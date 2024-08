Thương hiệu trẻ BCG Land và cảm nhận về những điều khiến người ta phải nhớ đến

"Nhưng khi tìm hiểu những thông tin về doanh nghiệp này thì tôi lại hết sức tò mò bởi những điều không chỉ là mới lạ, mà quan trọng hơn là nó gợi lên nhiều câu hỏi với những vấn đề mới có, cũ có nhưng để trả lời lại không hề dễ dàng. Nhưng trên hết, đó là những ấn tượng về sự sáng tạo trong những thứ tưởng như đã cũ mòn..." ông Doanh cho biết thêm.



Dưới đây là những chia sẻ của ông Bùi Văn Doanh về Thương hiệu trẻ BCG Land.

Ấn tượng thứ nhất: Chung cư – Làm mới những điều tưởng đã cũ

Khi tìm hiểu, tôi được biết lĩnh vực thứ nhất mà doanh nghiệp này hướng tới là bất động sản Nhà ở và Đô thị với phương châm kiến trúc độc đáo, vật liệu thân thiện với môi trường tạo nên không gian sống đẳng cấp, sang trọng, góp phần phát triển và thay đổi diện mạo đô thị tại địa phương.

Tôi rất thích "Tuyên ngôn" của ông Tan Bo Quan, Andy - Chủ tịch HĐQT BCG Land: "Khát vọng của chúng tôi là định hình lại phong cách sống trong tương lai. BCG Land theo đuổi mục tiêu kiến tạo phong cách sống mới. Để hoàn thành sứ mệnh tái định nghĩa chuẩn sống, mang đến những dự án có phong cách sống tốt nhất, BCG Land đã xây dựng các dự án đi đôi với bảo tồn tự nhiên, phát triển đi cùng với trách nhiệm bảo vệ môi trường và gìn giữ cho thế hệ tương lai. Đó là tôn chỉ của chúng tôi khi thực hiện bất kỳ dự án nào, làm sao để mỗi bước đi của doanh nghiệp đều để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng cộng đồng, đóng góp tích cực vào việc thay đổi diện mạo quốc gia".

BCG Land luôn theo đuổi mục tiêu kiến tạo phong cách sống mới, xây dựng các dự án đi đôi với bảo tồn tự nhiên (Ảnh: BCG Land)

Cách mà BCG Land đang theo đuổi là kiến tạo không gian sống không phải chỉ gói gọn trong bốn bức tường, mà còn là và quan trọng hơn là cảm xúc khi trở về "khu đô thị của mình", "khu nhà của mình" và sau đó mới là "căn nhà của mình".

Tức là, cảnh quan khu đô thị tác động vào nhận thức của con người đầu tiên khi người ta "trở về nhà", tạo cho người ta cảm giác hạnh phúc khi "trở về". Thiết kế tòa nhà phải làm sao cho cư dân muốn "trở về nhà", cảm thấy hạnh phúc khi trở về nhà và cảm thấy tự hào về khu đô thị của mình, tự hào về tòa nhà mình sống. Làm được điều đó, có nghĩa là chủ đầu tư thành công và cao hơn, đó chính là một cách "kiến tạo phong cách sống", làm cho cư dân hạnh phúc, tràn đầy năng lượng sống tích cực khi ở trong không gian sống "của mình".

Giáo sư Đặng Hùng Võ tổng kết, chỉ trong 3 thập kỷ gần đây thôi, các quan niệm về bất động sản hạng sang đã có nhiều thay đổi, "giá trị tính bằng tiền tạo dựng bất động sản không còn là giá trị chính, thay vào đó là các giá trị không tạo ra bằng tiền như vị trí, sự tiện lợi cho đời sống, giá trị văn hóa, chất lượng môi trường, giải pháp thông minh chiếm tỷ trọng cao hơn. Những giá trị không tạo ra bằng tiền sẽ tạo ra giá trị được tính bằng tiền tại các bất động sản hạng sang".

Cũng có lẽ vì thế mà BCG Land được vinh danh "Nhà phát triển Bất động sản kiến tạo phong cách sống tốt nhất Việt Nam" tại lễ trao giải Dot Property Vietnam Awards 2022. Và, trong các giải thưởng mà BCG giành được, tôi rất chú ý đến Dự án King Crown Infinity được vinh danh với hạng mục giải thưởng "Dự án chung cư cao cấp tốt nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh" tại giải thưởng PropertyGuru Vietnam Property Awards 2021.

Về thiết kế, kiến trúc, muốn tạo phong cách riêng, nhất là phong cách ấy lại phải định hình tương lai, việc có được ý tưởng đã khó, thuyết phục khách hàng, cư dân còn khó hơn nhiều, nhất là với phân khúc hạng sang như BCG Land theo đuổi. Bởi đó không chỉ là khát vọng, tâm huyết mà phải cụ thể hóa thành ý tưởng; sau đó lại phải truyền được khát vọng, ý tưởng ấy đến đội ngũ kiến trúc sư, thiết kế...

Với BCG Land, doanh nghiệp này sẵn sàng "chịu chi", đầu tư cả về chất xám và tiền bạc cho khâu thiết kế; nhưng cũng chính vì thế mà doanh nghiệp gặt hái được thành công. Mà thành công lớn nhất ở đây không chỉ nằm ở giải thưởng, mà cao hơn, đó là sự thừa nhận của xã hội và uy tín đối với khách hàng.

Ấn tượng thứ hai: Bất động sản nghỉ dưỡng – Khó nhất là sự dung hòa

Các công trình Bất động sản nghỉ dưỡng của BCG Land luôn hướng tới sử dụng năng lượng tái tạo, dùng vật liệu thân thiện với môi trường và kết hợp với văn hóa địa phương để thực hiện các hoạt động mang lại trải nghiệm độc đáo cho du khách và giảm thiểu tác động đến hệ sinh thái tự nhiên.

Kết hợp với văn hóa địa phương để thực hiện các hoạt động mang lại trải nghiệm độc đáo tại dự án Hội An d’Or (Ảnh: BCG Land)

Đối với bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng, theo tôi, vị trí có ý nghĩa quyết định. Đơn giản là để du khách làm sao tận hưởng được cảnh quan, không gian, cả không gian địa lý và không gian văn hóa đặc trưng nhất của nơi mình đến. Tiếp đó là thuận tiện cho việc di chuyển, vì di chuyển thuận tiện thì sẽ đến được nhiều điểm, bảo đảm sức khỏe và tạo trải nghiệm, khám phá và cảm hứng cho chuyến đi.

Áp vào những tiêu chí đó thì Malibu Hội An là sự lựa chọn khôn ngoan của chủ đầu tư. Nó tạo sự kết nối rất tiện lợi để di chuyển tới các điểm du lịch nổi tiếng như Phố cổ Hội An, Cù Lao Chàm, Cố đô Huế và nhiều bãi biển đẹp của Đà Nẵng – Hội An như Hà My, Non Nước, Mỹ Khê, …

Ở dự án Malibu Hội An, các kiến trúc sư đã tìm hiểu rất kỹ và khéo léo kết hợp vật liệu gốm sứ Thanh Hà đặc trưng của địa phương vào bề mặt của mái nhà; điều đó không những có tác dụng chống nóng, giảm thiểu hiệu ứng nhà kính, mà còn tạo nên nét đẹp đầy tính truyền thống cho công trình và cả dự án. Hay như tại phân khu shophouse của dự án Hoian d’Or, vật liệu địa phương như ngói lợp mái và tường gốm đất nung cũng được đưa vào sử dụng xây dựng cho các căn shophouse. Cùng với đó, vật liệu xanh thân thiện môi trường như tre, gỗ, mái lá cũng được dùng trong các công trình tiện ích phục vụ trong dự án. Chính vì thế, Malibu Hội An được đánh giá là công trình được thiết kế theo phong cách hiện đại, nhưng có sự hòa trộn khéo léo giữa tinh thần phóng khoáng đậm chất Mỹ và vẻ đẹp thiên nhiên bản địa hài hòa.

Dự án bất động sản nghỉ dưỡng Malibu Hội An của BCG Land hướng tới sử dụng năng lượng tái tạo (Ảnh: BCG Land)

Đây là những cảm nhận của tôi, có những điều đã mang tính phổ biến được thừa nhận, có những điều là mang tính cá nhân, nêu lên những cảm nhận cá nhân trước những hiện tượng mới và có thể coi là xu hướng mới, trong đó có BCG Land. Chức năng của Viên Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam của chúng tôi có việc nghiên cứu, phản biện, và nhất là tổng kết thực tiễn để khuyến cáo, đề xuất, mục đích cũng là nhằm góp phần thúc đẩy xã hội phát triển. Còn nếu có ai đọc bài này mà cho rằng là bài PR có ích để nhận diện thực tiễn, thì như thế là tôi cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.