Thủy điện Gia Lai (GHC) chốt quyền tạm ứng cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 22%

Ngày 21/12 tới đây Công ty cổ phần Thủy điện Gia Lai (mã chứng khoán GHC) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 22%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 2.200 đồng. Thời gian thanh toán 29/12/2020.

Trước đó hồi cuối tháng 11 đầu tháng 12 vừa qua, Thủy điện Gia Lai đã hoàn thành phát hành hơn 1 triệu cổ phiếu ESOP và chào bán 10,25 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, nâng tổng khối lượng cổ phiếu đang lưu hành lên gần 31,78 triệu cổ phiếu.

Như vậy với gần 31,78 triệu cổ phiếu đang lưu hành, GHC sẽ chi khoảng 70 tỷ đồng tạm ứng cổ tức lần này cho cổ đông.

Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm, GHC ghi nhận doanh thu thuần hơn 199 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên do chi phí tài chính tăng cao nên lợi nhuận sau thuế của GHC giảm nhẹ 6%, xuống còn 66 tỷ đồng. Tính đến ngày 30/09/2020, tổng tài sản của GHC ghi nhận hơn 1.144 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm.

Trước đó, vào giữa tháng 10 vừa qua, GHC đã tạm ứng cổ tức lần 1/2020 bằng tiền với tỷ lệ 5%. Như vậy, tổng mức chia qua 2 đợt tạm ứng cổ tức năm 2020 là 27%, trong khi kế hoạch đưa ra tại ĐHCĐ thường niên hồi đầu năm Công ty dự kiến trả cổ tức ở mức 40%.

Trên thị trường, đóng cửa phiên 10/12, cổ phiếu GHC giao dịch tại mức giá tham chiếu 30.500 đồng/CP, tăng 13% so với hồi đầu năm.