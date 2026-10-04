Tiêm kích Super Hornet của Mỹ nhận giải thưởng vì đã tiêu diệt một tàu ngầm Iran

Hình ảnh độc đáo ghi lại hình ảnh một máy bay chiến đấu đa năng F/A-18F Super Hornet - loại hoạt động trên tàu sân bay, mang dấu hiệu chính thức về việc tiêu diệt tàu ngầm đối phương đã xuất hiện trên truyền thông. Chiếc tiêm kích này thuộc Phi đội Chiến đấu 41 (VFA-41) của Hải quân Mỹ.

Theo các nguồn giám sát chuyên biệt, vụ tấn công có liên quan đến một tàu ngầm thuộc lực lượng vũ trang Iran. Chủng loại chính xác của tàu ngầm bị phá hủy vẫn chưa được công bố chính thức.

Tuy nhiên, các nhà phân tích chuyên ngành đang nghiên cứu kỹ lưỡng tài liệu ghi nhận về những cuộc giao tranh của lực lượng Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tại Trung Đông.

Chiến công khó tin của tiêm kích hạm Super Hornet.

Một kịch bản khả thi đang được xem xét bằng cách sử dụng hình ảnh từ một video chính thức của CENTCOM ngày 10/3, trong đó ghi lại khoảnh khắc một cuộc tấn công, được cho là bằng tên lửa dẫn đường AGM-114 Hellfire, vào một tàu ngầm mini lớp Ghadir của Iran.

Các chuyên gia lưu ý một chi tiết kỹ thuật đặc biệt đó là việc sử dụng loại tên lửa này loại trừ sự tham gia của tiêm kích hạm Super Hornet, điều này có thể cho thấy việc sử dụng một loại vũ khí phóng từ trên không khác từ máy bay F/A-18F, hoặc đoạn phim mô tả một sự kiện hoàn toàn khác.

Trong các chiến dịch khác chống lại lực lượng hải quân Iran và dân quân Houthi được các cơ quan quốc phòng theo dõi và xác nhận, phía Mỹ đã sử dụng nhiều loại vũ khí khác nhau.

Các báo cáo tình báo của CENTCOM đề cập đến máy bay không người lái trinh sát và tấn công hạng nặng MQ-9 Reaper, hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACMS và những phương tiện không người lái khác.

Việc bổ sung tên gọi máy bay chiến đấu cho thấy sự mở rộng danh sách các phi cơ của Mỹ tham gia trực tiếp vào việc loại bỏ các mối đe dọa trên biển từ phía Lực lượng vũ trang Iran.