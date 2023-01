Tiền mặt dồi dào sau Tết nên gửi tiết kiệm ở ngân hàng nào?

Nhiều khách hàng phản ánh, dù cùng gửi tiền tiết kiệm ở 1 ngân hàng, nhưng mỗi chi nhánh lại có một mức lãi suất khác nhau. Mỗi nhân viên huy động lại đang chào một mức lãi suất khác. Người gửi tiền cũng phân vân không biết gửi đâu để được lợi nhiều nhất.

Lãi suất ngân hàng hiện vẫn đang ở mức cao, không những thế mức lãi suất ở từng chi nhánh trong cùng 1 ngân hàng lại khác nhau. Nhiều người dân đi gửi tiền phản ánh, mức lãi suất có thể chênh lệch đến 1-1,5% giữa các chi nhánh.

Ngay cả đối với tiền gửi online cũng có hiện tượng tương tự, khi gửi online, một số ngân hàng đưa ra chính sách có thể tùy ý chọn chi nhánh hỗ trợ, mức lãi suất giữa các đơn vị này sẽ khác nhau.

Khách hàng gửi tiền tiết kiệm cần lưu ý mức lãi suất ở từng chi nhánh trong cùng 1 ngân hàng thường có mức lãi suất khác nhau. Ảnh minh họa: VTV.VN

Ngoài ra, sau khi đã được cộng lãi suất từ phía ngân hàng, khách hàng còn có thể nhập mã của nhân viên hỗ trợ để được thưởng phần trăm lãi suất. Mức lợi tức của người có nhập mã và không nhập mã có thể chênh lệch từ 1-2,5%/năm.

Ông Trần Đức Anh, Giám đốc Kinh tế vĩ mô và Chiến lược thị trường Trung tâm Nghiên cứu của KB Securities nhận định, việc tăng lãi suất tiền gửi thời gian gần đây chủ yếu ở ngân hàng vừa và nhỏ. Đối với các ngân hàng lớn, mức tăng lãi suất không đáng kể. Nếu kết hợp với lãi suất liên ngân hàng vẫn thấp cho thấy thanh khoản của hệ thống khá dồi dào.

Theo các chuyên gia kinh tế, mỗi chi nhánh ngân hàng sẽ được cấp hạn mức kinh doanh khác nhau, tùy theo năng lực của điểm kinh doanh, để các nhân viên có thể thu hút tiền gửi một cách chủ động hơn. Do đó, mức lãi suất tiền gửi giữa các chi nhánh cũng sẽ khác nhau.

Ngoài ra, một số ngân hàng còn triển khai các chương trình cộng hoặc thưởng lãi suất dưới dạng các mã điện tử như cách các sàn thương mại điện tử đã từng làm. Một số ngân hàng chọn cách cấp riêng mã thưởng cho nhân viên để hỗ trợ hoạt động tư vấn khách hàng tốt hơn.

Ông Nguyễn Quốc Hùng, Tổng thư ký hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cho rằng, trong giai đoạn hiện nay, khách hàng đều có chiến lược kinh doanh của mình. Các ngân hàng lựa chọn khách hàng phù hợp với mục tiêu, tập trung thu hút khách hàng có tiềm năng, vì vậy việc đưa ra mức lãi suất cao với khách hàng có tiền gửi lớn cũng là một chính sách. Tuy nhiên, vẫn phải đảm bảo lãi suất đầu vào huy động bình quân ở mức hợp lý để có thể cho vay.

Nhiều ngân hàng cũng đang đang tập trung phát triển mảng ngân hàng số, nên thời gian tới việc khuyến mãi theo hình thức nhập mã hoặc “săn mã giảm giá” trực tiếp trên ứng dụng ngân hàng cũng sẽ phổ biến hơn. Với sản phẩm tiền gửi, việc tiết kiệm qua kênh online bên cạnh việc có lãi suất cao hơn so với tại quầy, khách hàng còn nhận được giá trị từ sự tiện lợi, tiết kiệm thời gian và an toàn hơn đáng kể so với việc đem tiền đến quầy giao dịch.