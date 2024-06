Tiểu hành tinh 'sát thủ' sẽ lao qua Trái đất cuối tuần này

Ảnh minh họa tiểu hành tinh lao về phía Trái đất

Một tiểu hành tinh khổng lồ được mệnh danh là " sát thủ hành tinh" sẽ tiếp cận rất gần Trái đất vào cuối tuần này, lao qua hành tinh của chúng ta một cách an toàn với tốc độ khoảng 93.000 km/h. Vật thể có kích thước bằng ngọn núi "có khả năng gây nguy hiểm" này là một trong những tảng đá không gian lớn nhất bay gần Trái đất trong hơn một thế kỷ.

Tiểu hành tinh, 2011 UL21, là một tiểu hành tinh gần Trái đất, nghĩa là quỹ đạo của nó đôi khi đặt nó trong phạm vi 1,3 đơn vị thiên văn (AU) tính từ mặt trời - hoặc khoảng 1,3 lần khoảng cách trung bình giữa Trái đất và mặt trời. Nó quay quanh ngôi sao chủ của chúng ta ba năm một lần. Dựa trên những quan sát trước đây, thiên thạch này có chiều rộng từ 1,7 đến 3,9 km, theo SpaceReference.org, nghĩa là nó lớn hơn 99% các tiểu hành tinh gần Trái đất đã biết, theo Cơ quan Vũ trụ Châu Âu ( ESA).

2011 UL21 có khả năng nhỏ hơn ít nhất 10 lần so với thiên thạch lớn nhất từng va vào Trái đất , tiểu hành tinh Vredefort, và nhỏ hơn khoảng 5 lần so với thiên thạch đã quét sạch loài khủng long khoảng 66 triệu năm trước. Tuy nhiên, mặc dù bất kỳ tác động tiềm tàng nào từ 2011 UL21 ít nghiêm trọng hơn những vụ va chạm lịch sử, tiểu hành tinh này vẫn có khả năng gây ra thiệt hại trên quy mô lục địa và đẩy mảnh vụn vào khí quyển để gây ra những thay đổi đáng kể về khí hậu, đó là lý do tại sao nó được coi là "sát thủ hành tinh".

Ngày 28/6, UL21 sẽ phóng qua ở khoảng cách khoảng 6,6 triệu km so với Trái đất, gần hơn so với khoảng cách nó đã ở với hành tinh của chúng ta trong ít nhất 110 năm, theo mô phỏng của Phòng thí nghiệm Sức đẩy Phản lực (JPL) của NASA . Ở khoảng cách này, nó được NASA coi là một vật thể tiềm ẩn nguy hiểm. Tuy nhiên, nó vẫn ở xa Trái đất hơn mặt trăng khoảng 17 lần.

Mặc dù thiên thạch này không gây ra mối đe dọa nào cho Trái đất – cả bây giờ lẫn trong tương lai – nhưng nó rất thú vị vì là một trong 10 tiểu hành tinh lớn nhất đi qua trong phạm vi 7,5 triệu km quanh hành tinh của chúng ta kể từ năm 1900, Gianluca Masi , nhà vật lý thiên văn và giám đốc Dự án Kính viễn vọng Ảo (VTP), đã viết trong một tuyên bố gần đây.

Bạn có thể quan sát hiện tượng này từ Đài quan sát thiên văn Bellatrix ở Ceccano, Ý bắt đầu lúc 4 giờ chiều theo giờ ET ngày 28/6, với việc tiếp cận gần được dự đoán sẽ xảy ra sau đó 15 phút.

Bạn cũng có thể phát hiện tiểu hành tinh trên bầu trời đêm bằng một kính thiên văn tốt. Nó sẽ sáng nhất vào ngày 28 và 29/6 và có thể nhìn thấy từ Bắc bán cầu nếu bạn biết cách nhìn. Vào thời điểm sáng nhất, nó sẽ có độ sáng tương tự như Proxima Centauri - ngôi sao gần nhất được biết đến với mặt trời.

Phải đến năm 2089, tiểu hành tinh 2011 UL21 sẽ đến gần Trái đất như vậy khi nó tiến tới khoảng cách 2,7 triệu km quanh Trái đất, gần chúng ta hơn hai lần rưỡi so với cách tiếp cận hiện tại của nó, theo Mô phỏng JPL.

Không có khả năng có tiểu hành tinh sát thủ hành tinh nào được biết đến sẽ đâm vào Trái đất trong ít nhất 1.000 năm tới . Tuy nhiên, sẽ có một số va chạm gần với các tiểu hành tinh nhỏ hơn trong vài năm tới. Ví dụ, tiểu hành tinh Apophis, đủ lớn để quét sạch toàn bộ thành phố, sẽ lao qua Trái đất gần hơn một số vệ tinh vào năm 2029.