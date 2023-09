Thương hiệu Ume Vietnam trên hành trình đồng hành chăm sóc sắc đẹp cho phụ nữ

Đây là một thương hiệu mỹ phẩm đến từ công ty NT Beauty với sứ mệnh chăm sóc sắc đẹp, luôn khuyến khích phụ nữ hãy dành thời gian quan tâm, yêu thương bản thân để hạnh phúc hơn mỗi ngày.



Thương hiệu UME Vietnam với sứ mệnh chăm sóc sắc đẹp cho phụ nữ

Thương hiệu UME Vietnam của công ty NT Beauty thuộc Tập đoàn ONE5 được đồng sáng lập bởi Lê Thị Hồng Nhung - Chủ tịch Tập đoàn ONE5, Minh Phương - Tổng giám đốc công ty NT Beauty và Ngọc Trinh - Phó chủ tịch công ty NT Beauty.

Thương hiệu UME Vietnam được sáng lập bởi Ngọc Trinh, Lê Thị Hồng Nhung, Minh Phương (từ trái qua phải)

Từ 3 người phụ nữ có những góc nhìn đa chiều về cuộc sống, song họ đều chung một mục tiêu xây dựng nên thương hiệu làm đẹp cho phụ nữ hiện đại và có thể giúp chị em vừa cân bằng các yếu tố tác động vừa chăm sóc được bản thân.



Chia sẻ thêm về điều này, Phó Chủ tịch Ngọc Trinh công ty NT Beauty bày tỏ:" Là một người yêu thích làm đẹp và luôn chăm chỉ luyện tập cũng như nuôi dưỡng sắc vóc từ bên trong lẫn bên ngoài, tôi muốn truyền cảm hứng để phụ nữ chúng ta biết yêu bản thân nhiều hơn và luôn tự tin dù bất cứ độ tuổi nào.

UME là cái tên ẩn chứa một thông điệp ý nghĩa "you and me" là bạn và tôi. Thương hiệu tạo sự kết nối thông qua các dòng sản phẩm, chúng tôi không ngừng nhắc nhở phụ nữ về tầm quan trọng của việc dành thời gian chăm sóc và thấu hiểu cơ thể dù cuộc sống có bận rộn như thế nào."

Ngọc Trinh đồng hành sáng lập thương hiệu UME Vietnam

Tận tâm và nhiệt huyết, phụ nữ luôn đảm nhận nhiều vai trò trong cuộc sống từ người mẹ tần tảo, người vợ chăm sóc gia đình đến người bạn đồng hành trên con đường thành công của phái mạnh. Thấu hiểu tất cả trách nhiệm và áp lực đó, UME Vietnam ra đời với thông điệp "Phụ nữ yêu hơn chính mình" luôn đồng hành cùng phái đẹp để mang đến những giây phút thư giãn riêng tư, tái tạo nguồn năng lượng tươi mới và nuôi dưỡng tinh thần.



Đánh dấu bước ngoặt phát triển với sự kiện ra mắt sản phẩm Dung dịch vệ sinh Tía tô UME

Sản phẩm đầu tiên của thương hiệu UME Vietnam là dung dịch vệ sinh Tía Tô ra mắt vào đầu tháng 06/2023 đã ngay lập tức ghi dấu ấn với người dùng với sự bùng nổ của "cơn lốc tím" trên khắp các trang mạng xã hội với hơn 500.000.000 lượt xem trên nền tảng TikTok.

Sự kiện ra mắt Dung dịch vệ sinh Tía tô của thương hiệu UME Vietnam vào đầu tháng 06/2023

Dung dịch vệ sinh Tía tô sử dụng thành phần có nguồn gốc thiên nhiên thân thuộc và lành tính như tía tô, cúc la mã, saffron, lô hội và bổ sung acid lactic. Có độ pH 4.0 đến 5.0 giúp duy trì độ ẩm tự nhiên cho vùng kín. Đây là sản phẩm quan trọng để sử dụng hàng ngày giúp làm sạch, ngăn ngừa vi khuẩn gây viêm nhiễm, nấm ngứa gây ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản của phụ nữ.



Dung dịch vệ sinh Tía tô được sản xuất bởi dây chuyền công nghệ tiên tiến từ Hàn Quốc, nhà máy vận hành theo tiêu chuẩn cGMP, đã qua thử nghiệm của Bộ Y tế. Đặc biệt, sản phẩm được cố vấn trực tiếp bởi Thạc sĩ - Bác sĩ Cao Hữu Thịnh điều trị chuyên khoa sản của Bệnh viện phụ sản Từ Dũ, thành phố Hồ Chí Minh với hơn 15 năm kinh nghiệm.

Thành công gây ấn tượng với sự ra mắt sản phẩm đầu tay, thương hiệu UME Vietnam đã mở ra một chương mới đầy hứa hẹn, xây dựng nền móng vững chắc cho các sản phẩm làm đẹp sắp tới. Đặc biệt không xa rời sứ mệnh đồng hành cùng phái nữ trên hành trình làm đẹp và tự tin để sống hạnh phúc hơn mỗi ngày.

Công ty Cổ phẩn Xuất nhập khẩu NT Beauty

Địa chỉ: Tầng 19, Khu văn phòng Indochina Park Tower, số 4 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh