Thương hiệu Nagakawa (NAG) tiếp nối hành trình “Gọi tôi là Naga” từ TP.HCM đến Hà Nội

Tên gọi "Naga" được lựa chọn không chỉ là cách gọi ngắn gọn, dễ nhớ, mà còn là biểu tượng cho một giai đoạn phát triển mới của thương hiệu Nagakawa - nơi doanh nghiệp chủ động thay đổi để thích ứng nhanh hơn với thị trường, kết nối gần hơn với khách hàng và mang lại hình ảnh thương hiệu trẻ trung, linh hoạt hơn trên nền tảng những giá trị đã được xây dựng bền vững suốt hơn hai thập kỷ. Đây cũng là bước triển khai cụ thể trong chiến lược phát triển tập đoàn giai đoạn 2026 - 2030, khi doanh nghiệp đồng thời làm mới thương hiệu và đa dạng danh mục sản phẩm để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

Tinh thần Naga: Trẻ hơn, nhanh hơn, gần gũi hơn

Chia sẻ về định hướng này, bà Nguyễn Thị Huyền Thương, Tổng Giám đốc Tập đoàn Nagakawa cho biết: "Gọi tôi là Naga" không chỉ là một thông điệp truyền thông, mà còn là hành động cụ thể cho quá trình thay đổi. Chúng tôi mong muốn trở nên gần gũi hơn với người tiêu dùng, đồng thời chuyển động nhanh hơn để nắm bắt cơ hội và thích ứng với thị trường.

Giới thiệu hệ sinh thái sản phẩm hướng tới cuộc sống tiện nghi cho các gia đình Việt

Tại sự kiện, Naga giới thiệu hệ sinh thái sản phẩm toàn diện, bao gồm các ngành hàng điện lạnh, gia dụng và thiết bị nhà bếp. Các sản phẩm được tối ưu về hiệu năng, độ bền và trải nghiệm sử dụng, phù hợp với điều kiện khí hậu và nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng Việt Nam.

Bộ sản phẩm điều hòa mới đa dạng phủ rộng nhu cầu của thị trường

Đáng chú ý ở sự kiện lần này, bộ sản phẩm máy lọc nước thế hệ mới được giới thiệu như một điểm nhấn, thể hiện định hướng mở rộng danh mục và đầu tư hoàn thiện hệ sinh thái sản phầm nhằm phục vụ đời sống gia đình. Bộ sản phẩm máy lọc nước thế hệ mới đánh dấu bước tiến mới của Naga trong việc đầu tư vào công nghệ và chất lượng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và xu hướng bền vững của người tiêu dùng.

Naga giới thiệu dòng sản phẩm máy lọc nước thế hệ mới – Thể hiện định hướng hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm phục vụ hàng triệu gia đình Việt

Tri ân đối tác miền Bắc - Nền tảng cho sự phát triển bền vững

Sự kiện tại Hà Nội cũng là dịp để Naga tri ân các nhà phân phối, đại lý và đối tác tiêu biểu khu vực miền Bắc. Đây đều là những đơn vị đã đồng hành và đóng góp quan trọng vào sự tăng trưởng của tập đoàn trong nhiều năm qua.

Miền Bắc không chỉ là thị trường trọng điểm mà còn là nền tảng vững chắc giúp Naga xây dựng thương hiệu, phát triển hệ thống phân phối và duy trì tăng trưởng bền vững. Sự gắn bó, tin tưởng của hệ thống đối tác chính là yếu tố cốt lõi để doanh nghiệp tiếp tục bứt phá trong giai đoạn mới.

Bứt tốc trong hành trình mới - Thực thi chiến lược 2026 - 2030

Sau TP.HCM và Hà Nội, chuỗi hội nghị "Gọi tôi là Naga" sẽ tiếp tục được triển khai tại nhiều khu vực trên toàn quốc. Không chỉ là hoạt động kết nối, chuỗi sự kiện còn thể hiện rõ định hướng chuyển mình của Naga: trẻ trung hơn trong hình ảnh, quyết liệt hơn trong hành động và bứt tốc mạnh mẽ trong giai đoạn thực thi chiến lược 2026 - 2030.

Các sản phẩm gia dụng và thiết bị bếp được người tiêu dùng yêu thích

Với tinh thần "Dám thay đổi để tăng tốc", Naga đang từng bước khẳng định vị thế của một tập đoàn kinh tế đa ngành hiện đại, bản lĩnh và giàu khát vọng, sẵn sàng vươn lên trong giai đoạn phát triển mới.