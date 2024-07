Thuỵ Sĩ phiên bản Đà Lạt bỗng thay đổi chóng mặt: Người "lương 5 triệu" cũng không thể đu trend được nữa?

Cách đây không lâu, dân tình khắp nơi rần rần trước một địa điểm được cho là có khung cảnh hệt như Thuỵ Sĩ nhưng nằm ngay tại Việt Nam, cụ thể là ở Đà Lạt. Các tấm ảnh chụp tại đây quả thật khiến nhiều người bất ngờ vì giống cảnh ở Thuỵ Sĩ thật. Sau đó, người ta đã phát hiện ra sự thật, thì ra đó chỉ là một tấm phông in cảnh Thuỵ Sĩ rồi khéo léo căng ở phía cuối một đoạn sân cỏ, sau đó che đi bằng hàng cây dương xỉ. Nhờ đó mà khi quay lên video hoặc chụp ảnh thị địa điểm này cho ra sản phẩm rất giống với Thuỵ Sĩ.

Dù biết được sự thật của "Thuỵ Sĩ giữa lòng Đà Lạt" này chỉ là "phông bạt", thế nhưng nó vẫn không ngừng thu hút cách bạn trẻ đến đây chụp ảnh "sống ảo". Đặc biệt, khi trend "lương 5 triệu" viral trên mạng xã hội thì địa điểm "Thuỵ Sĩ" này lại càng hot, bởi nhiều người rủ nhau đu trend "lương 5 triệu đi Thuỵ Sĩ".

Tuy nhiên, vừa mới đây, một số bạn trẻ tới đây để chụp ảnh thì lại nhận được kết quả "hú hồn".

Thuỵ Sĩ giữa lòng Đà Lạt được nhiều bạn trẻ thích thú (Ảnh: Hai Phuong Nguyen)

Cụ thể, mới đây, một bạn trẻ đã đăng tải hình ảnh của địa điểm "Thuỵ Sĩ giữa lòng Đà Lạt" ở thời điểm hiện tại. Không còn tấm phông in khung cảnh Thuỵ Sĩ xanh mướt với núi non lấp ló nữa. Giờ đây, tất cả đã biến thành một bức tường sơn đen sì. Nhiều bạn trẻ còn đùa rừng đó là do Thuỵ Sĩ này đã bị... mất điện tạm thời.

Địa điểm check-in Thuỵ Sĩ tại Đà Lạt đã... biến mất (Nguồn: TikTok @minhbei)

Nhiều người dự đoán rằng, có lẽ chủ nhân của địa điểm này đang chuẩn bị tạo nên một khung cảnh mới mẻ, thú vị hơn cho mọi người đến chụp ảnh. Điều này cũng khiến cho dân tình háo hức mong chờ.

Bên cạnh đó, một số người vẫn tỏ ra khá thất vọng vì chưa kịp check-in cảnh Thuỵ Sĩ ở đây, hoặc có những bạn trẻ lặn lội tới nơi nhưng lại phải ra về vì khung cảnh Thuỵ Sĩ không còn nữa.

Một số bình luận của cư dân mạng:

- Thuỵ Sĩ này đang bảo trì.

- Bữa kêu chờ hết mưa thì ghé mà chưa kịp nghỉ để chạy qua thì đã gỡ mất tiêu, hờn luôn á.

- Thì đen thui như vậy, về muốn ghép cảnh gì vào thì ghép.

- Tui cũng đến đây vì Phú Sĩ mà ai ngờ đen thui...

- Bạn đến buổi tối à, ha ha...