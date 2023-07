Tiết lộ bất ngờ đằng sau những thương vụ bán tháo khách sạn, resort tại Đà Nẵng, Hội An: “Nhà đầu tư chủ yếu đến từ Hà Nội”

Áp lực về dòng tiền thu hồi khi gánh khoản nợ gốc lãi lớn đã buộc nhiều chủ khách sạn, resort phải bán tháo. Tình trạng này đang xảy ra khá phổ biến tại Đà Nẵng, Hội An (Quảng Nam) – nơi từng được mệnh danh là “thủ phủ” du lịch với hàng loạt dãy khách sạn và resort mọc lên như nấm trong vòng 3 năm trở lại đây.

Trên trang mua bán bất động sản, một số resort tại Hội An đang được chào bán gấp với mức giá từ vài trăm tỷ đến hàng nghìn tỷ đồng. Đơn cử như resort có tên Resort Routique Hội An Resort được giới thiệu chất lượng 5 sao, diện tích 30ha đang chào bán với giá 1000 tỷ đồng. Khu resort được quảng cáo có pháp lý đầy đủ lâu dài, bao gồm 112 phòng và chiều cao khối khách sạn là 3 tầng.

Tại An Bàng, Hội An, một tòa khách sạn 4 sao có diện tích 1650m2 cũng đang được rao bán với mức giá 113 tỷ đồng. Theo thông tin chào bán, tòa khách sạn được xây dựng 6 tầng với 38 phòng khách sạn.

Trong khi đó, tại Đà Nẵng, thông tin chào bán khách sạn, resort tại một số trang mua bán bất động sản khan hiếm.

Tuy nhiên, thời điểm tháng 2, tháng 3/2023, lượng khách sạn, resort chào bán tại Đà Nẵng từng ghi nhận tăng đột biến.

B.T.L (quản lý đội nhóm đảm nhiệm các thương vụ mua bán khách sạn, resort) ở khu vực miền Trung tiết lộ: Đa phần các cuộc mua bán khách sạn, resort chỉ rao bán ngầm. Giai đoạn đầu năm 2021, tại Hội An từng diễn ra tình trạng bán tháo khách sạn, resort ồ ạt. “Khách mua chủ yếu là người Hà Nội. Các thương vụ này có giá trị hàng trăm tỷ, thậm chí một số resort được giao dịch với giá hàng nghìn tỷ đồng. Tình trạng rao bán khách sạn, resort cũng diễn ra ở Đà Nẵng song lượng hàng đổ ra không lớn và ồ ạt như tại Hội An”, môi giới này tiết lộ.

Tuy nhiên, theo chị B.T.L, sau dịch, tình trạng bán khách sạn, resort ồ ạt đã không còn diễn ra tại Đà Nẵng và Hội An. “Du lịch đang hồi phục rất tốt tại Đà Nẵng và Hội An. Tỷ lệ lấp đầy phòng đang gia tăng. Nhưng hiện tượng chủ rao bán khách sạn, resort vẫn diễn ra. Trường hợp này thường xảy ra với những chủ khách sạn, resort đang cần tiền gấp do phải gánh nợ lãi gốc ngân hàng. Tuy nhiên, giá hiện tại giảm mạnh so thời điểm dịch bệnh”.

“Thời điểm trong dịch, chủ rao bán resort, khách sạn được giá nhất. Nhưng đến hiện tại, giá bán sẽ bị ép khá mạnh. Thời điểm này, người mua thường sẽ đàm phán sâu. Người bán rơi vào thế bị động, cần tiền”.

Chị B.T.L cũng cho biết thêm: “Thông thường, chúng tôi có tệp khách net quen có nhu cầu tìm mua resort, khách sạn. Khi chủ chào bán, chúng tôi sẽ đẩy thông tin cho khách hàng. Nhiều thương vụ kéo dài hàng tháng. Có một thương vụ mà chúng tôi nhớ mãi, sau thời gian dài đàm phán, hai bên đã chốt giá. Nhưng đến khâu thanh toán, dự án bị thu hồi”.

TS. Đinh Thế Hiển, chuyên gia kinh tế từng lý giải nguyên nhân rao bán ồ ạt của khách sạn, resort tại khu du lịch. Theo ông Hiển, do chủ bất động sản đang phải đối đầu với việc siết nợ mất tài sản từ ngân hàng. Tình trạng này không chỉ diễn ra ở Đà Nẵng, Quảng Nam mà còn ở Phú Quốc, Nha Trang, TP.HCM.

Vị chuyên gia này cũng cho rằng, đây là cơ hội tốt để những nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn mua vào, lựa chọn khách sạn có vị trí tốt.