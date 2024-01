Thương hiệu vừa vào Việt Nam giới thiệu 'bom tấn' sedan điện nhìn là mê: có thông số vượt trội hơn Mercedes-Benz EQS, giá chỉ từ 600 triệu đồng

Theo CNC, thương hiệu Trung Quốc Geely vừa ra mắt mẫu sedan thuần điện mới Galaxy E8, thu hút sự chú ý của giới yêu xe trên toàn cầu. Là mẫu xe hàng đầu của dòng Galaxy, Galaxy E8 có giá trong khoảng 175.800-228.800 NDT (tương đương khoảng 600-781 triệu đồng).

Nền tảng của Galaxy E8 là nền tảng Kiến trúc Trải nghiệm Bền vững (SEA), giống với nhiều dòng xe điện khác của Geely như Zeekr, Smart, Volvo, Lotus. Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 5.010 x 1.920 x 1.465 mm, chiều dài cơ sở 2.925 mm.

Mẫu sedan điện này sở hữu thiết kế ngoại thất thể thao và hiện đại, có những chi tiết nổi bật gồm có đèn pha mỏng, dải đai thấp và nắp ca-pô dài.

Mái xe được thiết kế tinh tế, tay nắm cửa có thể thu gọn và hốc bánh thể thao, mang đến hệ số cản không khí ấn tượng chỉ với 0.199 Cd. Điều này giúp cho E8 trở thành một trong những mẫu xe có hệ số cản tốt nhất trên thị trường, nhỏ hơn cả chiếc Mercedes-Benz EQS dẫn đầu phân khúc với hệ số cản 0,202 và Nio ET7 với 0,208 Cd.

Galaxy E8 đi kèm lưới tản nhiệt Ripples of Light Rhythm ở phía trước với ma trận phát sáng bao gồm 158 cửa sổ nhỏ, công nghệ phát sáng khắc laser siêu nhỏ đã được cấp bằng sáng chế, có thể tạo ra những hiệu ứng phát sáng phong phú như nước chảy trái phải, chào đón và chia tay… Đồng thời, logo xe cũng có chức năng chào mừng và chia tay nhờ khả năng phát sáng nhịp nhàng gồm 6 ô vuông.

Ở khu vực đuôi xe, sản phẩm được trang bị cụm đèn hậu dạng xuyên thấu tạo nên hiệu ứng thị giác tốt với các đường hốc sáng.

Về nội thất, Geely Galaxy E8 được trang bị màn hình OLED 8K kích thước 45 inch với độ mỏng chỉ 10 mm, 6 nút bấm tích hợp ở bảng điều khiển trung tâm, vô-lăng được thiết kế kiểu 2 chấu đáy phẳng. Màn hình này có khả năng kết nối với điện thoại Meizu thông qua hệ thống Flyme Connect cùng bộ vi xử lý Snapdragon 8295 của Qualcomm.

Trong cabin, khách hàng cũng sẽ tìm thấy các tính năng tiện ích như màn hình AR-HUD, hệ thống âm thanh với 12 loa Infinity, hệ thống sạc không dây và ngăn kéo ẩn. Khoang hành lý có dung tích 420 L và khoang trước (frunk) có dung tích 53 L.

Geely khẳng định rằng E8 đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn IATF và đã được kiểm tra bởi các chuyên gia của CATARC để đảm bảo tuân thủ các yêu cầu về an toàn cho xe điện (NESTEA). Phiên bản hiệu suất cao của E8 có hệ thống lái tự động NOA (Navigate on Autopilot) 2.0 với nhiều tính năng như điều khiển hành trình thích nghi, tự đỗ xe,...

Xe có tất cả 5 phiên bản khác nhau, đáp ứng nhu cầu và ngân sách của nhiều khách hàng.

 Bản 550km PRO có giá 175.800 NDT (khoảng 600 triệu đồng): được trang bị dẫn động cầu sau (RWD), động cơ điện 200 kW và gói pin LFP 62 kWh. Thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h trong 5,95 giây, phạm vi hoạt động sau mỗi lần sạc là 550 km.

Bản 550km MAX có giá 185.800 NDT (khoảng 634 triệu đồng): Tương tự như phiên bản PRO, nhưng có thêm các tính năng và tiện nghi.

Bản 665km Long Range có giá 198.800 NDT (khoảng 678 triệu đồng): được trang bị dẫn động cầu sau (RWD), động cơ điện 200 kW và gói pin LFP 76 kWh. Thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h trong 5,95 giây, phạm vi hoạt động sau mỗi lần sạc là 655 km. 

 Bản 665km Smart Driving có giá 218.800 NDT (khoảng 746 triệu đồng): Với cùng một pin 76 kWh như phiên bản Long Range, phiên bản này có nhiều tính năng thông minh hơn để tạo ra trải nghiệm lái xe thuận tiện hơn.

Bản 620km Performance cao cấp nhất có giá 228.800 NDT (khoảng 781 triệu đồng): trang bị dẫn động bốn bánh (4WD), động cơ điện 475 kW, gói pin LFP 75,6 kWh. Xe có phạm vi hoạt động là 620 km và chỉ mất 3,49 giây để tăng tốc từ 0-100 km/h.