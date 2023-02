Tiêu thụ đồ uống phổ biến hàng ngày làm tăng 76% nguy cơ mỡ nội tạng

Tất cả chúng ta đều có mỡ nội tạng trong cơ thể. Không giống như mỡ dưới da, mỡ nội tạng được lưu trữ sâu bên trong bụng. Điều này là do nó hoạt động để bảo vệ và cách nhiệt các cơ quan trong cơ thể. Do đó, có một lượng mỡ nội tạng nhất định là cần thiết. Tuy nhiên, có quá nhiều mỡ nội tạng lại được chứng minh là làm tăng nguy cơ mắc các bệnh khác nhau như tiểu đường, bệnh tim và ung thư. Vì vậy, giữ lượng mỡ nội tạng trong cơ thể ở mức tối thiểu là điều nên làm cho sức khỏe của bạn.

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng đồ uống có thể có tác động đến lượng mỡ nội tạng trong cơ thể. Nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng (The Journal of Nutrition) cho thấy việc tiêu thụ nước ngọt có ga có liên quan đến vòng eo lớn hơn. Cụ thể, tiêu thụ nước ngọt hàng ngày làm tăng 76% nguy cơ béo bụng so với không tiêu thụ.

Là một phần của nghiên cứu, các học giả từ Tây Ban Nha và Mexico đã phân tích dữ liệu của hơn 2.100 người trưởng thành Tây Ban Nha trong độ tuổi từ 25-74. Cân nặng, chiều cao, vòng eo, thói quen ăn uống và tập thể dục của họ được đo vào năm 2000. 10 năm sau, các nhà khoa học tiến hành đánh giá lại.

Mục đích của nghiên cứu này là đánh giá mối quan hệ giữa việc tiêu thụ đồ uống nhiều calo không cồn, bao gồm nước ngọt, nước ép trái cây, sữa nguyên kem, sữa tách béo và ít béo với những thay đổi về vòng eo. Kết quả cho thấy, những người uống nước ngọt hàng ngày có vòng eo lớn hơn so với người uống nước trái cây và sữa. Tiêu thụ 100 kcal nước ngọt có liên quan đến việc tăng 1,1cm sau 10 năm theo dõi. Việc thay thế 100 kcal nước ngọt bằng 100 kcal sữa nguyên chất hoặc 100 kcal nước trái cây làm giảm 1,3cm và 1,1cm trong khoảng thời gian tương ứng.

Các nhà nghiên cứu đã đưa ra giả thuyết tại sao nước ngọt có tác động như vậy đối với cơ thể là do lượng đường fructose trong đó.

Chế độ ăn uống và việc tiêu thụ nước ngọt, cộng với lối sống kém lành mạnh có thể khiến bạn hấp thụ lượng calo cao hơn, góp phần dẫn đến béo phì.

Béo phì có thể làm tăng 90% nguy cơ tử vong

Thừa cân hoặc béo phì từ lâu đã được coi là một yếu tố nguy cơ đối với sức khỏe. Chẳng hạn, thừa cân có liên quan đến bệnh tiểu đường loại 2, bệnh tim và thậm chí là ung thư. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới của Đại học Colorado ở Mỹ đã gợi ý rằng thừa cân có thể làm tăng nguy cơ tử vong của bạn từ 22-91% - nhiều hơn đáng kể so với suy nghĩ trước đây.

Được công bố trên tạp chí Nghiên cứu Dân số, những phát hiện này bác bỏ quan điểm cho rằng chỉ thừa cân nghiêm trọng mới làm tăng nguy cơ tử vong. Nhiều nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng bệnh tim, huyết áp cao và tiểu đường (thường liên quan đến tình trạng thừa cân) làm tăng nguy cơ tử vong, nhưng rất ít nghiên cứu chỉ ra rằng các nhóm có chỉ số khối cơ thể (BMI) cao cũng có tỷ lệ tử vong cao.

Tác giả nghiên cứu, Ryan Masters, phó giáo sư xã hội học tại CU Boulder, cho biết: "Thông thường, chúng ta vẫn cho rằng chỉ số BMI cao chưa chắc đã làm tăng nguy cơ tử vong. Nguy cơ tử vong chỉ xuất hiện khi chỉ số BMI ở mức rất cao. Tôi đã nghi ngờ về những tuyên bố này".

Ông lưu ý rằng chỉ số BMI mà các bác sĩ và nhà khoa học thường sử dụng làm thước đo sức khỏe, chỉ dựa trên cân nặng và chiều cao chứ không tính đến sự khác biệt về thành phần cơ thể hoặc thời gian một người bị thừa cân. Ông giải thích: Đó là sự phản ánh tầm vóc tại một thời điểm. Nó không hoàn toàn phản ánh được tất cả các sắc thái cũng như các kích cỡ và hình dạng cơ thể tại các thời điểm khác.

Chính vì vậy, khi xử lý lại các con số, ông Masters nhận thấy những người có chỉ số BMI thấp (18,5–22,5) có nguy cơ tử vong thấp nhất, chỉ số BMI càng cao, nguy cơ tử vong càng lớn. Béo phì nguy hiểm hơn so với suy nghĩ trước đây - có thể làm tăng 90% nguy cơ tử vong. Trong khi nghiên cứu trước đây ước tính 2-3% tổng số ca tử vong ở người trưởng thành ở Mỹ là do chỉ số BMI cao, thì nghiên cứu của ông cho rằng con số này cao gấp 8 lần. Ông Masters cho biết ông hy vọng nghiên cứu này sẽ cảnh báo các nhà khoa học cần "cực kỳ thận trọng" khi đưa ra kết luận dựa trên chỉ số BMI.

Nguồn: Express Daily