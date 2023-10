Thương hiệu mỹ phẩm Việt khẳng định vị thế trong lòng Gen Z

Tuy vậy, với sự nhạy bén và đầu tư quy mô về công nghệ, các thương hiệu Việt đã dần khẳng định chỗ đứng vững chắc của mình, đặc biệt là với thế hệ Gen Z - bộ phận chiếm phần đông thị phần mua sắm trên thị trường hiện nay.



Gen Z - Thế hệ tiêu dùng thông minh mở ra tương lai mới cho ngành làm đẹp



Gen Z hay thế hệ Z chỉ những người sinh ra trong giai đoạn từ 1997 - 2012. Họ còn được mệnh danh là những công dân của thời đại kỹ thuật số. Trưởng thành trong một thời kỳ phát triển mạnh của nền kinh tế, những người thuộc thế hệ Z nhìn chung đều vui vẻ hơn, lạc quan hơn, nhưng không có nghĩa là họ dễ dãi. Họ định nghĩa về mình là những người tiêu dùng "sáng tạo", "kết nối" và "đầy đủ thông tin".

Sự tiếp cận dễ dàng với kho kiến thức khổng lồ trên internet khiến những người trẻ dễ dàng tìm hiểu và nghiên cứu về các sản phẩm mà họ sử dụng, đặc biệt là lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và làm đẹp. Chính vì thế, thay vì hướng đến các biện pháp làm đẹp tạm thời, giờ đây gen Z chú trọng hơn trong việc chăm sóc sức khỏe làn da từ bên trong, tư duy chăm sóc da của gen Z cũng ngày càng khoa học, hướng đến sự tối giản, lành tính nhưng vẫn đi kèm hiệu quả lâu dài.

Có thể thấy, người tiêu dùng thế hệ Z giờ đây đã có những tiêu chí chọn lọc sản phẩm khắt khe hơn so với thế hệ trước đây. Điều này tạo nên nhiều thách thức nhưng đồng thời cũng mở ra cơ hội, sân chơi lớn cho các thương hiệu mỹ phẩm làm đẹp - trong đó phải kể đến các thương hiệu mỹ phẩm trong nước.



Mỹ phẩm Việt khẳng định vị thế trong lòng gen Z

Trong vài năm trở lại đây, các thương hiệu mỹ phẩm Việt dần chiếm được vị trí vững chắc trong lòng các tín đồ làm đẹp nhờ các thế mạnh dễ tìm, dễ mua, chất lượng ổn trong tầm giá cùng sự đầu tư về bao bì. Bên cạnh đó, thế hệ trẻ với tư duy cấp tiến cũng dần mở lòng hơn với những sản phẩm làm đẹp nội địa bởi sự phù hợp với đặc tính làn da, mái tóc của người dùng trong nước, đồng thời hướng đến sự thân thiện với thiên nhiên, an toàn với môi trường sống.

Dù mới bước chân vào thị trường làm đẹp nhưng thương hiệu Five Grains đã có quá trình hoạt động nỗ lực để mang các sản phẩm của mình đến gần hơn với khách hàng trong nước và quốc tế. Với sự đầu tư bài bản về công nghệ, tỉ mỉ trong khâu lựa chọn nguyên liệu, đón đầu xu hướng làm đẹp an toàn, tuân thủ những yêu cầu nghiêm ngặt cùng định hướng phát triển bền vững, chỉ sau thời gian ngắn, các dòng sản phẩm sữa tắm, dưỡng thể của Five Grains đã khẳng định được chỗ đứng và trở thành "hot items" được số đông thế hệ trẻ lựa chọn.

Các dòng sản phẩm của Five Grains dành được nhiều lượt mua sắm trên các sàn thương mại điện tử

Luôn trung thành với bảng thành phần cực kỳ an toàn và lành tính, Five Grains còn liên tục nghiên cứu và không ngừng cải tiến để sản phẩm phù hợp với làn da của người Việt. Nếu là một tín đồ chăm sóc da, chắc chắn Gen Z sẽ thấy quen thuộc với các hoạt chất dưỡng da như Niacinamide (Vitamin B3), Glycerin hay Tocopherol (vitamin E). Với Niacinamide, đây là dưỡng chất có công dụng củng cố hàng rào bảo vệ da, giúp kháng viêm, giảm đỏ và giảm tình trạng tăng sắc tố. Không dừng lại ở đó Glycerin sẽ giúp cấp ẩm sâu cho da, bảo vệ chống lại các chất gây kích ứng da, giảm tình trạng khô da, nứt nẻ. Còn với Tocopherol, đây là một chất chống oxy hóa được biết đến với khả năng chống viêm mạnh, đồng thời Tocopherol cũng đóng vai trò làm giảm sự xuất hiện của các nếp nhăn do lão hóa da và giúp dưỡng da trắng khỏe từ bên trong.

Sữa tắm, dưỡng thể niacinamide sở hữu nhiều thành phần ưu việt, chinh phục lòng tin của người tiêu dùng thế hệ trẻ

Trên hành trình nỗ lực bảo vệ làn da Việt, Five Grains hy vọng sẽ luôn nhận được sự ủng hộ và cùng đồng hành của phái đẹp nói chung và thế hệ gen Z nói riêng để mang tới sức khỏe cho làn da lâu dài. Chăm sóc và nâng niu làn da mỗi ngày cùng Five Grains cũng là cách để bạn yêu chiều làn da của chính mình.

Five Grains là thương hiệu chăm sóc cá nhân được nhiều chị em phụ nữ tin dùng với bảng thành phần từ thiên nhiên, an toàn cho người dùng và có hiệu quả lâu dài.



