Tiến sĩ AI xây dựng sản phẩm dịch thuật tốt hơn 20% so với Google Translate và ChatGPT: “Đi vào ngách mà các mô hình AI lớn chưa đánh chiếm, đặc biệt khả năng hiểu Tiếng Việt sâu sắc’

Năm 2023, anh sáng lập Thinkprompt với mong muốn tạo ra các sản phẩm AI nhắm đến thị trường quốc tế. Đầu năm 2024, Thinkprompt cho ra mắt Doctranslate.io, một ứng dụng dịch thuật AI dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn, hỗ trợ đa dạng định dạng tài liệu như Word, PDF, PowerPoint, hình ảnh, video và âm thanh. Nền tảng này nhanh chóng thu hút sự chú ý và được lựa chọn tham gia chương trình Google for Startups Accelerator Southeast Asia 2024, một chương trình kéo dài ba tháng nhằm hỗ trợ các startup AI tại Việt Nam. Cùng năm, Doctranslate.io lọt vào Top 5 cuộc thi Tìm kiếm Tài năng Khởi nghiệp Sáng tạo Quốc gia (Techfest Vietnam 2024) và vòng chung kết Startup Wheel.

Với tầm nhìn chiến lược và cam kết mạnh mẽ trong việc ứng dụng AI vào đời sống, Trần Vũ Anh tiếp tục đóng góp tích cực vào cộng đồng công nghệ và khởi nghiệp tại Việt Nam, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ theo đuổi đam mê và sáng tạo trong lĩnh vực này.

TS. Trần Vũ Anh và các cộng sự

Xuất phát từ ý tưởng nào để anh chọn phát triển nền tảng dịch thuật Doctranslate.oi? Anh nhìn thấy tiềm năng trong lĩnh vực này như thế nào?

Trong thời gian sống ở Nhật Bản và làm việc tại các quốc gia khác, tôi thường xuyên phải sử dụng Google Dịch để hỗ trợ giao tiếp. Tuy nhiên, tôi nhận thấy rằng công cụ này vẫn còn một số điểm có thể cải thiện, đặc biệt là về độ chính xác và khả năng xử lý ngữ cảnh phức tạp. Với nền tảng về AI, tôi luôn tin rằng trí tuệ nhân tạo có thể mang đến một giải pháp tốt hơn, hoàn thiện hơn để phá bỏ rào cản ngôn ngữ.

Những hạn chế đó đã trở thành ý tưởng để tôi và cộng sự bắt tay vào phát triển một sản phẩm dịch thuật ưu việt hơn, và đến đầu năm 2024, Doctranslate.io chính thức ra đời. Ban đầu, chúng tôi chỉ nghĩ rằng sẽ phát triển một sản phẩm nhằm ứng dụng trong nội bộ, nhưng trong quá trình chạy thử thì thấy nhu cầu thực tế của khách hàng là rất cao. Họ rất cần một công cụ dịch thuật có chất lượng tốt, bảo mật tốt, có thể dịch nhiều nhiều định dạng tài liệu chứ không chỉ là tệp văn bản thông thường.

Trong quá trình phát triển sản phẩm, chúng tôi có tìm hiểu về hiện trạng ngành dịch thuật và tình hình chung của các đối thủ cạnh tranh và nhận thấy rằng thị trường cho ngành dịch thuật là rất tiềm năng, có tốc độ phát triển nhanh chóng. Thị trường ngành dịch thuật bằng công nghệ AI hiện nay đã hơn 1 tỉ USD và sẽ tăng gấp 3 lần trong vài năm tới. Thị trường toàn cầu đối với ngành dịch thuật là hơn 56 tỉ USD và sẽ tăng trưởng rất nhanh tới khoảng 70 tỉ USD vào năm 2030. Đây là một bài toán thú vị để theo đuổi.

Như anh chia sẻ, sản phẩm dịch thuật đã được phát triển bởi một số tên tuổi lớn như Google, Amazon, Baidu… Vậy đó là thuận lợi hay khó khăn gì cho một sản phẩm khởi nghiệp như Doctranslate?

Hiện nay, trên toàn thế giới chỉ có khoảng 20 công ty cung cấp dịch vụ dịch thuật như một API (Giao diện chương trình ứng dụng) là Google, Baidu, Amazon… Đây đều là những tập đoàn công nghệ rất lớn. Song điều đó cũng cho thấy rằng sản phẩm dịch thuật là một bài toán khó về công nghệ và không có nhiều công ty sẵn sàng phát triển nó.

Với bối cảnh như vậy, chúng tôi coi đây là một điều kiện thuận lợi vì người dùng đã có thời gian quen thuộc với việc sử dụng các ứng dụng, phần mềm dịch thuật. Nhưng các phần mềm truyền thống đó chưa đủ khả năng đáp ứng nhu cầu của họ, còn rất nhiều "lỗ hổng" mà một sản phẩm mới có thể "lấp đầy" và trở nên vượt trội.

Đứng trước những đối thủ cạnh tranh đáng gờm như vậy, Doctranslate có gì để trở nên khác biệt, thưa anh?

DocTranslate là Giải pháp dịch thuật AI toàn diện cho doanh nghiệp và cá nhân, đảm bảo về vấn đề bảo mật với sản phẩm đầu ra chỉn chu, hoàn toàn có thể sử dụng ngay mà không cần chỉnh sửa hay thiết kế lại. Về dịch thuật tài liệu và ảnh chúng tôi không chỉ cải tiến tốc độ xử lý tài liệu lên tới 10 lần, hỗ trợ hơn 30 ngôn ngữ và có thể xử lý tất cả các định dạng tài liệu, bao gồm Word, Excel, PowerPoint, PDF, hình ảnh, âm thanh, video, và thậm chí là giọng nói trực tiếp.

Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp các tùy chọn về 6 phong cách, 34 chuyên ngành, cùng với nhiều tiện ích khác để đem đến những bản dịch cá nhân hóa với chất lượng cao nhất. Điểm khác biệt mang tính cạnh tranh là DocTranslate có khả năng xử lý các tệp PDF scan, bao gồm dịch cả hình ảnh và biểu đồ bên trong tài liệu, đồng thời vẫn giữ nguyên bố cục và định dạng ban đầu. Hơn nữa, tài liệu sau khi được dịch sẽ được chuyển đổi từ file PDF sang các định dạng file như Word hay Powerpoint, giúp khách hàng dễ dàng chỉnh sửa. Ngoài ra, nền tảng này còn cung cấp dịch thuật nội dung đa phương tiện bao gồm: Dịch audio, dịch video. Ngoài ra, tính năng mới nhất vừa được ra mắt là dịch trực tiếp (dịch cabin) giúp hội họp đa ngôn ngữ trở nên dễ dàng, tự động nhận diện giọng nói và lưu lại bản ghi.

Chúng tôi tập trung vào những nhu cầu có thực của khách hàng và luôn quan tâm tới sự hài lòng của khách hàng về sản phẩm; đồng thời sẵn sàng hoàn tiền trong bất kì trường hợp nào khách hàng không hài lòng. DocTranslate không cạnh tranh về giá và có mức giá khá cao so với mặt bằng chung, song đảm bảo cung cấp sản phẩm chất lượng tốt.

Ngoài việc cung cấp những sản phẩm ngách mà các mô hình AI lớn chưa đánh chiếm, một trong những lý do khiến Doctranslate.io vượt trội so với ChatGPT, Google Translate là khả năng hiểu tiếng Việt sâu sắc. DocTranslate đã công bố kết quả nghiên cứu khoa học và mã nguồn mở một phần AI cho thấy nền tảng DocTranslate có độ chính xác vượt trội hơn 20% so với ChatGPT và các dịch vụ khác.

Được biết, anh đã có thời gian dài làm việc tại các startup quốc tế nhưng vẫn lựa chọn quay trở về Việt Nam để khởi nghiệp. Anh nhận thấy những cơ hội và khó khăn gì khi khởi nghiệp ở Việt Nam?

Sau 10 năm sống và làm việc tại Nhật, năm 2019 tôi quyết định trở về Việt Nam khi nhận thấy sự thay đổi mạnh mẽ của làn sóng khởi nghiệp ở quê hương. Điều có thể thấy rõ ràng nhất chính là tinh thần khởi nghiệp của người trẻ Việt Nam sục sôi hơn rất nhiều so với các nước khác; các bạn trẻ thích tìm tòi, sáng tạo ra những sản phẩm của riêng mình.

Tuy nhiên, có một sự thật rằng Việt Nam không phải là một thị trường quá màu mỡ dành cho các sản phẩm công nghệ, do thị trường nhỏ và người dùng không có thói quen chi trả. Thêm vào đó, hệ sinh thái khởi nghiệp ở nước ta còn non trẻ so với các nước trên thế giới, nên các startup sẽ không có nhiều lựa chọn và nguồn lực đầu tư. Một điều khác nữa là so với các startup quốc tế khác, startup Việt sẽ không dễ dàng để vươn tầm thế giới, bởi ngay từ xuất phát điểm chúng ta đã không bằng họ.

Công nghệ liên tục biến đổi, anh nhận thấy các startup công nghệ cần phải làm gì để thích ứng với sự thay đổi đó?

Phương châm của tôi là "Business first, product second, technology last" (Kinh doanh là trên hết, sản phẩm là thứ hai, công nghệ là cuối cùng). Dù công nghệ luôn luôn thay đổi, nhưng quan trọng hơn vẫn là phát triển kinh doanh bền vững, và phát triển sản phẩm từ nhu cầu kinh doanh. Sản phẩm thì cần xây dựng dựa trên nhu cầu thực tế của người dùng. Nếu nhu cầu đó là có thật và bức thiết thì nó sẽ không biến mất một cách nhanh chóng, bạn sẽ có thời gian để xây dựng và phát triển sản phẩm, thích nghi kịp thời với công nghệ. Và khách hàng sẽ tin tưởng, lựa chọn sản phẩm của bạn vì chất lượng. Uy tín thương hiệu sẽ giúp công ty đứng vững trước sự thay đổi về công nghệ.

Anh và các cộng sự đã từng chia sẻ về giấc mơ "vươn tầm thế giới" và "khẳng định trí tuệ Việt trên bản đồ công nghệ toàn cầu", vậy giấc mơ đó đã được thực hiện tới đâu, đạt được những dấu mốc quan trọng gì, thưa anh?

Tính đến thời điểm hiện tại, DocTranslate đã ra mắt thị trường được hơn một năm. Tuy vẫn còn là một sản phẩm non trẻ nhưng chúng tôi đã có hơn 200.000 người dùng hoạt động thường xuyên. Trong đó, có nhiều khách hàng quốc tế, ví dụ như nhà phân phối ở Thổ Nhĩ Kỳ phân phối sản phẩm cho các nước Đông Âu và nhiều khách hàng nhỏ đến từ các quốc gia ở Mỹ, châu Âu, và châu Á Thái Bình Dương…

Về mặt sản phẩm, chúng tôi đang phát triển thêm nhiều ngôn ngữ, giao diện để phù hợp với thị trường toàn cầu. Về mặt thương hiệu, chúng tôi tích cực tham gia các sự kiện khởi nghiệp, sự kiện công nghệ trẻ toàn cầu và nhận được sự ghi nhận, đảm bảo từ nhiều tên tuổi lớn. Ví dụ như năm 2024, Doctranslate đã được lựa chọn là một trong 19 startup tiềm năng tham gia chương trình Google for Startups Accelerator Southeast Asia: Việt Nam Bứt Phá Đổi Mới. Đây không chỉ là cột mốc quan trọng với Doctranslate mà còn là bước tiến lớn cho ngành dịch thuật ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại Việt Nam.

Thời gian tới, bằng các chiến lược khác nhau, chúng tôi sẽ tiếp tục tiếp cận khách hàng quốc tế và đặt mục tiêu phần lớn khách hàng và doanh thu đến từ thị trường quốc tế. Điều đó sẽ giúp chúng tôi tự tin nói rằng đây là sản phẩm toàn cầu. Chúng tôi tâm niệm rằng, startup là quá trình thử sai, quan trọng là biết được đích đến và con đường, sẽ làm được điều mình mong muốn!

Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện. chúc DocTranslate sẽ cất cánh hơn nữa!