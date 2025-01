Tiếp tục điều tra hành vi nhận 1,5 tỷ đồng từ doanh nghiệp của cựu Thứ trưởng Bộ Công thương

Theo kết luận điều tra, Bộ Công an đã đề nghị truy tố 12 bị can, bao gồm 9 người về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và 3 người về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Ông Hoàng Quốc Vượng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công thương.

Ông Hoàng Quốc Vượng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công thương, bị cáo buộc chỉ đạo Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo xây dựng dự thảo Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam, với nội dung mở rộng diện đối tượng được hưởng giá điện ưu đãi, trái với Nghị quyết và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Hành vi của ông Vượng nhằm tạo điều kiện để dự án Nhà máy điện mặt trời Trung Nam - Thuận Nam được áp dụng cơ chế giá điện ưu đãi. Ngoài ra, ông còn bị cáo buộc lợi dụng chức vụ để thống nhất chủ trương, đề xuất bổ sung dự án Nhà máy điện mặt trời Trung Nam - Thuận Nam vào danh mục quy hoạch, đồng thời cố ý xin cơ chế giá ưu đãi vượt quá phạm vi quy định.

Quá trình điều tra, ông Hoàng Quốc Vượng khai, đã nhận 1,5 tỷ đồng của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam. Tuy nhiên, do chưa đủ tài liệu chứng minh động cơ, mục đích cụ thể của việc đưa và nhận tiền, trong khi thời hạn điều tra đã hết, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an sẽ tiếp tục làm rõ trong giai đoạn tiếp theo.

Gia đình ông Vượng đã nộp lại số tiền 1,5 tỷ đồng nhận được từ doanh nghiệp để khắc phục hậu quả.

Kết luận điều tra cũng cho biết, khi khám xét nơi ở của ông Vượng, cơ quan điều tra thu giữ 1.498 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng, tương đương 749 triệu đồng.

Vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Bộ Công thương và các tỉnh, thành phố liên quan đến sai phạm tại các dự án nhà máy điện, thuộc Quy hoạch Điện VII và Quy hoạch Điện VII điều chỉnh, được khởi tố cuối tháng 6/2023.

Trong bản kết luận điều tra bổ sung đầu tháng 9/2024, Bộ Công an giữ nguyên đề nghị truy tố 12 cựu cán bộ, bao gồm các lãnh đạo Bộ Công thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), và các cán bộ tỉnh Bình Phước. Trong đó, ông Hoàng Quốc Vượng và ông Phương Hoàng Kim, cựu Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, bị đề nghị truy tố theo Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Ông Vượng và đồng phạm bị cáo buộc, trong thời gian đương nhiệm, vì động cơ vụ lợi đã cố ý điều chỉnh nội dung chính sách để doanh nghiệp được bán điện với giá ưu đãi, gây thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng cho EVN.