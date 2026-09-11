Loạt gương mặt nổi bật trong giới sáng tạo quy tụ, cùng bàn về thứ tạo nên dấu ấn riêng của mỗi người

Từ Bến Bạch Đằng, hành trình du thuyền đưa các khách mời của Esquire Townhouse rời trung tâm TP.HCM, hướng đến Elyse Island (Đại Phước, Đồng Nai). Sau khoảng thời gian di chuyển trên sông, Marina Club trở thành điểm gặp gỡ cho những gương mặt hàng đầu đang tạo dấu ấn trong lĩnh vực văn hóa, sáng tạo và kinh doanh.

Bên cạnh đó, sự kiện cũng chào đón nhiều nhà thiết kế, nhiếp ảnh gia, đạo diễn, nhà sản xuất âm nhạc từng xuất hiện trên các ấn phẩm và dự án của Esquire Việt Nam. Tại vị trí lý tưởng hướng ra sông Đồng Nai êm đềm, các khách mời đã có dịp gặp gỡ và trao đổi trong phiên bản Esquire Townhouse đầu tiên của Esquire tại Việt Nam.

Sự hiện diện của nhiều thế hệ và cá tính sáng tạo khác nhau đã tạo nên một không gian đối thoại cởi mở, phản ánh đúng tinh thần mà Esquire theo đuổi qua chuyên mục Tastemakers trong số tháng 9/2026. Đây cũng là nội dung mà Esquire Townhouse muốn trao đổi và bàn luận thông qua cuộc trò chuyện ý nghĩa và gần gũi mang chủ đề “Taste in Motion” diễn ra tại sự kiện.

Loạt người nổi tiếng hiện diện tại sự kiện

Với sự tham gia của nhà báo, VJ và người dẫn chương trình Thùy Minh và diễn viên Liên Bỉnh Phát, cuộc trò chuyện mở ra những góc nhìn khác nhau về “gu”. Xuất phát từ những trải nghiệm rất khác nhau trong truyền thông và điện ảnh, cả hai cùng mở rộng câu chuyện về “gu” từ sở thích cá nhân đến cách mỗi người nhận diện sự khác biệt, đưa ra lựa chọn và để cảm quan ấy thay đổi theo từng giai đoạn của cuộc sống.

Với Thùy Minh, gu không nên được đặt trên một thang đo cao – thấp, mà nằm ở khả năng nhận ra – điều khiến mỗi người khác biệt và đủ tự tin với lựa chọn của mình. Sau 20 năm làm nghề, cô nhìn thấy sự dịch chuyển rõ rệt của truyền thông: từ một môi trường từng dè dặt với sự khác biệt đến thời điểm mà cá tính gần như trở thành yêu cầu.

Tuy vậy, giữa sự ồn ào ngày càng lớn của mạng xã hội, Thùy Minh cũng đặt ra câu hỏi về nhu cầu chắt lọc và tìm lại những phản hồi có chiều sâu: “Ai cũng có gu, nó không có cao hay thấp, nó giống như một kiểu DNA mà mình phải tìm thấy ở bên trong chính mình", Thùy Minh

Ở góc nhìn của Liên Bỉnh Phát, “gu” lại hiện lên như một khái niệm linh hoạt hơn, có thể thay đổi cùng hoàn cảnh, trải nghiệm và từng thời điểm trong đời. Từ sở thích với những vai diễn hành động khi mới vào nghề đến những thay đổi rất đời thường trong cách ăn mặc, nam diễn viên cho rằng những lựa chọn tưởng như nhỏ bé cũng phản ánh cách một người thích nghi và dần định hình cảm quan riêng. “Gu cũng thay đổi theo thời gian và tùy thuộc vào từng thời khắc trong cuộc đời “,Liên Bỉnh Phát.

Cuộc trò chuyện sau đó mở rộng sang những thay đổi của truyền thông, điện ảnh và đặc biệt là AI. Nếu Thùy Minh tin rằng cảm xúc và “DNA” con người vẫn là yếu tố làm nên gu, Liên Bỉnh Phát nhìn nhận trải nghiệm thực tế chính là điều giúp một diễn viên phân biệt những sắc thái cảm xúc mà máy móc khó có thể thay thế. Từ đó, “Taste in Motion” không còn là câu chuyện về một phong cách cố định, mà trở thành cách nhìn về gu như một cảm quan luôn được bồi đắp, điều chỉnh và làm rõ hơn qua trải nghiệm sống.

Đó cũng là tinh thần được đúc kết khi panel khép lại: gu thẩm mỹ không bao giờ thực sự đứng yên. Nó thay đổi khi chúng ta gặp những con người và ý tưởng mới, khi kinh nghiệm và chuyên môn phát triển, cũng như khi thế giới xung quanh không ngừng chuyển động.

Thay vì cố gắng tìm một câu trả lời duy nhất cho thế nào là “gu tốt”, cuộc trò chuyện giữa Thùy Minh và Liên Bỉnh Phát với Esquire Việt Nam tại Esquire Townhouse: Tastemakers Edition gợi mở một cách nhìn gần gũi hơn: gu có thể được nhận diện qua những lựa chọn ở hiện tại, nhưng chính quá trình liên tục quan sát, trải nghiệm, thay đổi và học hỏi mới khiến nó thực sự mang dấu ấn của mỗi người. Và đó cũng là ý niệm nằm ở trung tâm của “Taste in Motion” – khi cảm quan thẩm mỹ luôn chuyển động cùng chính con người.

Hoàn thiện trải nghiệm của phiên bản Esquire Townhouse: Tastemakers Edition đầu tiên tại Việt Nam có sự đồng hành của đô thị đảo Elyse Island (Legacy Collection by Nam Long) trong vai trò nhà tài trợ chính, cùng La Casa del Habano (Best Lounge in Asia 2025) và PRIME – Steak Boutique and Chill. Mỗi đối tác đã góp phần tạo nên những trải nghiệm khó quên cho sự kiện, từ ẩm thực đến không gian gặp gỡ và kết nối.