Chính phủ vừa ban hành Nghị định 56/2026/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Campuchia giai đoạn 2025-2026.

Theo đó, trong khoảng thời gian từ ngày 12/2/2026 đến hết ngày 31/12/2026, thương nhân kinh doanh lúa gạo tại Việt Nam được phép nhập khẩu lúa gạo từ Campuchia với thuế suất ưu đãi đặc biệt là 0%.

Tổng lượng lúa gạo được hưởng thuế suất 0% trong năm 2026 là 300.000 tấn (quy gạo), tương đương với hạn ngạch đã áp dụng trong năm 2025.

Để được hưởng mức thuế ưu đãi này, lúa gạo nhập khẩu phải thuộc các chủng loại được quy định, bao gồm: Lúa, gạo lứt, gạo Hom Mali và một số loại gạo khác theo danh mục kèm theo. Hàng hóa phải có giấy chứng nhận xuất xứ mẫu S (C/O form S) do cơ quan có thẩm quyền của Campuchia cấp và được thông quan qua 23 cặp cửa khẩu tiếp giáp giữa Việt Nam và Campuchia theo quy định.

Đối với lượng lúa gạo nhập khẩu ngoài hạn ngạch quy định, tức ngoài 300.000 tấn được hưởng thuế nhập khẩu 0% thì số lượng nhập khẩu vượt hạn ngạch được áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam và Campuchia cùng là thành viên (nếu đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại các Nghị định biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt tương ứng).

Ngoài ra, Nghị định cũng nêu rõ, các mặt hàng lúa gạo do phía Việt Nam đầu tư trồng tại Campuchia và nhập khẩu về Việt Nam sẽ thực hiện theo các quy định hiện hành của pháp luật.

Trường hợp doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu các mặt hàng lúa gạo từ Campuchia do doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu về Việt Nam để tái xuất đi thị trường khác thực hiện theo cơ chế tạm nhập tái xuất của Việt nam và các Hiệp định khu vực, quốc tế mà hai bên (Việt Nam và Campuchia) tham gia ký kết.

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), vụ Thu Đông 2025 tại Đồng bằng sông Cửu Long đã thu hoạch gần xong với sản lượng khoảng 3,45 triệu tấn. Vụ Đông Xuân 2025–2026 đã xuống giống khoảng 42% diện tích kế hoạch. Nguồn cung nội địa nhìn chung ổn định, song đầu ra xuất khẩu kém thuận lợi khiến giá lúa chịu áp lực.

Các thương nhân lo ngại năm 2026 sẽ khó khăn hơn khi Philippines có thể tái áp dụng hạn ngạch nhập khẩu, còn Indonesia - thị trường mua lớn trước đây, hiện gần như rút khỏi thị trường do dư cung nội địa. Trong khi đó, Ấn Độ duy trì nguồn cung lớn và tiếp tục tạo sức ép cạnh tranh lên giá gạo toàn cầu.

Tại Ấn Độ, giá gạo xuất khẩu tăng lên 350-357 USD/tấn, mức cao nhất gần ba tháng do giá nội địa tăng trong khi nhu cầu quốc tế vẫn yếu. Thái Lan giữ giá gạo 5% tấm ở mức 410 USD/tấn, nhưng nhu cầu đã chững lại từ sau Giáng sinh, chủ yếu giao các hợp đồng đã ký trước đó.

Bangladesh vừa phê duyệt mua 50.000 tấn gạo từ Ấn Độ với giá gần 360 USD/tấn trong bối cảnh giá gạo nội địa nước này đã tăng 15-20% trong một năm qua, bất chấp tăng nhập khẩu và giảm thuế. Điều này cho thấy áp lực lạm phát lương thực vẫn hiện hữu tại nhiều quốc gia.