Tiểu thư sinh ra đã "ngậm kim cương": Tỷ phú giàu nhất châu Á cử 30 siêu xe trị gái 154 tỷ VNĐ "rước" cháu gái mới sinh về nhà

Gia đình nhà tài phiệt người Ấn Độ, Mukesh Ambani, vừa chào đón một thành viên mới đáng yêu gia nhập, đó là đứa cháu thứ tư của ông.

Với tài sản ròng gần 2 triệu tỷ VNĐ, ông Ambani, 65 tuổi, đứng ở vị trí thứ 9 trong danh sách tỷ phú thế giới, và là người giàu nhất châu Á, theo Forbes 2023. Ảnh: ANI

Shloka Mehta, vợ của con trai tỷ phú Ấn Độ, Akash Ambani, đã hạ sinh một bé gái vào tuần trước, chỉ một tháng sau khi thông tin mang thai chính thức được công bố. Mặc dù tên hay bất kì hình ảnh nào của em bé đều chưa được tiết lộ, nhưng đứa trẻ sơ sinh này đã gây xôn xao cộng đồng mạng khi được dàn siêu xe “hộ tống” về nhà, từ Trung tâm Nghiên cứu và Bệnh viện của Tổ chức Sir HN Reliance – một bệnh viện ở Mumbai, đồng thời thuộc sở hữu của gia đình Ambani.

Đoàn siêu xe ước tính lên đến 30 chiếc. Ảnh: @viralbhayani

Đoàn xe rời khỏi bệnh viện dường như kéo dài vô tận, bao gồm một số mẫu xe Sedan, và số còn lại hầu hết là những chiếc SUV đắt tiền nhất. Các xe SUV đều được trang bị những tính năng, chi tiết an ninh để bảo vệ gia đình giàu có này.

Là người giàu nhất Ấn Độ, Mukesh Ambani và gia đình được chính quyền nhà nước trao cho một lực lượng để bảo vệ an ninh ở cấp độ cao nhất (Z+). Các cá nhân nằm trong danh sách này bao gồm Tổng thống, Phó Tổng thống, Thủ tướng, Tòa án Tối cao và các Thẩm phán Tòa án Tối cao, Chỉ huy Lực lượng Vũ trang Ấn Độ, Thống đốc Nhà nước, Bộ trưởng và Bộ trưởng Nội các, diễn viên và một số nhân vật quan trọng khác.

Lực lượng an ninh xuất phát là các đặc công của Lực lượng Bảo vệ An ninh Quốc gia, bao gồm 55 nhân sự, trong đó có hơn 10 lính biệt kích NSG và cảnh sát. Các nhân viên an ninh bảo vệ gia đình giàu nhất châu Á cũng được cấp 5 chiếc Mercedes-AMG G63, một loạt SUV Range Rover và một chiếc xe Van Mercedes V-Class để hộ tống cùng đoàn xe.

Dàn siêu xe được lực lượng an ninh sử dụng. Ảnh: @viralbhayani

Mukesh Ambani ngồi trên ghế trước của chiếc Mercedes-Benz S600 Guard - dòng xe được mệnh danh là lá chắn thép của các chính khách. Mẫu xe bọc thép của hãng xe Đức thường được nhiều chính trị gia quyền lực sử dụng trong các chuyến công cán. Đây là chiếc Limo bọc thép hạng sang đầu tiên đạt chứng nhận khả năng chống đạn VR-10 và có mức giá lên đến 28 tỷ đồng.

Mukesh và vợ trong chiếc xe Mercedes-Benz S600 Guard hàng chục tỷ đồng. Ảnh: CarBlogIndia

Vợ chồng Akash Ambani và bé gái đi trên chiếc Lamborghini Urus màu xanh lam theo ngay sau đó. Đây cũng là một trong những mẫu siêu xe được giới thượng lưu mê xe săn đón. Xe liên tục được nhập về thông qua đại lý tư nhân với giá bán khá cao, thường ở mức dao động từ 20 - 25 tỷ đồng tại Việt Nam.

Ngoài ra, một chiếc Rolls-Royce Cullinan cũng cũng được nhìn thấy rời bệnh viện cùng với đoàn xe. Đi cuối cùng là một trong năm chiếc Mercedes-AMG G63 màu trắng được các nhân viên bảo vệ sử dụng.

Từ lâu, gia đình Ambani đã được biết đến với niềm đam mê, tình yêu những chiếc siêu xe. Ngôi nhà trị giá 2 tỷ USD (hơn 47 nghìn tỷ VNĐ) của họ ở Mumbai đã xây dựng một ga-ra sức chứa lên đến 168 ô tô. Bộ sưu tập xe hơi độc đáo và đắt đỏ của nhà tài phiệt khiến công chúng ngưỡng mộ và mơ ước.