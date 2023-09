Tiềm lực 5 doanh nghiệp vốn hóa lớn nhất nước Mỹ

APPLE

Theo dữ liệu của S&P Global Market Intelligence, cổ phiếu Apple (mã chứng khoán: APPL) đã tăng mạnh 49,3% trong nửa đầu năm 2023. Công ty này đã củng cố ngôi vị doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất nước Mỹ khi quay trở lại mức vốn hóa hơn 3.000 tỷ USD mà công ty đã từng đạt được hồi tháng 1/2022.

Theo kết quả kinh doanh của Apple (tính theo quý tài chính từ tháng 4 tới tháng 7/2023), Giám đốc điều hành Tim Cook cho biết, Công ty có doanh thu tốt hơn kỳ vọng, đạt 81,8 tỷ USD. Apple tiếp tục ghi nhận kết quả khả quan tại các thị trường mới nổi, nhờ doanh số bán iPhone mạnh mẽ với tổng doanh thu quý đạt kỷ lục tại Ấn Độ, Indonesia, Mexico, Philippines, Ba Lan, Ả Rập Xê-út, Thổ Nhĩ Kỳ và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Công ty cũng báo cáo doanh số bán hàng kỷ lục tại một số quốc gia, bao gồm Pháp, Hà Lan và Áo. Doanh số bán hàng tại Mỹ giảm 5,6% so với cùng kỳ xuống 37.47 tỷ USD, trong khi doanh thu từ Trung Quốc tăng 8% lên 15,76 tỷ USD.

Đáng chú ý, Apple đã lập kỷ lục doanh thu cao nhất mọi thời đại khi đạt 21,2 tỷ USD từ hoạt động dịch vụ, bao gồm hơn 1 tỷ USD từ hoạt động đăng ký trả phí. Ngoài ra, nhiều dịch vụ khác nhau, chẳng hạn như đám mây (cloud), video, AppleCare và Apple Pay, đã đạt kỷ lục doanh thu mọi thời đại, trong khi App Store, quảng cáo và Apple Music đã phá kỷ lục doanh thu trong quý. Doanh thu từ thiết bị đeo, nhà ở, và phụ kiện cũng ghi nhận tăng trưởng 2% so với năm trước, đạt 8,3 tỷ USD.

5 công ty vốn hóa lớn nhất thị trường Mỹ đều ở ngành công nghệ. Ảnh: Financial Times

MICROSOFT

Trong quý tài chính (tháng 4 tới tháng 6) năm tài khóa 2023, Microsoft đưa ra doanh thu vượt dự báo và tăng 8,3% so với cùng kỳ, đạt gần 56,2 tỷ USD. Trong khi đó, tổng thu nhập ròng tăng gần 20% lên 20,08 tỷ USD trong quý.

Nền tảng đám mây của Microsoft, bao gồm Azure, SQL Server, Windows Server, Visual Studio, Nuance, GitHub và các dịch vụ doanh nghiệp đã đóng góp 23,99 tỷ USD cho doanh thu, tăng 15,3%. Tuy nhiên, doanh thu từ Azure chỉ tăng 26% trong quý IV của năm tài chính, so với 27% trong quý trước. Doanh thu mảng Năng suất và Quy trình kinh doanh của Microsoft tăng 10% lên 18,3 tỷ USD. Ngược lại, doanh thu từ mảng Máy tính cá nhân giảm 4% xuống 13,9 tỷ USD. Công ty cũng cắt giảm chi tiêu cho R&D lần đầu tiên từ 2016, chủ yếu cho việc phát triển các thiết bị mới. Dẫu vậy, khoản đầu tư cho Linkedin thu hẹp mức cắt giảm này xuống 110 triệu USD, thấp hơn 2% so với cùng kỳ.

Trong cả năm tài khóa 2023, Microsoft dự báo doanh thu tăng 7%, là mức tăng trưởng thấp nhất từ năm 2017.

Gần đây, Microsoft đã tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) vào công cụ tìm kiếm Bing của mình và cũng đưa ra mức giá 30 USD/tháng cho sản phẩm AI mới sẽ tích hợp vào các sản phẩm Microsoft 365. Sản phẩm có tên là Copilot, được cho là có thể tóm tắt các email chưa đọc của người dùng, định dạng lại các dấu đầu dòng PowerPoint và viết bản nháp dựa trên các hướng dẫn theo yêu cầu, cùng các chức năng khác.

ALPHABET (GOOGLE)

Trong quý II, Alphabet, công ty mẹ của Google, báo cáo doanh thu đạt 74,6 tỷ USD, tăng 7% so với cùng kỳ. Kết quả này đánh dấu quý thứ hai liên tiếp Google tăng trưởng nhanh hơn, trong bối cảnh đợt suy thoái kéo dài do đại dịch. Tuy nhiên, đây cũng là quý thứ tư liên tiếp, công ty mẹ của Google đã báo cáo mức tăng trưởng ở mức một con số do lo ngại về chi tiêu cho quảng cáo kỹ thuật số sẽ giảm. Google ghi nhận 21,8 tỷ USD thu nhập từ hoạt động kinh doanh, đánh dấu mức tăng trưởng 12% so với cùng kỳ.

Mảng điện toán đám mây của Google, một phần trung tâm trong chiến lược AI của hãng, đã báo cáo doanh thu 8 tỷ USD, tăng 28% so với một năm trước đó. Mảng này đã ghi nhận lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trong quý thứ hai liên tiếp với 395 triệu USD, trong khi cùng kỳ lỗ 590 triệu USD.

Google cũng ghi nhận 58 tỷ USD tiền doanh thu quảng cáo, tăng khoảng 3% so với một năm trước đó. Doanh số bán quảng cáo đã giảm trong hai quý liên tiếp vừa qua, một sự sụt giảm hiếm hoi đối với một trong những ngành ổn định nhất của doanh nghiệp này.

YouTube, nền tảng video thuộc sở hữu của Google, đã báo cáo doanh số bán quảng cáo tăng 4,4% lên 7,7 tỷ USD, cũng là mức tăng so với cùng kỳ lần đầu tiên kể từ quý 2 năm 2022. Dịch vụ video ngắn YouTube Shorts, đối thủ cạnh tranh của TikTok, đã có hơn hai tỷ người dùng hàng tháng, tăng từ mốc 1,5 tỷ một năm trước.

Gã khổng lồ tìm kiếm, với phần lớn doanh thu từ quảng cáo và các trang web, đang ở giữa cuộc chiến với các công ty công nghệ lớn khác và nhiều công ty mới thành lập trong việc tận dụng những tiến bộ gần đây của AI.

AMAZON

Doanh thu của Amazon tăng trưởng 11% trong quý II lên 134,4 tỷ USD nhờ nhu cầu mạnh mẽ đối với nhiều loại sản phẩm, từ dịch vụ giao hàng nhanh Prime đến quảng cáo, thúc đẩy lợi nhuận tăng vọt so với một năm trước. Doanh thu từ mảng đám mây Amazon Web Services của công ty đã tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái lên 22,1 tỷ USD. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn mức tăng trưởng 16% được ghi nhận trong quý 1.

Đáng chú ý, lợi nhuận hoạt động của công ty tăng 133% lên 7,7 tỷ USD trong quý, với mảng đám mây đóng góp khoảng 70%, tương đương 5,4 tỷ USD. Tuy nhiên, lợi nhuận từ mảng kinh doanh này vẫn thấp hơn 5% so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu quý sụt giảm thứ 3 liên tiếp. Ngoài ra, lợi nhuận thuần cũng nhảy vọt lên 6,7 tỷ USD, so với khoản lỗ 2 tỷ USD trong quý II năm ngoái.

Trong quý II, Amazon đã ra mắt Bedrock, một dịch vụ cho phép các tổ chức triển khai các mô hình trí tuệ nhân tạo tạo sinh có chức năng bao gồm tạo văn bản và hình ảnh ấn tượng từ các từ ngữ hoặc hình ảnh được cung cấp. Công ty cũng cho biết đang đầu tư 100 triệu USD vào việc đưa vào hoạt động một Trung tâm sáng tạo AI tạo sinh để kết nối khách hàng với các chuyên gia.

NVIDIA

Cổ phiếu Nvidia đã tăng hơn 3 lần kể từ đầu năm đến nay nhờ vị trí hàng đầu của công ty trên thị trường chip trí tuệ nhân tạo, vốn đang tạo cơn sốt trong giới đầu tư.Vào tháng 5/2023, Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang đã công bố một siêu máy tính mới, cũng như phần mềm và dịch vụ mới dành AI tạo sinh. Công nghệ này có thể tạo nội dung, bao gồm các bài viết, từ các cụm từ mô tả đơn giản bằng cách phân tích và xử lý lượng dữ liệu khổng lồ. Nó cũng có thể viết mã lập trình máy tính.

Cũng trong tháng 5, công ty công bố kết quả kinh doanh của quý tài chính thứ nhất của năm tài chính 2023 (tháng 2 tới tháng 5). Cụ thể, doanh thu bán hàng của Nvidia đạt 7,19 tỷ USD trong quý, giảm 13% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng tăng 19% so với quý trước đó.

Doanh thu mảng trung tâm dữ liệu tăng 14% so với cùng kỳ và 18% so với quý trước lên 4,28 tỷ USD. Nvidia cho biết tăng trưởng được thúc đẩy bởi nhu cầu về chip GPU của các nhà cung cấp dịch vụ đám mây cũng như các công ty internet lớn. Trong khi đó, doanh thu từ chip gaming đạt 2,24 tỷ USD, giảm mạnh 38% so với cùng kỳ nhưng vẫn cao hơn 22% so với quý trước đó. Nvidia cho rằng môi trường kinh tế vĩ mô không thuận lợi và sự ưu tiên của công ty cho dòng GPU gaming mới đã dẫn đến kết quả này.

Mảng điện tử ô tô, bao gồm chip và phần mềm lái xe tự động, đã tăng trưởng 114% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng vẫn chỉ đóng góp một phần nhỏ là 296 triệu USD cho tổng doanh thu trong quý. Thu nhập ròng của Công ty trong quý đạt 2,04 tỷ USD, tăng 44% so với cùng kỳ và 26% so với quý trước.