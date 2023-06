Thượng tá Nguyễn Đình Dương làm Trưởng Công an TP Thủ Đức

Chiều 1-6, tại trụ sở Công an TP Thủ Đức (TP HCM), Ban Giám đốc Công an TP HCM công bố Quyết định điều động cán bộ.



Tham dự buổi lễ có Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP HCM, lãnh đạo một số phòng nghiệp vụ Công an TP HCM, Đảng ủy - Ban Chỉ huy Công an TP Thủ Đức.

Thiếu tướng Trần Đức Tài trao quyết định cho đại tá Nguyễn Hoàng Thắng (bìa phải) và thượng tá Nguyễn Đình Dương (bìa trái)

Đại diện Phòng Tổ chức cán bộ Công an TP HCM công bố Quyết định của Giám đốc Công an TP HCM về việc điều động thượng tá Nguyễn Đình Dương,Trưởng Phòng CSGT Đường bộ - Đường sẳt Công an TP HCM, đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an TP Thủ Đức, thay cho Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng sẽ nhận nhiệm vụ mới tại VKSND Tối cao.

Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TP HCM đã trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Thượng tá Nguyễn Đình Dương và Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng.

Thượng tá Nguyễn Đình Dương phát biểu nhận nhiệm vụ

Thượng tá Nguyễn Đình Dương (SN 1976, quê quán huyện Củ Chi, TP HCM). Ông từng giữ các chức vụ Phó trưởng Công an Quận 2, Trưởng Công an Quận 4; Trưởng Phòng CSGT Đường bộ-Đường sắt Công an TP HCM.

Chiều cùng ngày, tại Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TP HCM cũng đã diễn ra lễ công bố Quyết định về việc điều động Thượng tá Trần Trung Hiếu (SN 1976, quê Hưng Yên), Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội Công an TP HCM về nhận nhiệm vụ và giữ chức Trưởng phòng CSGT Đường sắt - Đường bộ Công an TP HCM.