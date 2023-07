Thương hiệu mới gây “bão mạng”, cổ phiếu Vinamilk tăng 5 phiên liên tiếp sau khi lợi nhuận đảo chiều tích cực

CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk – mã VNM) vừa công bố sơ bộ kết quả kinh doanh quý 2/2023 với tổng doanh thu hợp nhất ước đạt 15.200 tỷ đồng, tăng 1,6% so với cùng kỳ và tăng 8,9% so với quý trước. Lợi nhuận sau thuế ước đạt 2.220 tỷ đồng, tăng 5,6% so với cùng kỳ và tăng 16,5% so với quý 1/2023. Đây là quý đầu tiên ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng dương kể từ đầu năm 2021.

Kết quả kinh doanh khởi sắc của Vinamilk trong quý 2 có phần gây bất ngờ khi sức mua người tiêu dùng vẫn còn yếu do tình hình lạm phát liên quan đến các cuộc khủng hoảng chuỗi cung ứng và năng lượng toàn cầu chưa thể sớm hạ nhiệt trong nửa đầu năm 2022. Theo Kantar, giá cả leo thang khiến người tiêu dùng trở nên lo lắng hơn về việc làm và thu nhập. Điều này dẫn đến người tiêu dùng sẽ siết chặt chi tiêu và cân nhắc kĩ hơn khi mua sắm.

Lợi nhuận quý 2 tăng trưởng khởi sắc một phần đến từ xu hướng giảm mạnh của giá bột sữa thời gian qua. Tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên, bà Mai Kiều Liên - Tổng giám đốc Vinamilk - đánh giá xu hướng giá nguyên vật liệu năm nay giảm, tác động tốt tới biên lợi nhuận của Vinamilk. Kết quả kinh doanh sẽ tốt hơn từ các quý 2 và 3. Lãnh đạo công ty cũng cho biết đã chốt được giá nguyên vật liệu tốt cho đến tháng 8.

Tình hình kinh doanh chuyển biến khởi sắc, cổ phiếu VNM trên thị trường cũng hút tiền trở lại. Cổ phiếu này vừa có chuỗi 5 phiên tăng điểm liên tiếp lên mức cao nhất trong vòng 3 tháng. Kể từ đáy một năm hồi giữa tháng 6, VNM đã tăng hơn 12% thị giá, giá trị vốn hoá tương ứng tăng thêm gần 17.000 tỷ đồng sau khoảng 3 tuần. Thanh khoản được cải thiện rõ rệt trong quá trình đi lên phần nào cho thấy sức hút của cổ phiếu đầu ngành sữa với giới đầu tư đang nóng dần lên.

Hướng đi mới táo bạo

Trong bối cảnh cổ phiếu đang chuyển biến khả quan, Vinamilk còn tăng thêm nhiệt khi cho ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới gây bão trên các phương tiện truyền thông. Công ty cho biết, logo mới vừa gợi về lịch sử của thương hiệu, vừa khơi dậy tinh thần trẻ trung và khát khao. Bộ màu sắc rực rỡ được sử dụng trên bao bì mới đại diện cho nguồn năng lượng mới của thương hiệu và nhịp sống năng động tại Việt Nam. Và quan trọng nhất là màu sắc mới giúp sản phẩm của Vinamilk nổi bật trên kệ hàng.

Trước câu hỏi về những rủi ro khi Vinamilk quyết định thay đổi diện mạo sau 47 năm có mặt trên thị trường trong và ngoài nước, bà Mai Kiều Liên khẳng định đơn vị đã nhiều lần thay đổi và lần này cũng không phải ngoại lệ. “ Làm gì cũng có rủi ro. Vấn đề là phòng ngừa rủi ro. Đối với người tiêu dùng, quan trọng nhất vẫn là giá cả, chất lượng và dịch vụ. Bao bì có thể xấu với người này nhưng lại đẹp với người kia. Lần thay đổi bao bì này, chúng tôi đã làm bài bản ” – CEO Vinamilk chia sẻ

Trong ngắn hạn, Vinamilk sẽ ưu tiên tăng trưởng thị phần và doanh số bán hàng một cách bền vững và có lợi nhuận. CEO Mai Kiều Liên cũng nhấn mạnh, việc thay đổi nhận diện thương hiệu là một phần trong các chiến lược của Vinamilk đang thực hiện, và xác định chất lượng, giá cả, dịch vụ sẽ là các yếu tố cốt lõi để “chiến thắng” trên thị trường.

Sự kiện công bố bộ nhận diện thương hiệu mới của Vinamilk hôm 6/7

Chiến lược này rõ ràng đang phát huy vai trò khi Vinamilk vẫn là thương hiệu được chọn mua nhiều nhất trong lĩnh vực sữa và các sản phẩm thay thế sữa 11 năm liên tiếp. Theo Kantar, điểm chung của các nhãn hàng trong rổ sản phẩm được chọn mua nhiều nhất hiện nay là cần đến một hoặc nhiều đòn bẩy tăng trưởng như: hiện diện ở nhiều nơi hơn, trong nhiều ngành hàng hơn, ở nhiều phân khúc nhu cầu hơn cũng như đổi mới sáng tạo và đáp ứng nhiều nhu cầu tiêu dùng mới.

Vinamilk giữ vững ngôi vị là thương hiệu được chọn mua nhiều nhất trong lĩnh vực sữa và các sản phẩm thay thế sữa 11 năm liên tiếp, theo đo lường của Kantar

Lần tái định vị thương hiệu này cũng nằm trong chiến lược mở rộng ngành thực phẩm (không chỉ sữa) trong tương lai của Vinamilk. Doanh nghiệp hướng đến mục tiêu sẽ ngày càng đáp ứng đầy đủ hơn nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Hướng đi đang cho thấy sự đúng đắn khi mức độ nhận diện thương hiệu của Vinamilk ngày càng phổ biến. Hệ thống phân phối không ngừng được mở rộng, các hội chợ, sự kiện xúc tiến thương mại trên toàn cầu mà doanh nghiệp tham gia đều nhận lại phản hồi tích cực từ người tiêu dùng.

Chứng khoán VietCap cho rằng, hình ảnh bắt mắt mới của sản phẩm Vinamilk sẽ có hiệu quả trong việc tạo ấn tượng ban đầu mạnh mẽ từ khách hàng. Những thiết kế này sẽ giúp thu hút sự chú ý của người tiêu dùng đối với các sản phẩm của công ty. Vietcap dự báo doanh thu của Vinamilk sẽ đạt tốc độ tăng trưởng kép hàng năm 6% trong giai đoạn 2023-2027.