Thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc Incellderm ra mắt tại thị trường Việt Nam

Ra mắt từ năm 2018, thương hiệu Incellderm đã tạo được tiếng vang trên thị trường mỹ phẩm Hàn Quốc nhờ những thành tựu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe làn da từ sâu bên trong.

Đứng sau thành công của Incellderm là tập đoàn RIMAN, INC, một trong những tập đoàn hàng đầu ngành công nghiệp mỹ phẩm xứ Hàn. Hiện tại, tập đoàn đang có trụ sở chính tại 86 Dongdaegu-ro, thành phố Daegu và văn phòng đại diện tại 509 Teheran-ro, Gangnam-gu, thành phố Seoul, Hàn Quốc.

Đồng hành cùng RIMAN, INC, Viện nghiên cứu ASK Base Co. Ltd tọa lạc tại đảo Jeju, Hàn Quốc đã nghiên cứu và nuôi trồng "Rau má siêu đột biến gen Byoung Pool" với công dụng làm dịu và tái tạo làn da vượt trội.

Kết hợp cùng "Nước biển dung nham núi lửa Jeju" được khai thác bởi Nhà máy nước biển dung nham tại đảo Jeju, đã tạo nên thành phẩm "Dung nham rau má" trứ danh được khách hàng đặc biệt yêu thích trong các sản phẩm của Incellderm.

Viện nghiên cứu ASK BASE, Co. LTD toạ lạc tại đảo Jeju, Hàn Quốc.

Bên cạnh hai nguyên liệu thô làm nên tên tuổi thương hiệu, tất cả các sản phẩm Incellderm đều chứa 100% thành phần thiên nhiên lành tính, với 15 thành phần được cấp bằng sáng chế.

Đặc biệt, các dòng sản phẩm nhà Incellderm còn làm nên khác biệt khi dành được chứng nhận Dermatest danh giá. Đây là chứng nhận cao nhất của Viện Nghiên cứu Khoa học hàng đầu tại Đức, với đánh giá 5 sao Green - mức độ an toàn tối đa trong 3 mức: Green, Yellow, Red.

Thương hiệu Incellderm - Nuôi dưỡng làn da từ thành phần thiên nhiên lành tính

Chính vì vậy, Incellderm đảm bảo chất lượng sản phẩm cao cấp, an toàn cho người sử dụng, không gây kích ứng cho da, phù hợp cho mọi loại da, mọi độ tuổi.

Định nghĩa chu trình chăm sóc da cá nhân hóa

Tại Incellderm, chăm sóc làn da không phải là một trải nghiệm chăm da đẹp nhanh và ngắn hạn, đó là hành trình bền vững nhằm khai sáng và nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh từ tận gốc. Từ đó, đánh thức sự tự tin trong mỗi khách hàng, tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên của làn da.

Mở ra kỷ nguyên ánh sáng làn da hoàn mỹ, Incellderm mong muốn truyền đi cảm hứng: Dù ở độ tuổi nào, sở hữu làn da nào cũng thật rạng rỡ, tươi mới và tỏa sáng trong mọi khoảnh khắc!

Không chỉ lành tính cho mọi loại da, từ mọi lứa tuổi, các sản phẩm của Incellderm tập trung vào khả năng kích thích tái tạo tế bào, hạn chế lại chu kỳ lão hóa của da.

Viết tiếp hành trình tái sinh làn da phái đẹp Việt

Hợp tác cùng tập đoàn RIMAN, INC, Công ty TNHH Mỹ phẩm Trần Anh đã chính thức ra mắt các sản phẩm Incellderm tại Việt Nam trong năm 2023.

Chân dung chị Trần Anh - CEO công ty TNHH Mỹ phẩm Trần Anh.

Định hướng trong thời gian tới, công ty TNHH Mỹ phẩm Trần Anh sẽ mở rộng hệ thống đại lý Incellderm Việt Nam ngày càng lớn mạnh, thông qua các hệ thống spa, cửa hàng mỹ phẩm, nền tảng bán hàng trực tuyến,...

Với mong muốn viết tiếp dấu ấn thành công của Incellderm tại thị trường mỹ phẩm Hàn Quốc và các nước Mỹ, Đài Loan, Trung Quốc,... tiếp nối hành trình chăm sóc làn da phái đẹp Việt khỏe mạnh, rạng rỡ.

