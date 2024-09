Thủy điện Thác Bà an toàn, các hồ giảm mạnh xả lũ

Theo số liệu cập nhật trực tuyến của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), tại thủy điện Tuyên Quang , lưu lượng nước về hồ lúc 11h30 hôm nay (12/9) tiếp tục giảm mạnh so với ngày hôm trước đó, xuống còn 2.031 m3/s, hồ đang duy trì lượng xả ở mức 2.455,8 m3/s.

Như vậy, chỉ sau 1 ngày, lượng nước về hồ đã giảm hơn 700m3/s. Nhà máy cũng giảm lượng xả tới 1.904m3/s so với ngày hôm qua. Mực nước thượng lưu của hồ cũng ghi nhận lượng nước từ đầu nguồn về hồ đang giảm nhẹ trong vòng 24 giờ qua, hiện ở mức 117,28 m và dự báo tiếp tục giảm thêm trong những giờ tới. Hiện tại nhà máy chỉ còn mở 3/8 cửa xả (đã đóng 5 cửa xả trong ngày 10-11/9).

“Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, hiện nay hồ thủy điện Thác Bà bảo đảm an toàn, các cơ quan chức năng vẫn tiếp tục theo dõi sát xu thế dòng chảy, chuẩn bị sẵn sàng các kịch bản xả lũ, ứng phó với các tình huống khẩn cấp (nếu có) để bảo đảm an toàn cho công trình và vùng hạ du”, ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Tổng giám đốc Công ty Thủy điện Thác Bà - thông tin với PV Tiền Phong .

Nhiều địa phương bị ngập sâu trong nước. Ảnh: Văn Đức.

Ông Cường cho biết, tình hình hiện đã khả quan hơn so với những ngày qua khi mỗi giờ nước về hồ giảm được 3 cm. Tại thời điểm 11h hôm nay (ngày 12/9), lưu lượng nước về hồ 2.294 m3/s, lượng xả cũng giảm mạnh so với hôm qua, xuống còn 3.115m3/s. Tính về lưu lượng, lượng nước về hồ đã giảm 883m3/s so với cùng thời điểm ngày hôm qua. Nhà máy cũng giảm lượng xả tới 386 m3/s so với hôm qua.

Với lượng nước về hồ tiếp tục giảm, mực nước thượng lưu của hồ đã giảm gần nửa mét nước trong vòng 24h qua, còn 59,43 m. Hồ chứa Thác Bà đang thực hiện lệnh mở 3/3 cửa xả theo lệnh chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT).

“Hiện tại, nếu không có mưa, mỗi 1 giờ mực nước hồ giảm được 3 cm. Trường hợp nếu thượng nguồn có mưa lớn trở lại, lưu lượng về hồ sẽ tăng lên, nước sẽ giảm chậm hơn. Công ty thường xuyên kiểm tra các phụ, các thiết bị, công trình xả để đảm bảo an toàn”, ông Cường nói.

Tại thủy điện Hoà Bình , lượng nước về hồ tăng nhẹ so với hôm qua, đạt 2.665m3/s, tổng lượng xả qua nhà máy ở mức 2.109 m3/s, lưu lượng đến hồ tăng gần 800 m3/s. Tuy lượng nước về hồ tăng nhanh nhưng nhà máy giảm mạnh lượng xả 1.801 m3/s (ngày 11/9 nhà máy xả ở mức 3.910 m3/s). Hiện mực nước thượng lưu hồ Hòa Bình đã tăng thêm nửa mét, ở cao trình 112,24m.

Hồ Sơn La cũng đang đón lưu lượng nước về 3.332 m3/s, lượng nước xả qua nhà máy ở mức 2.459 m3/s. Các thủy điện ở khu vực Tây Bắc Bộ như Lai Châu, Bản Chát, Huội Quảng đang duy trì lượng xả qua nhà máy lần lượt là 1.625 m3/s, 311 m3/s và 468 m3/s.

Hai thuỷ điện lớn ở Bắc Trung Bộ là Trung Sơn và Bản Vẽ đang duy trì lượng xả 1.516 m3/s và 1.245 m3/s.

Theo thông tin từ EVN, đến sáng 12/9, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã khôi phục vận hành được 1.393/1.671 đường dây trung áp bị sự cố do ảnh hưởng bão. Hiện đã khôi phục cung cấp điện được cho gần 5,3 triệu khách hàng trên tổng số khoảng 6 triệu khách hàng bị ảnh hưởng do bão và lũ lụt (tương ứng với tỷ lệ hơn 88%).

Để đẩy nhanh khắc phục sự cố, cấp điện trở lại sớm ở các địa phương, chiều ngày 11/9, Tổng công ty Điện lực miền Trung đã cử 245 kỹ sư và công nhân lành nghề đến tỉnh Quảng Ninh để hỗ trợ khôi phục lưới điện. Đây là lực lượng xung kích từ 6 Công ty Điện lực gồm Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, và Quảng Ngãi tăng cường hỗ trợ khắc phục các sự cố, sớm cấp điện trở lại.