Tiềm lực công ty của “bà trùm” bất động sản Kim Oanh khi muốn chi 31.000 tỷ đồng làm 40.000 căn NOXH

Kế hoạch làm 40.000 căn nhà ở xã hội

Mới đây, bà Đặng Thị Kim Oanh - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Kim Oanh Group đã có những chia sẻ về kế hoạch xây dựng nhà ở xã hội trong giai đoạn sắp tới.

Theo đó, sau hơn một năm nghiên cứu thị trường và phân khúc nhà ở xã hội, Kim Oanh Group đã hoàn thành Đề án phát triển nhà ở xã hội và nhà ở thu nhập thấp với hai giai đoạn phát triển từ nay đến năm 2028.

Cụ thể, Kim Oanh Group đặt mục tiêu sẽ phát triển 26 dự án (gồm 23 dự án nhà ở xã hội và 3 dự án nhà ở thu nhập thấp) với tổng cộng khoảng 40.000 sản phẩm; tổng mức đầu tư khoảng 31.000 tỷ đồng.

Giai đoạn 1, từ nay đến năm 2026, Kim Oanh Group sẽ giới thiệu ra thị trường 14 dự án với 25.000 sản phẩm. Riêng năm 2023 sẽ giới thiệu ra thị trường 4.800 sản phẩm nhà ở xã hội thấp tầng và cao tầng tại Bình Dương và Đồng Nai.

Theo Chủ tịch Kim Oanh, hiện doanh nghiệp đang sở hữu hơn 500ha đất tại nhiều khu vực phát triển sôi động như Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Phú Quốc (Kiên Giang) và sẽ dành ra 20% diện tích để phát triển các dự án nhà ở xã hội.

Nếu kế hoạch trên được triển khai thành công, đường đua làm nhà ở xã hội (NOXH) khu vực phía Nam sẽ “nóng” hơn bao giờ hết cùng với những cái tên nổi bật ở phân khúc này như “ông trùm” NOXH Địa ốc Hoàng Quân (mã HQC) hay Công ty Lê Thành.

Tiềm lực của Kim Oanh Group

Kim Oanh Group có tiền thân là Kim Oanh Real Estate, được thành lập vào năm 2008. Hiện, bà Đặng Thị Kim Oanh (SN 1970) giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.

Năm 2008, bà Đặng Thị Kim Oanh (SN 1970) gia nhập thị trường bất động sản, thành lập Kim Oanh Real Estate - đơn vị tư vấn, phân phối bất động sản ở khu vực Bình Dương. Khi ấy, công ty tập trung chủ yếu vào phân khúc đất nền, nhà giá rẻ với nhóm khách hàng tiềm năng là những người lao động có thu nhập thấp và các nhà đầu tư ít vốn muốn đón đầu sự phát triển của thành phố mới Bình Dương.

Kim Oanh đã hợp tác đầu tư và phân phối thành công hàng loạt dự án tại Bình Dương như The Eastern, Civilized City, The Mall City, The Mall City 2, Bến Cát Center Point, The Morning City… Sau đó, công ty mở rộng thị trường vào TP.HCM hợp tác với các đối tác Becamex, Tín Nghĩa, Giang Điền…

Năm 2015, công ty chuyển đổi thành mô hình tập đoàn, trở thành nhà phát triển bất động sản với 3 thành viên, đánh dấu một cột mốc phát triển mới của công ty. Đây cũng là bước ngoặt đột phá giúp Kim Oanh Real từ một nhà môi giới đơn thuần thành nhà đầu tư, phát triển dự án chuyên nghiệp.

Đến năm 2017, Kim Oanh tiếp tục mở rộng quy mô, tăng vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng với 6 chi nhánh và 900 nhân sự. Công ty bắt đầu phát triển dòng sản phẩm cao cấp Mega City và tiến vào thị trường TP.HCM với dự án KĐT Singa City. Sau đó, Kim Oanh triển khai dự án căn hộ đầu tiên mang tên The East Gate tại TP. Dĩ An, Bình Dương.

Năm 2020, Kim Oanh tăng vốn điều lệ lên hơn 2.882 tỷ đồng với 4 công ty thành viên Kim Oanh Land, Kim Oanh Construction, Kim Oanh Realty và Kim Oanh Foundation; phát triển dự án KCN tại Bình Dương và KĐT Century 49,8 ha tại Long Thành, Đồng Nai.

Tính đến nay, Kim Oanh Group đã nắm trong tay hơn 500 ha đất tại các vị trí chiến lược ở Bình Dương, Đồng Nai và TP.HCM. Hệ thống của Kim Oanh đã lên đến 9 chi nhánh với tổng cộng hơn 1.500 nhân viên.

Theo thông tin từ website doanh nghiệp này, mỗi năm trung bình Kim Oanh Group sẽ phân phối khoảng 3.000 sản phẩm đất nền và nhà xây sẵn tại nhiều thị trường khác nhau.

Hiện, Kim Oanh Group đang phát triển 3 dự án gồm: Tổ hợp căn hộ Legacy Central với tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng; KĐT thương mại Richland Residence có quy mô 15,46ha; NOXH Richhome ở thị xã Bến Cát, Bình Dương.

Vụ việc đình đám liên quan đến bà chủ Kim Oanh Group được nhắc đến nhiều trong thời gian qua là vụ lùm xùm liên quan đến đất đai với Tập đoàn Tân Hiệp Phát. Bà Oanh từng có đơn kêu cứu vì cho rằng bị "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến ông Trần Quí Thanh, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát và 2 con gái là Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.