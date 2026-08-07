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Tịch thu 39 thỏi vàng trị giá 29 tỷ đồng buôn lậu qua biên giới bằng xe máy

| | Thị trường chứng khoán

Tịch thu 39 thỏi vàng trị giá 29 tỷ đồng buôn lậu qua biên giới bằng xe máy

Cảnh sát đồng thời thu giữ chiếc xe máy được cho là dùng để vận chuyển số vàng, một điện thoại di động và tiền mặt.

Theo The Business Standard , lực lượng Biên phòng Bangladesh đã bắt giữ một người đàn ông bị nghi buôn lậu cùng 39 thỏi vàng, tổng trọng lượng gần 7 kg, tại khu vực gần biên giới Darshana thuộc huyện Chuadanga.

Theo thông cáo ngày 1/8, số vàng bị thu giữ có trọng lượng chính xác 6,968 kg, với giá trị thị trường ước tính khoảng 13,32 crore taka, tương đương khoảng 29 tỷ đồng.

Người bị bắt là Rabiul Islam (34 tuổi), cư trú tại làng Chhoygharia, Darshana. Cảnh sát Chuadanga đã triển khai chiến dịch sau khi nhận được tin tình báo về một lô vàng lớn chuẩn bị được đưa lậu sang Ấn Độ qua khu vực biên giới.

Khoảng 16h20, lực lượng tuần tra chặn một người đàn ông đang điều khiển xe máy hướng về phía biên giới. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 39 thỏi vàng với nhiều kích cỡ khác nhau. Cảnh sát đồng thời thu giữ chiếc xe máy được cho là dùng để vận chuyển số vàng, một điện thoại di động và 140 taka tiền mặt.

Trong quá trình thẩm vấn ban đầu, người bị bắt khai nhận đang vận chuyển số vàng để đưa lậu sang Ấn Độ. Số vàng thu giữ đang được bàn giao cho Văn phòng Kho bạc, trong khi người bị bắt cùng phương tiện được chuyển tới đồn cảnh sát Darshana. Cơ quan chức năng cũng đang tiến hành các thủ tục để khởi tố vụ việc.

An Thái

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