói gọn các quy tắc thẩm mỹ của một tầm nhìn mới nhưng vượt thời gian và phổ quát về sự xa xỉ với cùng sự thuần khiết tối giản.

Những thành tựu gần đây nhất của Ora ïto bao gồm: Tuyến xe điện mới được khánh thành tại Nice, Pháp (2016), chiếc ghế ICO được ra mắt tại Hội chợ đồ nội thất Milan, dự án ‘nhà nghỉ đô thị’ Yooma thế hệ mới gần Tháp Eiffel (20170,...