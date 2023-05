Tiền nong sau cưới của các đôi trẻ nổi tiếng: Có thiếu gia đưa hết lương cho vợ, người lại tiền ai nấy tiêu

Nếu yêu chỉ là yêu thì lúc cưới nhau và về chung một nhà các cặp đôi phải đối mặt với rất nhiều vấn đề khác nhau. Từ con cái, nhà cửa, gia đình hai bên... đều cần phải có sự đồng thuận của hai vợ chồng. Trong đó chuyện tài chính sau hôn nhân cũng là “bài toán” khó với nhiều cặp đôi. Nên tiền ai nấy giữ hay gom về một mối để cùng nhau xây đắp gia đình? Câu trả lời phụ thuộc vào từng hoàn cảnh sống và quan điểm riêng của từng cặp đôi. Hãy lắng tìm hiểu xem các cặp đôi nổi tiếng dưới đây đang chọn cách nào nhé!

Salim - Hải Long: Vợ nắm tài chính

Chỉ trong một thời gian ngắn, cuộc sống của Salim (Hoàng Kim Ngân, sinh năm 1992) và chồng - Hải Long đã có rất nhiều thay đổi khi lần lượt đính hôn, về chung một nhà rồi có em bé. Cả hai cũng thống nhất cách chi tiêu và tài chính của gia đình.

Vợ chồng Salim - Hải Long và con gái

Theo chia sẻ của Salim, cô đang là người nắm giữ tài chính gia đình, các khoản chi tiêu cũng được ghi chép lại để cùng thống nhất. Với các khoản lớn, vợ chồng Salim đều hỏi nhau, bàn bạc trước khi mua sắm và chi tiêu thứ gì đó. Dẫu vậy vấn đề xoay quanh chi tiêu trong gia đình, làm sao để cân đối và hợp lý nhất vẫn dễ khiến cả hai bất đồng, chỉ sau chuyện nuôi con.

Ngoài ra Salim cũng không để ý nhiều đến chuyện “quỹ đen” của chồng: “Việc chồng có ‘quỹ đen’ hay không thì mình nghĩ mắt không thấy tim không đau. Nếu mà biết, mình cũng sẽ có cách riêng để giải quyết nhưng hiện tại mình không có nhu cầu tìm hiểu quá sâu để làm gì” - cô tâm sự.

Lý Hoàng Nam - Phương Trinh: Tiền ai nấy tiêu

Mới chính thức về chung một nhà hồi cuối tháng 4 - đầu tháng 5 vừa qua, cặp đôi “tay vợt số 1 Việt Nam” Lý Hoàng Nam và vợ - Phương Trinh cũng nhận về nhiều lời chúc phúc từ cư dân mạng. Ngược lại cặp vợ chồng son cũng không ngại chia sẻ câu chuyện tình yêu - hôn nhân.

Vợ chồng Lý Hoàng Nam - Phương Trinh

Phương Trinh tiết lộ ngoài khoản tiết kiệm chung thì vợ chồng cô quyết định tiền ai nấy tiêu, chưa có nhu cầu kiểm soát tài chính đối phương.

“Vì cả hai đều có thu nhập và biết kiểm soát tài chính của mình nên chưa phải bàn bạc nhiều về vấn đề này. Tất nhiên sẽ có khoản tiết kiệm chung như mọi gia đình nhưng hiện tại bọn mình vẫn chưa có nhu cầu phải kiểm soát tài chính của đối phương” - Phương Trinh nói.

Vợ chồng Chanhealthy: Vợ là tay hòm chìa khóa nhưng tiêu gì cũng nói chồng

Dù nhà bố mẹ chồng ở Hà Nội và cũng để dành được một khoản tiền nhưng sau khi kết hôn, vợ chồng Xuân Tuyền - Hà Trang (chủ kênh Chanhealthy) vẫn quyết định đi thuê nhà. Số tiền tiết kiệm được cặp đôi mang gửi ngân hàng và lấy lãi chi trả cho tiền sinh hoạt hàng tháng. Mỗi tháng đôi vợ chồng trẻ tốn 12 triệu cho tiền nhà, chưa tính các khoản chi phí dịch vụ khác.

Ngoài tính toán độc đáo này, vợ chồng Hà Trang cũng có chung quan điểm tài chính sau kết hôn. Vì thu nhập và chi tiêu khác nhau nên Trang và Tuyền ngồi bàn bạc rất rõ ràng về chi tiêu, tiết kiệm. Cuối cùng cả hai đi đến kết luận phần lớn sẽ do Hà Trang sẽ giữ tiền và khi cần chi tiêu, luôn nói rõ ràng các khoản cho nhau để thống nhất.

Vợ chồng Hà Trang - Xuân Tuyền

Mia Trần - Chan Young: Không giữ tiền của nhau, chồng chi trả tiền sinh hoạt

Mia Trần (Vy Hằng) - chủ kênh Mia in Korea tình cờ quen và yêu chồng - Chan Young (người Hàn Quốc) từ khi còn là sinh viên. Lúc đó anh chàng đã đi làm rồi nên mọi khoản chi tiêu lớn nhỏ đều do chồng Mia chi trả. Sau này khi cả hai về chung một nhà và Mia cũng đã tự chủ kinh tế nhưng quy tắc này vẫn tiếp tục được áp dụng. Cụ thể, các khoản chi trong nhà như tiền điện nước, ăn uống, phí sinh hoạt phát sinh vẫn là do chồng cô chi trả. Đương nhiên cả hai đều rất thoải mái và hài lòng về chuyện này.

Mia Trần và chồng Hàn Quốc

Ngoài ra vợ chồng Mia cũng không có quỹ chung và không giữ tiền của nhau, số dư tài khoản của chồng thế nào cô cũng không biết. Quan điểm của Mia cũng không giống với phần đông chị em, cô tôn trọng quyền riêng tư của chồng và muốn chồng lo toan, sắp xếp các việc lớn trong gia đình, bao gồm cả sắp xếp chi tiêu. "Mình biết,sắp xếp chi tiêu trong gia đình là việc khó, mà cái gì khó, thì hãy để cho chồng làm" - Mia bày tỏ.

Tuy nhiên khi cần chi một số tiền lớn, vợ chồng Mia Trần vẫn bàn bạc với nhau, không phải để "xin phép" đối phương mà thể hiện sự tôn trọng và chia sẻ. Bất kể chuyện gì xảy ra, nếu chính đáng thì cô luôn ủng hộ chồng còn lại cô sẽ khuyên nhủ anh xem xét, cân nhắc kỹ.

Tạm kết

Có thể thấy mỗi vợ chồng trẻ lại có một cách giải "bài toán" chi tiêu khác nhau, có cặp chọn cách để tiền quy về một mối và có người còn chẳng biết số dư tài khoản của đối phương ngang dọc thế nào. Nhưng dù là cách nào thì điểm chung nhất của những cặp đôi này chính là họ luôn tôn trọng và chia sẻ với đối phương trước những quyết định quan trọng. Có lẽ "chìa khóa" hạnh phúc của họ là đây rồi!