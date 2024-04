Tierra Diamond vinh dự nhận giải thưởng High-Growth Companies Asia Pacific 2024

Giới thiệu về Tierra Diamond

Chính thức thành lập vào tháng 05/2016, Tierra Diamond là thương hiệu trang sức cao cấp với mục tiêu mang đến cho khách hàng Việt Nam cơ hội sở hữu trang sức kim cương thiên nhiên chất lượng cao ở chi phí hợp lý. Với đội ngũ nghệ nhân tài hoa và tâm huyết, Tierra mang đến cho khách hàng những thiết kế độc đáo được chế tác tỉ mỉ, đẹp hoàn hảo ở mọi góc nhìn. Được biết đến như thương hiệu trang sức được nhiều bạn trẻ yêu thích, Tierra đã nhanh chóng mở rộng và phát triển mạnh mẽ trên thị trường. Với sự kết hợp giữa chất lượng sản phẩm, thiết kế độc đáo và dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt, Tierra đã thu hút được sự quan tâm và niềm tin từ khách hàng.

Sơ lược về giải thưởng High-Growth Companies Asia-Pacific

High-Growth Companies Asia-Pacific là bảng xếp hạng thường niên được thực hiện bởi The Financial Times & Statista. The Financial Times một tờ báo tài chính đến từ Anh, được biết đến với các bài báo chất lượng cao, chuyên sâu về các thị trường tài chính, và nền kinh tế toàn cầu. Statista là một công ty nghiên cứu hàng đầu thế giới, cung cấp dữ liệu và phân tích về hơn 170 ngành công nghiệp và 80 quốc gia. Đây là năm thứ 6 The Financial Times và Statista cùng nhau thực hiện nghiên cứu này.

Tierra vinh danh trong top 6 giải thưởng High-Growth Companies Asia-Pacific 2024

Ngày 13/03/2024, Tierra vinh dự được vinh danh trong giải thưởng High-Growth Companies Asia-Pacific 2024 do The Financial Times và Statista bình chọn. Đây là giải thưởng thường niên dành cho 500 công ty có tốc độ tăng trưởng cao nhất Châu Á - Thái Bình Dương, dựa trên các tiêu chí như doanh thu, lợi nhuận, số lượng nhân viên,...

Với thành tích xuất sắc này, Tierra là đại diện Việt Nam duy nhất lọt vào Top 6 và là một trong những doanh nghiệp đạt thứ hạng cao nhất của giải thưởng. Danh hiệu này là minh chứng cho sự phát triển đột phá của Tierra trong thời gian qua, khẳng định chiến lược kinh doanh hiệu quả, tinh thần đổi mới sáng tạo và sự minh bạch trong hoạt động tài chính.

Cụ thể, Tierra ghi điểm với ở những hạng mục: Tốc độ tăng trưởng doanh thu ấn tượng trong những năm qua. Chiến lược kinh doanh rõ ràng, bài bản và phù hợp với thị trường. Nỗ lực không ngừng trong việc đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Hệ thống báo cáo tài chính minh bạch, rõ ràng, thể hiện sự chuyên nghiệp và uy tín của Tierra.

Sự chuyên nghiệp trong hoạt động và chiến lược phát triển hiệu quả đã giúp Tierra tạo được sự tin tưởng từ các chuyên gia tài chính, là nền tảng vững chắc để Tierra tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong tương lai.

Giải thưởng High-Growth Companies Asia-Pacific 2024 là một niềm tự hào lớn lao của Tierra, đồng thời là động lực để Tierra tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai. Tierra cam kết sẽ luôn nỗ lực để mang đến những sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.