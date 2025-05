Tịch thu 20kg trang sức vàng, kim cương trị giá hơn 28 tỷ đồng tại nhà của 1 hacker

Vụ việc được phát hiện vào tháng 11/2017 khi Văn phòng Công an thành phố An Lục, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, nhận được báo cáo từ một nền tảng mua sắm trực tuyến về việc hệ thống của họ bị tấn công. Theo điều tra, từ ngày 17 đến 24/10 cùng năm, hacker này đã lợi dụng lỗ hổng bảo mật để đặt 106 đơn hàng bao gồm trang sức vàng và kim cương chỉ với mức giá chỉ 106 NDT (hơn 382.000 đồng).

Tổng giá trị thật sự của các món đồ này lên tới 8 triệu NDT (tương đương hơn 28,8 tỷ đồng), nhưng toàn bộ số hàng vẫn được hệ thống giao đi mà không phát hiện ra điều bất thường. Mãi đến đầu tháng 11, sự việc mới bị phát hiện và trình báo lên cơ quan chức năng.

Cảnh sát thành phố An Lục nhanh chóng thành lập đội đặc nhiệm để điều tra. Lưu Dương, đội trưởng Đội An ninh mạng cho biết, đây là vụ việc chưa từng có tiền lệ, đặc biệt do thời gian phát hiện quá muộn, việc truy vết dữ liệu trở nên phức tạp. Hacker đã sử dụng hàng loạt danh tính ảo, gây khó khăn lớn cho công tác điều tra.

Cuộc truy lùng trải dài khắp Trung Quốc, từ Bắc Kinh, Thiên Tân đến Quảng Đông. Hơn 100 tài khoản ngân hàng được kiểm tra và hơn 10 triệu bản ghi dữ liệu được phân tích. Bước ngoặt xảy ra vào ngày 28/2/2018, khi một giao dịch khả nghi tại Chiết Giang khớp với các manh mối thu thập trước đó. Nghi phạm nhanh chóng được cảnh sát xác định là một người đàn ông họ Trương, quê ở huyện Vân Mộng, tỉnh Hồ Bắc.

Đối tượng này đã trực tiếp nhận hàng tại một chợ vật liệu xây dựng ở An Lục trong suốt 3 ngày liên tiếp, trùng khớp với thời gian giao hàng của 104 trong số 106 đơn hàng được hacker đặt lệnh mua. Ngày 2/3, cảnh sát xác định chính Trương là hacker đứng sau vụ tấn công nền tảng mua sắm trên.

Theo manh mối thu thập được, cảnh sát biết được đối tượng họ Trương, 26 tuổi, từng bị kết án 1 năm 6 tháng tù vào năm 2016 vì tội lừa đảo trên Internet. Tuy nhiên, ngay khi họ xác định Trương là thủ phạm thì cũng là lúc hắn “mất tích” không dấu vết. May thay, manh mối mới xuất hiện khi cảnh sát phát hiện nghi phạm này từng mua nhiều CCCD, thẻ ngân hàng và thông tin người dùng từ một nhóm tội phạm buôn bán dữ liệu cá nhân vừa bị bắt.

Dựa vào các danh tính mà Trương từng sử dụng, cảnh sát lần theo dấu vết và phán đoán hắn đang lẩn trốn ở Thâm Quyến. Ngày 25/4, lực lượng cảnh sát đặc nhiệm đã lập tức có mặt tại Thâm Quyến để triển khai các biện pháp truy tìm đối tượng. Qua điều tra ngoại tuyến, cảnh sát xác định Trương không có mặt tại nhà người thân như phán đoán ban đầu. Nhằm tránh rút dây động rừng, lực lượng chức năng không tiếp xúc trực tiếp với người nhà của Trương mà thay vào đó tiến hành theo dõi, thu thập thông tin kỹ lưỡng tại khu vực xung quanh. Với sự phối hợp của cảnh sát Thâm Quyến, đến ngày 27/4, đối tượng Trương đã bị bắt giữ thành công.

Sáng 9/5, trước áp lực điều tra, đối tượng họ Trương đã khai ra nơi cất giấu toàn bộ số đồ trang sức đã “trộm” được. Ngay trong ngày, cảnh sát lập tức có mặt tại nhà của hắn ở huyện Vân Mộng, Hồ Bắc và thu giữ được 20kg trang sức quý gồm vàng, kim cương, được giấu kỹ dưới mái ngói. Đối tượng này sau đó đã bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật Trung Quốc.

