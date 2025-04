Tiếng xấu khó gột rửa của “ông hoàng showbiz” bị khui phốt quảng cáo thực phẩm nhiễm khuẩn, dầu gội chứa chất gây ung thư

Thành Long là siêu sao hành động - võ thuật nổi tiếng toàn thế giới. Với vị thế 1 nghệ sĩ hạng S và được khán giả mọi lứa tuổi yêu mến, ông từng được xem là "gương mặt vàng" trong giới quảng cáo, được các thương hiệu hàng đầu săn đón. Tuy nhiên, việc nhiều lần dính phốt quảng cáo sản phẩm kém chất lượng khiến Thành Long bị ghét bỏ. Trong đó, vụ việc tài tử này làm người đại diện cho 1 thương hiệu dầu gội bán sản phẩm chứa chất gây ung thư được xem là vết nhơ không bao giờ có thể gột rửa trong sự nghiệp lẫy lừng của "ông hoàng Kung Fu".

Thành Long mang tiếng xấu vì quảng cáo hàng kém chất lượng, sai sự thật

Bê bối hạ bệ uy tín của Thành Long

Năm 2008, Thành Long lao đao khi sản phẩm bánh bao, sủi cảo của thương hiệu Tư Niệm do ông đại diện bị phát hiện không đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Qua xét nghiệm ngẫu nhiên, sản phẩm của thương hiệu này bị phát hiện chứa lượng lớn vi khuẩn tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus), buộc cơ quan y tế phải ban lệnh thu hồi khẩn cấp toàn quốc. Staphylococcus aureus là tác nhân gây nhiễm trùng mủ ở người như viêm phổi, viêm đại tràng giả mạc, viêm màng ngoài tim, nhiễm trùng huyết...

Tuy nhiên, vụ bê bối quảng cáo đỉnh điểm, là giọt nước tràn ly khiến ông bị tẩy chay diện rộng là đại diện hình ảnh cho thương hiệu Bá Vương.

Thương hiệu mỹ phẩm do Thành Long đại diện bị phát hiện chứa vi khuẩn gây bệnh cho con người, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Năm 2007, Thành Long nhận lời làm đại diện cho thương hiệu chăm sóc tóc Bá Vương của tập đoàn Royal Wind. Ông đã quay nhiều đoạn phim, chụp poster quảng cáo, thậm chí viết bài về việc sử dụng sản phẩm có tác dụng ngăn ngừa rụng tóc ở tuổi trung niên của Bá Vương. Việc Thành Long trực tiếp tham gia nhiều chiến dịch quảng cáo lớn nhỏ, cũng như việc ông cho biết đã trải nghiệm sản phẩm khiến hàng triệu người tiêu dùng tin tưởng mua và dùng dầu gội đầu của Bá Vương.

Đến năm 2010, tạp chí Next Magazine của Hong Kong (Trung Quốc) gây rúng động khi công bố kết quả kiểm nghiệm cho thấy sản phẩm dầu gội Bá Vương, bao gồm cả dòng chống rụng tóc và 1 số sản phẩm chăm sóc tóc khác của tập đoàn Royal Wind, chứa chất 1,4-Dioxane - một hợp chất được Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) phân loại là có khả năng gây ung thư cho con người. Thông tin này nhanh chóng gây sốc cho người dân và làm dấy lên làn sóng lo ngại về an toàn sản phẩm.

Sản phẩm dầu gội do Thành Long quảng cáo bị phát hiện chứa chất gây ung thư

Ngay sau khi báo cáo được công bố, cổ phiếu của Bá Vương trên sàn giao dịch chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc) giảm mạnh, có thời điểm giảm tới 18%.

Phía Royal Wind lập tức lên tiếng phủ nhận cáo buộc, khẳng định rằng sản phẩm chăm sóc tóc do công ty sản xuất tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn và mức độ 1,4-Dioxane trong sản phẩm thấp hơn nhiều so với mức độ nguy hiểm mà các tổ chức về sức khỏe quốc tế đưa ra. Họ quả quyết dầu gội Bá Vương không gây hại cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, lời giải thích này không xoa dịu dư luận, dập tắt được vụ lùm xùm.

Với vai trò đại sứ của thương hiệu Bá Vương, Thành Long đã trở thành tâm điểm chỉ trích hám tiền hại dân, quảng cáo dối trá, vì cát-xê cao mà bỏ qua chất lượng sản phẩm. Sau 1 thời gian dài bị dân tình "ném đá" tơi bời, Thành Long lên tiếng phủ nhận mọi cáo buộc và cho rằng có người đang cố tình hãm hại ông lẫn Bá Vương. Nam diễn viên nhấn mạnh rằng ông và các cộng sự luôn cẩn trọng trong việc lựa chọn sản phẩm để quảng cáo.

Sau đó, dù không bị kiện tụng hay xử phạt, nhưng hình ảnh của Thành Long đã bị ảnh hưởng lớn, uy tín suy giảm nghiêm trọng vì vụ bê bối. Đến nay, sự kiện "Thành Long quảng cáo dầu gội chứa chất gây ung thư" vẫn là tiếng xấu trong sự nghiệp của siêu sao này.

Thành Long bị gán mác là kẻ hám tiền vì nhận lời quảng cáo sản phẩm kém chất lượng

Có 1 lời nguyền mang tên Thành Long

Ở showbiz Trung Quốc, Thành Long được ca ngợi là "bảo chứng phòng vé", 1 thời mang đến doanh thu khủng cho các tác phẩm mà ông đóng chính. Tuy nhiên, đối với giới quảng cáo, nam diễn viên bị xem là "hung thần". Theo tờ Sohu, phần lớn các thương hiệu Thành Long làm người đại diện đều có vấn đề từ khâu điều hành đến chất lượng sản phẩm. Do đó, chỉ sau 1 thời gian hoạt động, đa số thương hiệu đều dính bê bối chấn động, thậm chí có đơn vị còn bị xóa sổ vĩnh viễn. Showbiz Trung Quốc gọi điều này là "lời nguyền Thành Long".

Trước Bá Vương hay Tư Niệm, Thành Long từng làm đại diện cho Aiduo VCD - 1 thương hiệu lớn trong ngành công nghiệp gia dụng Trung Quốc vào năm 1996. 4 năm sau, Aiduo VCD được đem ra bán đấu giá. Tương tự là Fenhuang Cola - 1 trong 3 thương hiệu đồ uống lớn tại Trung Quốc - vào những năm 1990 cũng mời siêu sao võ thuật làm người phát ngôn và đại diện thương hiệu. Tuy nhiên, đến năm 2000, họ tuyên bố phá sản.

Không riêng gì các thương hiệu nội địa Trung Quốc, 1 số công ty nước ngoài sau khi mời Thành Long đóng quảng cáo cũng rơi vào tình cảnh lao đao. Dù không bị phá sản nhưng họ cũng buộc phải ngừng sản xuất và rút khỏi thị trường xứ tỷ dân vì không bán được hàng, tiêu biểu là hãng xe Caddy hay vài năm trở lại đây là Mitsubishi.

Các thương hiệu Thành Long làm đại diện đều bất ổn, khiến khán giả không tin tưởng các sản phẩm ông quảng cáo

Sự trùng hợp nối tiếp nhau này khiến Thành Long trở thành kẻ xui xẻo trong mắt giới thương mại. Với công chúng xứ tỷ dân, do thương hiệu mà tài tử hàng đầu chọn quảng cáo đều bất ổn, cho nên họ cũng dần không tin tưởng vào các sản phẩm ông quảng cáo. Về sau để tránh danh tiếng thêm lao dốc, Thành Long cũng ít ký hợp đồng làm người đại diện. Đây cũng là lý do dù là ngôi sao hạng S ở showbiz Trung Quốc, nhưng hình ảnh của Thành Long không hề phủ sóng dày đặc trong lĩnh vực thương mại.

Nguồn: Sina, Sohu